出行公司Grab年收入破10亿美元 进军金融服务业

原标题：出行公司Grab首次披露年收入破10亿美元，进军金融服务业

作者：钱童心

联手Uber和滴滴的东南亚打车软件Grab年收入已突破10亿美元。Grab总裁Ming Maa在新加坡接受第一财经记者专访时首次透露公司的收入情况。

去年7月， Grab获得来自软银和滴滴出行合计20亿美元融资，公司累计融资超过40亿美元。今年3月，Grab宣布16亿美元收购Uber在东南亚市场业务，Uber换取Grab 27.5%股份。这一收购计划令Grab赢得Uber平台的司机以及Uber Eats外卖业务。Uber CEO科斯罗萨西（DaraKhosrowshahi）也因此获得Grab董事会席位，软银和滴滴创始人程维也都分别占据了Grab董事会席位。

收购Uber巩固市场地位

Maa对第一财经记者表示：“Grab是东南亚第一家年收入超过10亿美元的移动出行科技公司。今年对整个行业是非常关键的一年，收购Uber让我们在东南亚更有竞争优势。”

不过他透露，Grab在现阶段尚未考虑收支平衡。“我们在金融服务投入很大，现在还没有考虑盈利的问题。”Maa告诉第一财经记者。Uber和滴滴预计将于今明两年上市。Maa认为这对整个资本市场是好事。“滴滴和Uber的成功对于我们是很大的激励。”Maa说道。

Maa是在印尼出行公司Go-Jek宣布斥资5亿美元投资新加坡、越南、泰国和菲律宾等市场后对第一财经记者做出上述表述的。Go-Jek 于今年2月完成了由阿特斯拉国际（Astra International）、京东、腾讯和淡马锡等机构投资的E轮融资。

不过目前Grab仍是东南亚最大的移动出行公司。去年的统计数据显示，Grab占据了东南亚95%的第三方出租车打车市场以及超过70%的私人打车市场。Grab方面向第一财经记者透露，目前Grab用户下载量已经突破1亿，每日订单超过600万。

东南亚市场孕育着巨大的出行市场潜力。从印尼到缅甸，这一超过6亿人口的市场，移动出行市场规模预计到2025年将达到250亿美元。

Maa告诉第一财经记者：“东南亚市场是最适合做共享出行的市场，原因有三点，私人拥有汽车太少；公共交通太不发达；人口密度太大。”

培育金融服务业务

目前打车平台仍是Grab主要营收来源，但Grab的雄心已经不仅限于此，公司正在大力发展金融服务业务。Maa对第一财经记者表示：“金融服务业务是Grab增长最快的业务部门，未来两三年收入有望赶超打车平台收入。”

Maa告诉第一财经记者：“我们拥有巨大的用户数据，能够为用户提供更好的个性化体验。也能更好地服务东南亚出行的中国游客。”

目前通过Grab支付（GrabPay），新加坡用户已经能够在超市、餐厅等商户实现购买支付。不过，Maa对第一财经记者表示，相比中国市场，东南亚市场移动支付的渗透率仍然很低。“很大一部分原因是新加坡以外的东南亚市场银行卡普及率较低，70%的人没有信用卡。”Maa说道。

为此，Grab正在力推金融服务平台（Grab Financial）与印尼等地的商务进行合作，帮助用户在手机上通过现金充值方式实现移动支付。公司目标是成为一个拥有1亿商家的平台。

此外，Grab还通过与合作伙伴建立生态圈，触发用户更为高频的交易行为。比如接管Uber Eats的服务，Grab已经在6个城市推出GrabFood业务，并与麦当劳等餐厅合作，给用户提供优惠服务，增加用户支付频率。此外Grab还推出共享单车业务GrabCycle。未来，Grab将把支付业务带入更多领域，比如地铁等公共交通系统。

Maa承认，东南亚市场在移动出行和支付领域的发展才刚刚开始，就像几年前的中国，存在巨大潜力。尽管Grab的业务模式似乎整合了支付宝钱包、蚂蚁金服、美团等多个中国巨头的影子，但Maa认为，Grab并非是一个Me too公司，还是有很多原创的思想。

Maa对第一财经记者表示：“Grab从中国互联网公司身上学到很多，董事会也给我们很多建议，程维和Dara就像我们的导师，为公司的发展指明方向。”本周二，Grab刚刚宣布推出创新投资业务，支持全球的创新企业，也包括中国公司。