CDR推出有望良币驱逐劣币 或进一步带动中概股股价

随着CDR的推出，很多市场人士看法不一，有市场人士认为，随着CDR的推出，将吸引一波回归的优质互联网公司，不仅会给内地投资者更多更好的投资标的，让良币驱逐劣币，也可以进一步带动在香港、美国上市的中概股的股价，而CDR的推出对于A股的影响也会非常有限，因为市场拥有足够大的容纳空间。

六福金融经济策略师黃威对第一财经称，A股优质标的太少，内地上市的科网股，与BAJT都很难相提并论，所以这对整个板块的估值水平有冲击很正常，CDR一旦上市确实很容易受市场追捧，但这是市场风格，不能怪CDR这个机制的推出，同时证监会也会考虑到市场承接能力，数量、规模、发行节奏都会受到限制。

但是，黃威认为，由CDR的推出，会让投资者有更多更好的投资标的，让良币驱逐劣币，对内地股市的发展也会更加健康。有数据显示，A股市值超过200亿元的信息技术行业个股共有74只，市盈率中位数大约为40倍，市值超过1000亿人民币的信息技术个股共4只，分别为海康威视、360、京东方A、中兴通讯，对应市值分别为3600亿、2300亿、1400亿和1300亿，市盈率平均值约为38倍，如果按照这个数据，第一批上市的CDR市盈率将超过这一水平。

尽管CDR的推出，对香港股市确实增加了竞争，会分流一部分港股通资金。不过，黃威认为，对于腾讯这些港股而言，目前内地投资者已经可以透过港股通购买，再发CDR的意义不是很大，毕竟CDR只是间接投资，而港股通是直接持有股权。

丰盛融资资产管理部董事黄国英预计，第一波回归A股的公司将会有百度、阿里巴巴、京东、网易及市场传闻即将在香港上市的小米，这些公司的回归有望提振在香港上市的中资股的气氛及估值，除了在香港上市的中资股，在美国上市的中概股也会受内地发行CDR股价带动。

实际上，参考TDR发行初期曾经对基础证券有明显的溢价，2009年，台湾曾大力推行TDR，台湾当地投资者对于TDR的申购热情很高，令TDR发行后股价涨幅高于基础股份股价，上市后TDR的平均最大涨幅达到27.8%。

不过，黄国英称，首批CDR上市对于A股影响非常有限，即便是百度、阿里巴巴、京东和网易等四家企业回归A股市场，加起来市值的10%流入A股市场，金额只有4400亿元，相比沪港通与深港通的市值，流入只增加约1%，预计市场有充分的容纳空间。