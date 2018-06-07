来源：微信公众号keso怎么看

朋友问我，怎么看今日头条和腾讯之间的“头腾大战”。我的回答很简单，哪有什么头腾大战，这只是一场张一鸣的战争而已。

从头到尾，所有的剧情都是，一个极端利己主义者在公众的注目之下，一遍遍地蹦跳着，踢踹着，哭闹着：你为什么不让我揩你的油？为什么？你涉嫌不正当竞争。

有人说，今日头条的公关路数正在360化，或许头条得了360的真传，或许这两家公司原本就有着相似的秉性，又或许头条希望借助纷争收获额外的好处吧，就像当年的360那样。凭借3Q大战，360告诉全世界的投资者，360是唯一一家敢于正面对抗腾讯的公司，360是一家足以让腾讯感到紧张的公司，360是中国第二大客户端软件公司。3Q大战后4个月，360成功在美上市。

已经拥有最强产品阵列的今日头条，在用户规模和总使用时长上，早就可以不再把任何巨头放在眼里，可是为什么仍然会千方百计地薅微信的羊毛？这可能是出于长久以来形成的鸡贼习惯，或者蚊子再小也是肉的“增长黑客”企业文化，也许还有其他不便明说的原因。

写了《腾讯没有梦想》的潘乱，从不掩饰他对头条的欣赏，有时候我甚至会想，有些话张一鸣不一定方便说，听听潘乱怎么说就显得很有意义。在《为什么头条一定要死磕腾讯？》一文中，潘乱透露，今日头条认为，内涵段子之死和腾讯有关。“哪怕千夫所指，头条也必须要继续死磕腾讯，不如此激烈内涵段子的悲剧就还有可能在抖音身上重演。”潘乱写道，“头条其实想要的就是一个公平对决的环境，还有可以让自己玩命狂奔的时间。”

虽然，我们常常不得不剔除潘乱对头条的过度溢美，但他所陈列的某些基本事实，绝不可能是他自己的胡编乱造，其出处一定是头条高层。

如此看来，最近一段时间今日头条各种昭然若揭的碰瓷和表演，其实本来就是剧本中设定好的情节，其目的就是要激怒腾讯，引得腾讯“封杀”。一丝不苟地照着剧本演出的头条，意欲“静候更多风暴”，“把自己放到风暴中心，把所有的注意力都吸到自己身上，让自己身处所有聚光灯都打着看到的地方，就可以让自己避免那些桌下的龌蹉（原文如此，应为“龌龊”）手段，因为所有人都在盯着看”（潘乱语）。

这倒是跟8年前的3Q大战有着颇多雷同之处。2011年11月初，在腾讯做出“一个艰难的决定”的前夜，360扣扣保镖的战场形势可以用势如破竹来形容，蹲守在360公司“前敌指挥部”的《新世纪》周刊记者曾经问时任360公司副总裁的刘峻：你估计接下来腾讯会如何应对？刘峻答道：宣布不兼容呗。次日腾讯果然按360预设的台本进入角色，宣布QQ和360软件不兼容，用户必须卸载其中一个。360后来的震惊戏、愤慨戏和悲情戏，也仍然是早已规定好的戏份。

刘峻后来成了今日头条的天使投资人。

虽然遇到了戏精般的360，但当年的腾讯确实配得上“公敌”的身份，360因而能够凭借跟腾讯开战获得民意的支持，进而得到资本的认可。今天的腾讯，最大的问题我认为可能恰恰是太“好”了。

3Q大战让腾讯下决心放弃过去“走别人的路，让别人无路可走”的发展模式，转而拥抱开放，拥抱生态。它把最受尊敬的互联网企业当成自己的愿景，并大声昭告世界，等于对世界说，都来监督我吧。它不能容忍伤害企业品牌和形象的事情，它甚至害怕别人说自己是“假开放”、“假生态”。“好”成了好人最大的弱点，所有的坏人都可以指责他“不够好”，或者“假好”。

今日头条公开指控腾讯在腾讯旗下的各大平台和产品中，封杀或者屏蔽头条系的分享链接。且不说头条自己就是对外封杀最严厉的公司之一，头条号中如果出现微信公众号的链接或二维码，以头条领先全国的人工和人工智能审查实力，极有可能导致账号被封禁。贼喊捉贼这样的事之所以能够发生，只是因为贼没有道德压力。

都已经是针锋相对的竞争对手了，腾讯竟然真的不好意思理直气壮地封杀头条系的链接。你看看人家阿里，二话不说就把百度搜索引擎的爬虫屏蔽了，二话不说就把微信跳转到淘宝的链接封杀了，二话不说就把美丽说、蘑菇街的导购链接干掉了，理由？安全原因，用户体验原因，保护卖家利益，保护用户隐私，你想要哪一个？

在腾讯起诉头条系公司的那则声明里，腾讯竟然还郑重其事地宣布暂停与头条系公司的相关合作。迂腐。可笑。

今日头条认为自己有权屏蔽腾讯，而腾讯无权屏蔽自己，理由就是微信和QQ属于“互联网基础设施”。这真是最混蛋的逻辑，人家产品做得好，做得成功，你就直接给人家充公了，无耻也请有点限度好不好。

QQ、微信不是用纳税人的钱建立的，一家商业公司选择封闭或者开放的模式，都来自理性的商业决定，而非任何法律的强制性要求。微信以开放、连接、赋能傲立于世，是因为这样可以让企业、机构和个人更放心将工作、生活和商业建立在微信上，从而最大化参与各方的利益，但这从来不代表微信必须无条件地接受头条系揩油、挖墙脚甚至给自己掘墓。

生态系统如此奇妙而美好，以至于人们常常会忽略，实际上所有的生态都十分脆弱，一个不起眼的外来物种，可能就会导致大规模的生态灾难，甚至彻底摧毁生态。

腾讯是微信生态的建设者，也是维护生态安全和健康的主要责任人。干掉破坏性的外来物种，就是对整个生态负责任。中国移动曾经建立了第一个大规模的手机服务生态，叫移动梦网，但不到10年，这个生态就被坏物种摧毁。清除头条系这样的生态吸血鬼，哪有那么多道理可讲。

既然他想“把所有的注意力都吸到自己身上，让自己身处所有聚光灯都打着看到的地方”，那就让他去自家的舞台随便演呗，反正这都是一场张一鸣的战争。让他在他自己的戏里争夺最佳男主角好了，你干吗那么配合他，那么重视他，跟他抢戏？你干吗那么惶惶，那么不淡定？你真的闲得没事儿干了吗？

我想对你说，腾讯，是你，而不是今日头条，正在经营着迄今最了不起的互联网平台；是你，而不是今日头条，正在连接、赋能、源源不断地输出正向价值；是你，而不是今日头条，正在用技术造福各行各业、男女老少。那些受益于你的企业、机构和个人，会感谢你，就连像我这样一个写字的，都会感谢你，你自己千万不要被一些廉价的浮华乱了心智。

别理头条，别理抖音，别理那些除了泡沫别无价值的东西。你的事情比他的重要，你的时间比他的值钱。