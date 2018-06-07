跟着雷军、周鸿祎、刘强东、郁亮等大佬学穿衣打扮

雷军。摄影：邓攀

在小米不断成长的过程中，创始人雷军的形象也发生了种种变化。

文 | 王家乐

编辑 | 林文龙

有多少爱美的姑娘，每天早上起来，可能从前一天晚上就在思考今天要穿什么。站在镜子前左一套右一套的试穿……于是，匆忙的早上，来不及吃早饭，赶不上公交车可能都是由于早上的纠结，在衣柜前思考了太久。

像我们日常上班的小员工都要思考这么久，那大佬们会有这个苦恼么？

雷军

2018年5月3日，创业八年的小米向港交所申请上市，在小米不断成长的过程中，创始人雷军的形象也发生了种种变化。

雷军自大学毕业后在金山一干就是16年，2007年带领金山登录港交所后，功成身退。那时的他，身着白衬衫，黑西装，脚踩黑皮鞋。成熟的着装也掩盖不了他青春的脸庞。脸上带着微笑，目光自信且深情。▼

摄影：邓攀

2010年4月，雷军与其他六人联合创办小米科技并与2011年8月公布其自有品牌手机小米手机。图片是在2011年7月，小米手机面世之前，《中国企业家》去采访时，雷军亲自换上了他们的文化衫，手捧爆米花，脸上洋溢着幸福的喜悦。▼

摄影：邓攀

他身上的那条蓝色牛仔裤和脚上这双愤怒的小鸟小绿鞋，现在，大家对这个品牌应该都不太熟悉，但在当时是很火的凡客诚品。雷军曾经调侃道：“我人生最倒霉的事情是投了凡客，以后只能穿凡客的产品。”即使这样，也没有挽救凡客的衰退局面。

平时的雷军，甚至在发布会上，都会穿着黑色T恤或Polo衫，配着牛仔裤和运动鞋，这就不禁让人想起了IT界最差着装之一的乔布斯乔帮主。13年如一日的穿着同一件三宅一生的黑色套头衫，配上Levi's的牛仔裤和New Balance的球鞋。▼

来源：视觉中国

也许是创业初期对穿衣的懵懂，也许是对乔帮主的崇拜，总之，cos了乔布斯的雷军那时被大家笑称为“雷布斯”。不过雷军本人却没有生气，毕竟，这样，也可以为小米带来人气呢。

为了让大家能看到帅气的雷军，在2013年，《中国企业家》再次去拍摄前，斥巨资为雷军“借”了几套西装。关键是，又找了一位化妆师，终于把雷军那常年趴在脑门前的三七分发型梳了上去！下面这组图则是作为福利奉献给大家。▼

摄影：邓攀

怎么样？造型完的雷总是不是一下变成了梦中情人的模样。看完这组照片的小编决定擦擦口水给雷布斯换个新名字“雷英俊”！

慢慢地，慢慢地，雷军就找到了自己的穿衣风格，衬衫西装下面穿着牛仔裤和小白鞋。

摄影：史小兵

据悉，雷总现在有私人造型师呢，就这双看起来普通的小白鞋，那也是手工定制的呢。

周鸿祎

着装千年如一日的还有一个人。“红衣教主”周鸿祎不管是发布会、企业年会、参加会议，周鸿祎都是红色T恤登场。

摄影：邓攀

为什么呢？

有人说，是因为周鸿祎经常被别人叫错名字周鸿wěi，为了防止别人叫错，就穿个红衣提醒。

到底是因为什么呢？还希望老周自己能来解答。

有时不穿红色T恤的周鸿祎。

摄影：史小兵、邓攀

emmm……好吧还不如红T。我多想筹钱给他买一个熨斗，抚平他衣裤的褶皱……

在老周还是小周的时候，就穿着不合身的衣服，也许，这就是理工男的特质吧。

摄影：邓攀

其实讲真，周鸿祎正经穿起来一套合身的西装还是很可以的，真的，我见过。

摄影：邓攀

俗话说得好：人靠衣服马靠鞍。其实每个人认真捯饬一下，都会变成男神女神。

当然，如果形体好，再有衣服来衬托，就更炸了。

刘强东

人生赢家刘强东真的是越来越帅了。

得体的西装，锃亮的皮鞋，帅气的手表……有一种越活越年轻了的赶脚呢～▼

摄影：史小兵

谁能想到，现在帅气的东哥曾经也是穿的像屌丝一样的男士。

啊哈哈小编要扒黑照了。

摄影：扶庆

那时候的东哥不但胖，穿衣也是极其随便，毫不讲究。蓝的、绿的T恤松松垮垮的一套，就完成了日常出行。

摄影：邓攀

后来稍微讲究一点了，开始穿格子衬衫了，差个双肩包就可以混在IT男堆里了。

摄影：史小兵

摄影：邓攀

东哥酷爱越野，这为他加了一个man的属性。

摄影：邓攀

开始频繁出镜的东哥也许是发现了自己胖胖哒，也许为了真爱开始了减肥道路。

刘强东在一次媒体沟通会上透露，为了减肥，自己一日三餐变为：早餐牛奶加蛋。午餐水煮白菜，晚餐牛奶加蓝莓。“关键是管住自己的嘴。”靠这份食谱刘强东6个月减了36斤。快，要减肥的宝宝们马一下。

摄影：邓攀

随着京东越做越大，刘强东要去的场合也越来越多，西装自然成了不可或缺的装饰品。东哥一路走来，就如同身上的西装一样，越来越得体，越来越游刃有余。▼

（左）2008年，刘强东入选了《中国企业家》未来之星企业家榜单。摄影：扶庆 （右）2010年，京东办公室还在中关村时，刘强东接受《中国企业家》专访。摄影：邓攀

（左）2014年，刘强东的穿衣风格有了质的飞跃。来源：被访者供图 （右）2016年，京东集团搬到亦庄。摄影：邓攀

不但自己变帅，还经常携带娇妻出席各种活动，羡煞旁人。

来源：被访者供图

以后谁再说东哥脸盲，我跟谁急！

说起胖，那我不禁想起了另一个人。

郁亮

是不是都觉得我在瞎说？身材在财经界不说数一数二也能排到前三的男人怎么会跟胖这个字沾边？这你就不知道了吧。

那么，又到了大家最爱的爆黑料环节了。

快做好心理准备，不要被吓到哦。

好，来了来了～

摄影：邓攀

惊不惊喜，意不意外？

郁亮是在43岁时候开始减肥的，这个年纪，达芬奇已经在画《最后的晚餐》了。

问起减肥原因，郁亮则戏称是因为2010年宏观调控，大家都没事干，有空就运动减肥了。

这是2010年底，减肥初见成效。

摄影：胡可

除了跟王石一样爬山，郁亮其次的爱好就是自行车和跑步。每周跑五次是郁亮的必修课，一半十公里，一半五公里。而且什么食物都来者不拒的郁亮为了减肥开始不怎么吃主食，用香蕉苹果汤代替，增加饱腹感。

摄影：邓攀

这种“不打针不吃药的，控制饮食还有跑”的减肥方法，成功让郁亮变成了身材姣好，精神十足的“小伙儿”。分享郁亮的一句名言：“管住嘴，迈开腿。”

有型的亮哥哥自然穿什么都好看了。连跟“王爸爸”坐一起也气场满满。▼

来源：被访者供图

叮咚！一组时尚大片奉献给大家。

摄影：邓攀

参考资料：

《郁亮称因调控减肥：94年王石减8公斤 今年我减12公斤》，凤凰网

《雷军穿衣图鉴》，商务范

《科技大佬的穿衣风格比拼他竟然倒数第一》，凤凰科技

《为什么史玉柱和周鸿祎都爱穿红体恤？》，知乎