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直击|UC获2018世界杯赛事、集锦等短视频播放权

直击|UC获2018世界杯赛事、集锦等短视频播放权
2018年06月07日 18:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月7日下午消息，在优酷拿下2018世界杯直播权，阿里大文娱旗下的UC对外宣布获得央视授权的世界杯赛事、集锦、花絮等短视频播放权，成为首家获得世界杯赛事短视频内容的信息流资讯平台。

　　UC将启动世界杯原创优质内容的创作征集，发挥信息流资讯平台强时效、多元化、碎片化的内容优势。UC国内业务负责人吴嘉表示，拿下世界杯赛事播放权意义重大，UC将以体育内容联动阿里整个文娱生态，发挥内容整合优势。

　　同时，UC也将上线原创自制节目、明星参与的游戏互动、线上花式竞猜、海量福利放送等玩法。

　　近年来，短视频和图文构成的信息流成为主流内容模式，尤其体育赛事集锦、进球、花絮、球星等短视频，对无缘直播的球迷和广大兴趣人群极具吸引力。

　　UC多年来为球迷提供欧洲五大联赛、世界杯、NBA等顶级赛事的报道与直播。本次世界杯，凭借官方赛事短视频播放权，UC将提供实时、全面、精华的短视频和图文内容。

　　UC邀请搜达足球、虎扑、齐帅等专业体育自媒体，以及鹦鹉厨房、摩卡视频、星座不求人等跨界创作达人，组成UC世界杯报道团。同时，为赋能创作者分享世界杯的粉丝与收益红利，生产更多原创优质内容，UC投入价值过亿的顶级流量资源及千万级奖金，推出“世界杯UC创作狂欢季“创作征集，围绕世界杯体育类话题，创作赛事相关的前瞻、球评、盘点、世界杯知识等内容，还可以从搞笑、美食、旅游、科技等角度创作更为丰富的世界杯周边内容。(宵寒)

UC世界杯播放权
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