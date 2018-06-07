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唱吧要上市 但它的强敌腾讯可不好对付

唱吧要上市 但它的强敌腾讯可不好对付
2018年06月07日 11:30 界面
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　　2018年4月，全民K歌月活跃用户数超过1.4亿，渗透率近80%，是唱吧的3倍。

　　原标题：快看|何炅谢娜投资的唱吧要上市 但它的强敌腾讯可不好对付

　　来源：界面新闻

　　文 | 徐秋雨 孟令稀

　　近日，中金公司完成了对唱吧的第八期上市辅导，认为其已达到既定辅导目标。如果一切顺利，唱吧或将在1个月内向证监会递交材料，进入上市倒计时。

　　唱吧的股东阵容十分豪华。除了红杉中国、祥峰投资等知名资本外，许多明星也入股了唱吧。

　　企查查数据显示，姚明是唱吧的自然人股东，占股0.35%。以何炅、谢娜、汪涵为代表的“湖南卫视系”资本在2016年入股了唱吧，唱吧也凭借这层关系拿下了《我想和你唱》等多档综艺节目。

　　不过，在唱吧接受上市辅导的这两年里，腾讯旗下的全民K歌发展迅猛，已成为唱吧最强劲的竞争对手。

　　易观千帆数据显示，在2014年上线后，全民K歌APP月活跃用户数一路高速增长，在2015年8月超越唱吧。2018年4月，全民K歌月活跃用户数超过1.4亿，渗透率近80%，是唱吧的3倍。

　　如今，这两家公司已不再满足于线上市场的争夺，进一步将“战火”烧到了线下，开始投资布局实体KTV门店。

你认为最终称霸移动K歌市场的会是谁呢？

　　你认为最终称霸移动K歌市场的会是谁呢？

唱吧强敌腾讯
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