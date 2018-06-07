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互金整治办：清理整顿部分平台变相开展现金贷乱象

互金整治办：清理整顿部分平台变相开展现金贷乱象
2018年06月07日 12:09 上海证券报
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　　文/上海证券报

　　记者7日从相关渠道获得的一份文件显示，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（下称“互金整治办”）提请P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组，对部分“现金贷”平台加强监管。

　　文件显示，近期有部分平合通过手机回租违规放贷、强行搭售会员服务和商品变相抬高利率、恶意致借款人逾期、虛假购物再转卖放贷等手段，逃避监管，变相开展“现金贷”业务，坑害金融消费者。

　　互金整治办要求，在“现金贷”专项整治工作中，对上述乱象进行清理整顿，并抄送相关工作进展。

　　“现金贷”花样不断翻新。其中，手机回租形式最猖獗，“回租贷”相关平台已逾100个，注册客户数百万人；大多数目标客户锁定为大学生，利率畸高，一般年化利率在300%以上，个别甚至超过1000%。

　　以乐回租平台为例，先以评估价格（即借款金额）回收用户手机，然后将手机回租给用户，并与客户约定租用期限（即借款期限）和到期回购价格（即还款金额），回购价格高于回收价格部分以及相关“评估费”、“服务费”即借款利息。

　　贷款过程中，还有搭售其他商品，变相抬高利率。部分平合强行要求贷款客户办理会员卡、高价购买商品等，变相抬高利率。如“M09信用钱包”会员卡价格199元，有效期7天，如用户借款2000元，14天需还款2028元，名义年化率36%；如算上购卡成本，实际年化率高达291.9%。

　　另有平台故意导致借款人逾期，收取高额逾期费用。公益性互联网消费投诉服务平台“21聚投诉”梳理发现，5月1至15日，该机构接到类似投诉21笔，涉及13家网络借贷平合。相关平合未自动扣划借款，借款人主动将钱打给平合还款失败。贷款逾期后，平合恢复正常，电话通知其逾期，收取很高的逾期费用。

　　通过虚假购物再转卖发放贷款。如51闪电购等平台引入虚假购物场景，用户下单购买商品，但无需支付货款，直接申请退款或转卖变现，转卖成功后即可获得资金；平台赚取延迟付款费和转卖撮合费用。（原题为《互金整治办：清理整顿部分平台变相开展“现金贷”乱象》）

互金整治办变相
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