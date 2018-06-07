合规优质是内容创业融资唯一门槛

本报记者 邹奕萍

饱受争议的腾讯投资自媒体“差评”风波在沸沸扬扬5天后有了最近进展。据《南方都市报》报道，差评团队发布声明，将主动退还腾讯相关投资，并在周末向腾讯表达了这一意向。

“差评”在上周宣布完成A轮三千万元融资，由腾讯TOPIC基金 （腾讯兴趣内容基金）领投，云启资本等跟投。但是，差评收获投资也引起了外界批评，起因是由于差评公众号被曝多次洗稿。

尽管事件以被投资方主动退还投资划上短暂的休止符，但事件的背后也引发大家更多的思考。特别是差评的融资事件对内容创业融资影响。事实上，内容创业融资在经历2015年到2017年的风风火火后，2018年已理性回归。在内容创业融资的下半场，合规、优质是唯一的门槛。这是唯一也是必然。

“差评”融资遭遇煮熟的鸭子飞了

5月23日，科技新媒体“差评”对外宣布，获得3000万人民币的A轮融资，投资方包括腾讯TOPIC基金（腾讯兴趣内容基金），云启资本、中寰资本等。不过，这一融资喜讯却招来了同行的“公愤”。

24日，微信公号“三表龙门站”发文，指责差评以洗稿起家，把取自各平台的原创文章进行删改，变成自己的“原创”文章。随后，多方自媒体人士接连发声，纷纷谴责差评早有“洗稿”黑历史。认为这种以不正常手段发家致富的投资案例，是一个非常坏的榜样，对后来的内容写作者造成了很坏的示范。并且质疑腾讯方面对其领投与其“保护知识产权”的理念相背。

此后，腾讯发布官方声明：称投资自媒体账号“差评”一事，在业界引起较多争议，公司将重启更加严格的尽职调查程序，如与腾讯保护知识产权的原则不符，将协商退股。而马化腾表态，称目前看业务团队并没有做好尽责调查。

“差评”在重压之下也做出了回应，连发6篇文章，回击业内指责同时表示对于内容制作将进行进一步优化，对综述类内容不再标注为原创。

5月28日下午，差评突然发表了“退投”声明。差评团队对外声明称，由于差评近期引发的相关争议，差评团队自上周起，已经持续展开自查与反思。同时团队也认为，在完成新一轮版权规范之前，接受腾讯投资并不合适。差评团队将努力独立发展，并吸取教训，在版权和原创保护领域，承担更大的责任。

终究源于内容创业投资的谨慎收紧

此次“差评”融资失败表面上看是因为遭遇支持原创的风潮。但背后透露的是投资者对内容创业的投资愈发的谨慎。

2015年到2017年期间，内容创业者在融资方面可以说是风风火火的，融资成功的捷报频频出现。《2018自媒体行业白皮书》指出，2017年新媒体运营行业从业人数达到300万，各类机构对内容创业者的投资金额超过50亿元人民币。

但到了2018年，投资方大都捂紧了钱袋，获得资本青睐的中小内容创业者变得屈指可数。特别明显的是各大平台对内容和流量的补贴越来越少。

在此次腾讯投资“差评”的闹剧中，腾讯在争议中态度的转变也说明投资者除了考虑商业模式盈利能力外，舆论压力也正成为一个影响因素。毕竟对于腾讯来说，投资“差评”随之而来的风波，对腾讯在内容生态方面一直想要维持的形象造成了严重的冲击。就算腾讯说多少万句话，撒多少亿钱，也比不上投资一个“差评”对这个精心树立的形象所带来的打击和破坏更大。

合规优质是内容创业的准入门槛

内容领域已成为互联网下半场的主体。在这个风口上，如何把握机会，获得投资者的青睐也成为越来越多内容创业者考虑的问题。

首先，合规是首要基础。应该说，虽然对盈利能力的追求，仍然会成为今后对内容创业投资的主旋律，但除了盈利能力外，被投资方首先得具备合规的基础。合规合法是一切前提。虽然“洗稿”是否违法还未有明确的法律界定，但多少涉及违背行业道德和职业伦理。

其次，内容创业下半场将是原创和优质内容的主场。内容创业仍然是互联网创业领域最有前景的赛道，随着用户日趋成熟和监管的强化，内容创业的草莽时代已经结束。内容的质量仍然是在第一位，好的内容就是内核。内容创业能胜出的一定是在内容产品技术运营各个方面都不弱的团队，而且一定要有持续生产优质原创内容的能力，而不能靠简单的复制剪贴。

最后，内容的创新与原创并不相悖。无论什么时代，无论何种渠道，只有优质的原创内容，才是自媒体人手里的“硬通货”。

引用《人民日报》评论文章《拒绝洗稿，用法律保护原创》来说，“用法律手段呵护原创精神的火花，创新之火才会燎原，高质量的原创产品才会井喷，从而更好地满足我们的审美，照亮我们的精神世界。”