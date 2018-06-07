新浪科技> 互联网 > 正文

CDR推出有望良币驱逐劣币 或进一步带动中概股股价

CDR推出有望良币驱逐劣币 或进一步带动中概股股价
2018年06月07日 16:58 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　随着CDR的推出，很多市场人士看法不一，有市场人士认为，随着CDR的推出，将吸引一波回归的优质互联网公司，不仅会给内地投资者更多更好的投资标的，让良币驱逐劣币，也可以进一步带动在香港、美国上市的中概股的股价，而CDR的推出对于A股的影响也会非常有限，因为市场拥有足够大的容纳空间。

　　六福金融经济策略师黃威对第一财经称，A股优质标的太少，内地上市的科网股，与BAJT都很难相提并论，所以这对整个板块的估值水平有冲击很正常，CDR一旦上市确实很容易受市场追捧，但这是市场风格，不能怪CDR这个机制的推出，同时证监会也会考虑到市场承接能力，数量、规模、发行节奏都会受到限制。

　　但是，黃威认为，由CDR的推出，会让投资者有更多更好的投资标的，让良币驱逐劣币，对内地股市的发展也会更加健康。有数据显示，A股市值超过200亿元的信息技术行业个股共有74只，市盈率中位数大约为40倍，市值超过1000亿人民币的信息技术个股共4只，分别为海康威视、360、京东方A、中兴通讯，对应市值分别为3600亿、2300亿、1400亿和1300亿，市盈率平均值约为38倍，如果按照这个数据，第一批上市的CDR市盈率将超过这一水平。

　　尽管CDR的推出，对香港股市确实增加了竞争，会分流一部分港股通资金。不过，黃威认为，对于腾讯这些港股而言，目前内地投资者已经可以透过港股通购买，再发CDR的意义不是很大，毕竟CDR只是间接投资，而港股通是直接持有股权。

　　丰盛融资资产管理部董事黄国英预计，第一波回归A股的公司将会有百度阿里巴巴、京东、网易及市场传闻即将在香港上市的小米，这些公司的回归有望提振在香港上市的中资股的气氛及估值，除了在香港上市的中资股，在美国上市的中概股也会受内地发行CDR股价带动。

　　实际上，参考TDR发行初期曾经对基础证券有明显的溢价，2009年，台湾曾大力推行TDR，台湾当地投资者对于TDR的申购热情很高，令TDR发行后股价涨幅高于基础股份股价，上市后TDR的平均最大涨幅达到27.8%。

　　不过，黄国英称，首批CDR上市对于A股影响非常有限，即便是百度、阿里巴巴、京东和网易等四家企业回归A股市场，加起来市值的10%流入A股市场，金额只有4400亿元，相比沪港通与深港通的市值，流入只增加约1%，预计市场有充分的容纳空间。

CDR中概股A股
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有