新浪科技> 互联网 > 正文

刘慈欣科幻小说进入高考试卷 回应：感到意外又高兴

刘慈欣科幻小说进入高考试卷 回应：感到意外又高兴
2018年06月07日 13:34 封面新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　封面新闻记者 张杰 实习生 王婧尧

　　6月7日上午，2018年四川高考（全国卷III）语文科目考试结束后，多位考生确认：其中有阅读题材料节选于刘慈欣的小说《微纪元》。

　　封面新闻记者随即拨通了刘慈欣本人的电话，将这一消息转述。他首先感到很意外，“听到这个消息，我还是挺吃惊的。我没想到，科幻小说竟然能进去高考试卷阅读题。毕竟，科幻文学在我国尚属于冷门，边缘文学地带。当然我很高兴。毕竟科幻小说能进入高考试卷的材料阅读分析题，对引发更多人关注科幻小说，对科幻文学的发展无疑是有益的。”刘慈欣也耐心给封面新闻记者分析，“细想也不是很意外，也算自然。因为当下我们的社会发展变化迅速，科技日新月异。未来感十足。这也必然会在很多方面表现出来。比如之前科幻小说已经进入了高中教材，现在又有科幻小说进入了高考语文试题，这都是一些生动的体现。我还刚刚得知消息，广东省的作文题目是展望2035，给未来写一封信，这也很科幻。”

　　“先行者知道，他现在是全宇宙中惟一的一个人了。他是在飞船越过冥王星时知道的，从这里看去，太阳是一个暗淡的星星……”在《微纪元》中，刘慈欣描写了这样一个未来世界：人类去寻找新的星球，最后一个回去后发现人类换了一种生活方式。当下是首批00后参加高考。少年人对科幻的感受，一向比较敏锐。此前也有新闻报道小学生读刘慈欣《三体》的消息。对此，刘慈欣也深表同意，“年轻人的未来感是很强的。我相信高中生是能够理解科幻小说的。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有