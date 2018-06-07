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百度搜“拉票”刷票公司排首位 报价抖音百元千赞

百度搜“拉票”刷票公司排首位 报价抖音百元千赞
2018年06月07日 15:53 新浪科技综合
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　　来源：法制晚报 看法新闻

　　6月7日消息，“征文比赛”“可爱宝宝”“抖音点赞”……相信很多人如今都遇到过“求投票”的事。

　　日前，浙江省教育行政部门就发文要求各市、县（市、区）教育局，坚决禁止各高校用QQ群、微信给学生荣誉评选刷票拉票行为。不过，《法制晚报》记者发现，“刷票”已成一门赚钱的生意，有不少专门团队运作，并宣称都是人工投票。

　　记者以“微信拉票”“刷票”为关键词在百度搜索看到，排在首位的就是一家微信投票刷票公司网站，而搜索结果多以微信刷票公司广告为主。而记者在百度上以“微信拉票”专门搜索新闻，排在第一位的同样是微信刷票广告。

　　此外，记者发现，搜索结果中排在第一位的“投票吧”网站，其简介造假，这些信息主要用于吸引消费者。

　　今天上午，相关律师接受记者采访时称，刷票行为严重损害了公平竞争、诚实信用的竞争秩序和市场环境，属于法律严厉打击的不法行为。

　　对此，百度相关负责人回应称，第三方网站做广告，百度是没法控制的，但如果网站从事的是国家认定的非法行为的话，肯定会进行相应的处理。

　　发现

　　百度搜索“微信拉票”刷票公司排第一位

　　记者在百度上分别以“微信拉票”“刷票”为关键词搜索，排在第一位的内容均是刷票网站。其中一个名为“投票吧”的网站宣称为“微信刷票 微信投票 微信刷投票器 专业+高效”。

　　这一网站介绍为广州刷票互联网科技股份有限公司（简称刷票），并称“微信刷票是亚洲上网最早的中文媒体，于1995年在香港创立。刷票于2000年1月1日创刊出书的《刷票周刊》，现在已是我国最闻名的时政周刊之一，并以英、日、韩、意等4种外国语出书5种版别……”

　　记者查询后发现，该网站所写的这一内容原是“中新社”的互动百科内容，网站把原文中的“中新社”全部替换成了“微信刷票”。

　　当记者对网站这一内容提出质疑时，其微信客服表示，网站所填写内容全都是假的，这些假的信息用于吸引消费者。

　　微信刷票推广文章 “埋伏”百度新闻中

　　记者在百度上以“微信拉票”再次专门搜索新闻，排在第一位内容显示“现在‘圆你梦微信投票专家’及‘渔夫微信互投票群’的投票刷票群主，来跟大家讲解微信刷票怎么刷及微信拉票图文教程！”记者点开发现，这同样是条微信刷票广告。

　　记者注意到，在百度新闻搜索“微信拉票”的结果中，前两页除了个别新闻和评论文章外，几乎全部被微信刷票的推广文章占据，并且绝大多数来自名为“深圳热线”的网站。“当微信公众号上投票遭遇微信人工刷票、朋友圈拉票、刷投票你还会参与吗”“微信投票通过微信刷票来进行提升票数合适吗？刷票应该如何来进行”……这些看似新闻标题的网页，内容其实全部为微信拉票公司的广告。

　　此外，“人工辅助投票拉票微信×××，唯有人工投票才符合主办方要求的，不存在刷票行为！”的广告语以及“微信投票、人工投票加微信号×××，专业人工拉票”“诚信专业拉票、万人团队”等广告图片，夹杂在涉及微信投票的文字中。

　　报价

　　客服宣称都是人工投票，抖音1000个赞100元

　　记者在浏览页面期间，不停有客服咨询页面弹出。记者点开页面后，客服不停发送“您好，微信刷票都可以做，有事请直接加微信×××24小时在线客服。”

　　按照提示，记者添加了刷票客服的微信。微信名字为“专业投票，诚信为本”，头像是“投票吧”蓝色字体的图片。该微信客服告诉记者：“任何网站、APP、微信平台都可以刷票，价格不等。你得发来你的链接，我这边测试好后，才能给你一个报价。总的来说，抖音1000个赞100元，APP软件1000个阅读量400元，活动类1000票150元。我们有自己的团队，所有投票都是人工投票的。”

　　记者又与多名投票代理商联系，其中一个名为“瞪你个笑”的代理商自称使用的是刷票软件，其告诉记者：“我这边的都是很便宜的，当然也有人工的，不过价格相对要高很多。软件刷票比如抖音的话，100元=3000个赞+10万播放量。”

　　据介绍，其所经营的业务主要包括各大网站投票、微信投票、抖音刷赞、微博转发等，套餐从5元=100赞至100元=3000赞+10万播放不等。

　　体验

　　12元300个赞+1万播放量，1小时后全部刷好

　　记者在微信支付“12元抖音刷赞套餐”费用后，“瞪你个笑”表示，12元套餐内容为300个赞+1万播放量。

　　这名代理商让记者将抖音上要刷的视频链接发送给他，并让稍作等待，1-2个小时后会再与记者联系。

　　1小时后，“瞪你个笑”告诉记者：“抖音上面的视频点赞已经刷好，请注意查收。”

　　记者随后打开抖音软件找到之前代刷的视频，点赞数果然由之前的10个升至310个，播放量则从188飙升至1.1万。

　　解读

　　刷票与雇“托”无实质区别 属法律严打的不法行为

　　北京市中盾律师事务所的殷国丰律师告诉法制晚报·看法新闻记者，近年来社交工具如微信以及一些社交网站上，大量存在代刷票业务，微信红包拉票代刷，网站投票等，拉票者许以小利拉票，个别人甚至当成生意做，明码标价帮别人投票。

　　这些手法看似比较新颖，其实非常老套，只是拉票的形式网。 

 

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