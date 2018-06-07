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央行官员：境内比特币交易平台基本退出 ICO全部取缔

央行官员：境内比特币交易平台基本退出 ICO全部取缔
2018年06月07日 16:28 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 陈月石

　　互联网金融风险专项整治已经进行了两年，目前成效如何？下一步怎么走？

　　“境内的比特币交易平台已经基本退出市场，ICO已经取缔，这体现了我们防范金融风险的决心。”人民银行上海总部副主任孙辉在6月7日举行的上海市政府新闻发布会上表示。

　　全国范围内的互联网金融专项整治已经进行了两年有余。2016年4月，国务院牵头多部委联合召开会议，针对互联网金融制定了分领域、分地区条块结合的为期一年的专项整治方案，覆盖了互联网金融的多种业态，重点包含第三方支付、线下投资理财、P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险等。由于整治期间出现了不少新事物、新情况，因此互联网金融专项整治延续至今。

　　孙辉表示，过去两年，互联网金融专项整治取得了三方面变化：

　　第一，存量风险大幅下降，增量风险得到有效管控。自从专项整治以来，全国存量违规业务规模下降了近57%，违规机构大量退出市场，案件爆发频繁的势头得到有效的遏制。

　　第二，新领域的风险得到有效化解：境内的比特币交易平台、ICO清理整顿和取缔全国已经基本完成，现金贷的规范也取得了扎实的进展，各方面的金融秩序明显好转。

　　第三，补短板，监管规章制度建设也在陆续健全，比如P2P网贷的规则在不断建立完善之中，同时探索建立常态化的互联网金融风险的监测机制；另一方面，监管体制机制不断完善，风险的监测预警、日常处置，目前有一套比较完善的机制，这次金融体制改革很重要的方向就是加强这方面的工作。

　　“上海是经济金融非常发达的城市，所以互联网风险专项整治工作任务相对来说比较繁重，但是上海的整体工作不仅没有在全国落后，而且我们始终是走在全国前列。“孙辉表示，上海在整顿比特币等虚拟货币交易场所、ICO的取缔，都走在全国前列的。

　　尽管已经延期一年，但孙辉透露，互联网金融专项整治工作还要继续进行。

　　具体来说，一是要继续降低存量风险，进一步压缩违规业务的规模，把合规合法的业务纳入日常监管，同时实现违法违规业务平稳退出市场。

　　二是探索建立互联网金融长效监管机制，围绕准入制度、日常监管机制，还有非法金融活动的认定和打击，做一些机制制度方面安排，使互联网金融风险的监管和防控进入有效阶段。

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