刘慈欣科幻小说进入高考试卷 回应：感到意外又高兴

封面新闻记者 张杰 实习生 王婧尧

6月7日上午，2018年四川高考（全国卷III）语文科目考试结束后，多位考生确认：其中有阅读题材料节选于刘慈欣的小说《微纪元》。

封面新闻记者随即拨通了刘慈欣本人的电话，将这一消息转述。他首先感到很意外，“听到这个消息，我还是挺吃惊的。我没想到，科幻小说竟然能进去高考试卷阅读题。毕竟，科幻文学在我国尚属于冷门，边缘文学地带。当然我很高兴。毕竟科幻小说能进入高考试卷的材料阅读分析题，对引发更多人关注科幻小说，对科幻文学的发展无疑是有益的。”刘慈欣也耐心给封面新闻记者分析，“细想也不是很意外，也算自然。因为当下我们的社会发展变化迅速，科技日新月异。未来感十足。这也必然会在很多方面表现出来。比如之前科幻小说已经进入了高中教材，现在又有科幻小说进入了高考语文试题，这都是一些生动的体现。我还刚刚得知消息，广东省的作文题目是展望2035，给未来写一封信，这也很科幻。”

“先行者知道，他现在是全宇宙中惟一的一个人了。他是在飞船越过冥王星时知道的，从这里看去，太阳是一个暗淡的星星……”在《微纪元》中，刘慈欣描写了这样一个未来世界：人类去寻找新的星球，最后一个回去后发现人类换了一种生活方式。当下是首批00后参加高考。少年人对科幻的感受，一向比较敏锐。此前也有新闻报道小学生读刘慈欣《三体》的消息。对此，刘慈欣也深表同意，“年轻人的未来感是很强的。我相信高中生是能够理解科幻小说的。”