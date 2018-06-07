马云入选“2017年度中国十大社会推动者”

新浪科技讯 6月7日下午消息，日前，《中国慈善家》评选出“2017年度中国十大社会推动者”，阿里巴巴集团董事局主席马云名列榜首。《中国慈善家》表示，马云入选的重要原因之一是“2017年度，马云的乡村教育计划渐成体系”。

《中国慈善家》“中国十大社会推动者”榜单每年推出一次，旨在令社会领域的探索者和引领者展现榜样力量。入选“2017年度中国十大社会推动者”榜单的，除马云之外，还包括许家印、马蔚华、施一公等社会知名人士。

2015年，马云公益基金会发起“马云乡村教师计划”，每年为100名乡村教师提供总金额为1000万元的奖金资助和持续三年的专业发展支持。截至目前，“马云乡村教师计划”暨马云乡村教师奖评选已开展到第三届，共从全国选拔出了300位优秀乡村教师，直接影响了超过7000位乡村教师和超过10万名学生。

马云公益基金会还先后发布“乡村校长计划”和“乡村师范生计划”，寻找和支持中国优秀的乡村校长，选拔应届优秀师范毕业生成为乡村教师，培养未来的乡村教育家。

此外，马云公益基金会也在2017年启动了乡村寄宿制学校项目试点，为贵州两所学校对接两家企业持续三年的支持，共同参与乡村寄宿制学校的升级工程。未来，更多企业将加入到乡村寄宿制学校计划中，为乡村教育贡献各自的力量。

除乡村教育之外，马云和阿里巴巴正在各个领域参与推动社会进步。去年12月1日，阿里巴巴脱贫基金启动，未来5年将投入100亿元到这项业务中，探索出“互联网+脱贫”的新模式，重点关注教育脱贫、电商脱贫、生态脱贫、女性脱贫等方向。

阿里巴巴也在利用平台优势和模式创新带动公众参与公益。据统计，2017年阿里巴巴平台上通过“公益宝贝”产生捐赠的商家达到178万家，商家和消费者捐赠的善款总额达2.98亿元，3.5亿消费者直接参与公益，产生公益捐赠60亿笔，累计帮助了超过327万的弱势群体，覆盖全国31个省（直辖市、自治区），以及缅甸、埃塞俄比亚、苏丹等国家和地区。