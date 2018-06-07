各巨头争相入局区块链　落地关键期人才匮乏短板凸显

本报记者 杜峰

作为当前最前沿的创新技术，区块链成为热门话题。在刚刚举行的2018中国国际大数据产业博览会上，会议以区块链为主题的分论坛多达8个场次，远超其他主题。另据《中国证券报》报道，5月以来，宣亚国际、广电运通、新湖中宝等多家上市公司宣布设立区块链相关产业。当前，很多业内专家都看好区块链技术未来的应用，国内外多个行业、领域的巨头都开始抢先布局，尝试用区块链技术来搭建自己的应用平台和落地场景，以求占得先机。不过，区块链人才增长的速度，远远赶不上行业发展的速度。在这场区块链的追逐赛大潮中，人才匮乏的短板显露无疑。

区块链热度节节攀升

目前中国区块链产业处于高速发展阶段，最直观的表现就是区块链领域的投资热度出现明显上升。工信部近日发布的《2018年区块链产业白皮书》显示，2017年区块链投资不到100起，而2018年一季度，区块链投资数量就高达68起。截至今年3月底，以区块链业务为主营业务的区块链公司数量达到450多家。据不完全统计，5月以来，已有6家A股公司公告新增或加码区块链业务。截至5月28日，A股15家区块链概念股发布的2018年上半年业绩预告中，8家预喜，多家在报告期内加大区块链的布局力度。

伴随着区块链投资热潮，在政策层面，我国已着手建立区块链国家标准，目前有关区块链国家标准计划已经公布，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成，相关部门也将组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会。国家信息技术安全研究中心主任俞克群日前在2018区块链安全高峰论坛上表示，“区块链技术发展或将成为我国掌握全球科技竞争先机的重要一步。”

在地方层面，针对区块链出台指导意见或列入“十三五”战略发展规划的省、市、自治区有十余个。例如杭州成为全国首个将“区块链”写入政府工作报告的城市；北京宣布成立规模10亿元的区块链生态投资基金；深圳、广州出台政策，重点发展区块链等领域优秀项目等。在政策的驱动下，各地的区块链园区建设也在快马加鞭，贵阳、青岛、湖南娄底、杭州、江西赣州、重庆渝中……，从南到北由东至西，各地政府在区块链产业园上的热潮正在爆发。

区块链正在从概念进入关键的应用落地阶段

有风投业内人士表示，如此热衷区块链投资主要原因在于区块链项目具有一般项目所难以具备的流动性优势。实际上，区块链技术本身也有优势，其主要优势在于无需中介参与、过程高效透明且成本很低、数据高度安全。本质上来说，区块链技术是一种记账技术，以比特币为代表的虚拟货币只是区块链技术的一种应用，因此虚拟货币也被称为区块链的1.0版。

整体来看，虽然市场挖掘了区块链巨大的想象空间，但区块链价值还处在第一阶段，即1.0时代，属于技术价值本身，包括技术研发专利，技术标准规范，技术应用普遍性带来的初级价值变现。

中国信息通信研究院副院长王志勤也表示，现阶段区块链技术还没有达到颠覆性的作用，未来在颠覆性技术的发展上，包括单链向多链发展，会是很重要的一点。

不过，区块链的应用在快速发展中，正从1.0进入关键的2.0阶段，国内外很多行业、领域的巨头也都开始尝试用区块链技术来搭建自己的应用平台和落地场景。以腾讯为例，去年11月开始对外公测的腾讯区块链服务平台，2018年4月正式在腾讯云官网上线。目前，落地的项目主要为供应链金融、医疗、数字资产、物流信息、法务存证、公益寻人等多个场景。东方证券研报显示，在企业数量快速增加的同时，从设备制造到产业应用整个区块链产业链条脉络逐渐明晰，伴随BATJ巨头入局，整个产业生态逐步形成。具体到应用层面开始呈现多元化，并逐渐从供应链金融、贸易金融、征信、交易清算等金融行业应用向商品溯源、物联网、智能制造、精准营销、电子政务、医疗、能源等实体领域延伸。腾讯区块链业务总经理蔡弋戈提出，区块链要以场景为驱动，解决实际痛点，推动技术升级。

迅雷集团首席执行官陈磊乐观预计，“我们觉得区块链技术的演进远远快于很多专家的预测，2018年、2019年可能是普通大众看得见摸得着的落地、生根、发展的一个黄金时期。”

区块链大热下面临“人才荒”

IBM区块链发展报告数据显示，全球九成的政府正在规划区块链投资，并将在2018年进入实质性阶段。从我国当前的发展来看，中国区块链底层及应用技术的研发走在了全球前列。但区块链底层核心技术近期没有取得实质突破，应用场景及盈利模式尚处于探索阶段，行业发展面临着诸多挑战。

专家表示，因为底层技术还不成熟，目前区块链的大规模应用，还需要解决安全、监管等问题，以及全球范围内，标准化制度体系的缺失，和配套的法律法规社会制度的不成熟等问题。中国银行原行长李礼辉就指出，区块链技术在金融领域实现规模化的应用前景是存在的，但在标准化制度建设、监管制度建设方面，还有很长的路要走，至少需要3年左右的时间。工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁则认为，区块链上信息的透明化和信息的这种信息安全以及隐私保护还存在一定矛盾，它的安全性也是一个新的问题。

与上述挑战相比，目前区块链最直接的问题是人才匮乏，区块链人才增长的速度，远远赶不上行业发展的速度。根据全球自由职业者求职网站Upwork在今年发布的报告统计，2018年第一季度中，掌握区块链技术，成为增速最快的一项技能。BOSS直聘数据显示，2018年1-2月，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍。央视财经报道称，3月区块链市场人才需求达到8万人，而去年全年还不到7万人。

为此，中国人民大学大数据区块链与监管科技实验室主任杨东杨东建议各地在制定扶持政策时要着重考虑人才培养、高端人才引进等，例如建立研究院。