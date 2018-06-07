对话知乎副总裁张荣乐：知识付费行业仍处于早期阶段

新浪科技讯 6月7日下午消息，昨日，知乎正式宣布将“知识市场”业务升级为“知乎大学”。升级后的“知乎大学”，将基于由“课”+“书”+“训练营”共同组成的产品体系，提供综合知识服务。另外，知乎的“超级会员”正式售卖，标价348元。

在接受新浪科技等媒体采访时，知乎副总裁、知乎大学事业部负责人张荣乐表示，知识付费行业目前尚处于早期阶段，而在这样的行业形态下，知乎认为，应该更注重培养生态，而非去做用户的收割。知乎将知乎市场升级为知乎大学，并未为了商业化。另外推出超级会员，也并非是为提高ARPU值。

对于知乎做知识付费与其他平台的差异，张荣乐认为可以总结为三点：第一，知乎大学是源自于知乎社区，和知乎社区共同完成这样一个知识生态。第二，从媒介角度，提供的是文本和图文，音频和视频服务；第三，不管是层级还是领域上，知乎是一个综合性的知识服务平台。

知识付费行业仍处于早期阶段

“知识付费行业整体处在一个非常早期的阶段。”张荣乐分析说，这一行业相当于传统出版与教育行业的结合，目前来看，传统出版行业的市场目前大概在800亿元的规模，线上教育市场的规模也超过千亿，而去年整个知识付费行业规模大概在几十亿的水平。

从趋势上看，从2016年到2017、2018年，整个行业都处于快速上涨的阶段。张荣乐认为，长期来看，用户的需求是存在的，再加上支付的便捷化、用户内容付费习惯的养成，行业非常有前景。

而在这样的行业形态下，知乎认为，应该更注重培养生态，而非去做用户的收割。“知识服务是长跑。”

张荣乐表示，与视频行业、音乐行业相似，知识付费行业需要经过长期积累，内容行业与电商行业的不同在于，其产品的非标准化，需要一定时间去理解用户、打磨产品，让产品能够得到更多用户的认可。“知乎做知识服务不是在试水，知乎本身就是一个普惠的知识社区，做知识服务和公司整体的使命价值观是一脉相承的。”

据了解，目前“知乎大学”的知识服务矩阵由“课程体系”、“书的体系”和“训练营”共同组成。课程体系包含Live小讲和私家课，从音频到视频，从小体量到大体量、从短时分享到长期体系化的初步覆盖，同时将更有针对性、更强调互动与反馈；“书的体系”包含“知乎书店”的电子书、有声书，及近期上线的“知乎·读书会”，以书为基础帮用户构建完整的知识逻辑；训练营则更加深度，旨在提供轻型培训服务。

升级为知乎大学并非为商业化考量

在采访中，张荣乐再三强调了将知乎市场升级为知识大学，并不是为商业化考量。“目前知乎商业化主要是通过广告，去年、今年增速都非常快，知乎大学现在并没有承担知乎商业化方面上的一些压力。”

另外，推出超级会员，并非是为提高ARPU值。知乎最新推出的超级会员的权益包括：超过3000场精选Live；优选各行业专业用户所提供的私家课；超过600本由百位名家大咖、知乎各领域优秀回答者所领读的“读书会”音频；超过700本知乎与各大出版机构精选热门电子书；获得“知乎训练营”的领域资深导师陪伴式学习服务等。

张荣乐表示，从之前知乎做的尝试和观察来看，用户在知乎上的搜索或者是浏览行为其实会阶段性的发生变化。比如一段时间某个用户会关注英超，下一个月就变成关注找工作，过了一段时间又变成更好得哄小孩儿，而知乎大学作为知乎社区的一个部分，要服务好这一部分用户需求，决定了平台内容的领域要是非常多元的。

“我们希望给他一站式的平台，如果每一个都付费的话，其实这个成本也是相当高的。所以从之前做的一个尝试也发现，在没有做会员的情况下，用户都会去消费考试、应聘这样的内容。但如果他们成为会员，领域就会被打开了，会关注怎么做烘焙等。”张荣乐说，这说明了用户对这部分内容是有需求的，这就成为会员转化的雏形，目前知乎有15000个SKU，希望这些SKU能够满足用户的个性化需求。

据介绍，目前知乎上的内容生产者达到5000名，包括国博讲解员河森堡、心理学博士“动机在杭州”、生活方式红人“葛巾”、HR从业者“小红拖拉机”等知乎各领域优秀回答者；作家马家辉、社会学家李银河、时事评论家老梁、著名主持人方宏进等专家名人都参与提供知识服务。(谭宵寒）