新浪科技> 互联网 > 正文

马云入选“2017年度中国十大社会推动者”

马云入选“2017年度中国十大社会推动者”
2018年06月07日 16:19 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月7日下午消息，日前，《中国慈善家》评选出“2017年度中国十大社会推动者”，阿里巴巴集团董事局主席马云名列榜首。《中国慈善家》表示，马云入选的重要原因之一是“2017年度，马云的乡村教育计划渐成体系”。

　　《中国慈善家》“中国十大社会推动者”榜单每年推出一次，旨在令社会领域的探索者和引领者展现榜样力量。入选“2017年度中国十大社会推动者”榜单的，除马云之外，还包括许家印、马蔚华、施一公等社会知名人士。

　　2015年，马云公益基金会发起“马云乡村教师计划”，每年为100名乡村教师提供总金额为1000万元的奖金资助和持续三年的专业发展支持。截至目前，“马云乡村教师计划”暨马云乡村教师奖评选已开展到第三届，共从全国选拔出了300位优秀乡村教师，直接影响了超过7000位乡村教师和超过10万名学生。

　　马云公益基金会还先后发布“乡村校长计划”和“乡村师范生计划”，寻找和支持中国优秀的乡村校长，选拔应届优秀师范毕业生成为乡村教师，培养未来的乡村教育家。

　　此外，马云公益基金会也在2017年启动了乡村寄宿制学校项目试点，为贵州两所学校对接两家企业持续三年的支持，共同参与乡村寄宿制学校的升级工程。未来，更多企业将加入到乡村寄宿制学校计划中，为乡村教育贡献各自的力量。

　　除乡村教育之外，马云和阿里巴巴正在各个领域参与推动社会进步。去年12月1日，阿里巴巴脱贫基金启动，未来5年将投入100亿元到这项业务中，探索出“互联网+脱贫”的新模式，重点关注教育脱贫、电商脱贫、生态脱贫、女性脱贫等方向。

　　阿里巴巴也在利用平台优势和模式创新带动公众参与公益。据统计，2017年阿里巴巴平台上通过“公益宝贝”产生捐赠的商家达到178万家，商家和消费者捐赠的善款总额达2.98亿元，3.5亿消费者直接参与公益，产生公益捐赠60亿笔，累计帮助了超过327万的弱势群体，覆盖全国31个省（直辖市、自治区），以及缅甸、埃塞俄比亚、苏丹等国家和地区。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有