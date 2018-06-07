区块链概念跟风炒作潮初现　场景拓展亟待合规化发展

本报记者 郑梅云

任何一个新技术浪潮都伴随着一定的狂热与泡沫，“区块链”也不例外。随着ICO的爆发，数字货币的投机性被疯狂放大，割韭菜、传销骗局等假借区块链“外衣”的陷阱到底有多少坑？区块链究竟是“风口”还是“骗局”？在拂去无尽的泡沫后，区块链投资这瓶带着泡沫的啤酒能否溢出醇香？

跟风炒作盛行，区块链泡沫凸显

随着一场区块链风暴席卷中国，相关概念的跟风炒作潮也开始出现。

在资本热捧下，区块链概念公司、产品层出不穷。今年已陆续有多款声称具有区块链功能的智能手机密集发布，包括糖果的区块链创世版手机、长虹的R8麒麟手机和联想的S5手机。知名科技专家俞磊表示，这些所谓的区块链手机纯粹是噱头，配置比较低，放在现在的市场环境中“可能连水花都看不到”，即便是在区块链技术上也乏善可陈。

以ICO为代表的数字货币炒作乱象屡禁不绝。据央视财经调查报道，虚拟货币投资者杨超，今年1月看到比特币价格大幅上涨，便筹钱进行了投资，但仅仅两个月时间，就赔掉了上千万。而实际上这并非其第一次炒币，在代币发行融资和交易平台被禁之前，他的亏损已超200万。杨超表示，类似他这样的这种投资者还不在少数，整个群里加起来接近七八百人，好几个群，最少的也得亏十几万。不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者一夜暴富的心态，放大了“虚拟货币”市场的风险。有业内人士表示，“炒币就是赌博，而且是在被高度控盘的赌场赌博。”

大量打着“区块链”“数字货币”旗号、鱼龙混杂的ICO项目，脱离激励技术生态的初衷，被一些别有用心者当作圈钱的工具。有些发币机构、大V名嘴、投资人等利益相关方利用媒体平台的属性，肆意鼓吹数字货币，误导公众认知，并通过变相发行代币圈钱，已经成为代币发行造假产业链上的一环。区块链自媒体也推波助澜，据统计，今年春节前后一个月，集中式出现了几百个与区块链和数字货币相关的微信公众号和上千个微信群，实际是为了操纵舆论、吸引新的投资人，最终“割韭菜”坑人。而各类面向普通大众的微信群和区块链投资讲座、聚会开始兴起。

区块链的发展也让不法分子嗅到了“商机”，成为传销骗局的“外衣”。4月15日，全国首例打着“区块链”概念、实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获。据悉，9名主要犯罪嫌疑人共同建立了虚假的交易平台——“消费时代”（DBTC）网络平台，以每枚3元的价格在平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，通过网络发展下线，短短18天时间就吸纳了1.3万余会员、8600余万元资金。这种打着“区块链”“虚拟货币”旗号的传销骗局并非个例。最近深圳警方还通报了一起同样借“区块链”之名进行非法集资的“普银币”案件，据统计，当前受害者已超3000人，涉案金额约3 .07亿元，最高单个损失约300万元。

跟风炒作的泛滥，让数字加密货币泡沫扩大走向危险。

区块链为何成为淘金地？

狂热与泡沫，愈加凸显了区块链的火爆。

那么，区块链到底是什么？所谓“区块链”，是指一种分布式、点对点的数据库账本，简单意义上理解就是融合了P2P、加密算法等技术的多个连在一起的数据库，数据库之间两两直接相通，信息传输需加密。实际上，区块链的作用和价值正在得到越来越多的认可。食品安全、证据保存、金融交易、公益互助等领域,都因区块链技术的嵌入而获得了全新的信任解决方案。

眼下，“区块链+”项目引得互联网巨头抢滩布局、创业团队跃跃欲试。BAT纷纷意识到依靠区块链建立新的信任机制的重要性，一批基于区块链的前瞻性应用，已在它们的业务版图中占据一席之地，物流、金融、公益、法律都是其重点探索领域；而360、京东、万达、美图、暴风等诸多公司也密集入局区块链，尽管经历此前的ICO叫停风波，迅雷“链克”和人人网ICO也以折戟收场。

区块链缘何成为了众人争相蜂拥的淘金地？

一方面，区块链大热，服务企业功不可没。当然，这些服务企业的盈利规模也在以超乎人们想象的速度飙升。以成立仅4年的比特大陆为例，去年的经营利润达到30-40亿美元，而同样的业绩，美国半导体巨头英伟达则用了24年。

另一方面，应用前景巨大，站在风口浪尖的区块链热潮，虽然鲜见落地的区块链解决方案，但其无疑拉开了一场面向未来的“军备竞赛”。根据《“十三五”国家信息化规划》要求：到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，其中区块链技术被列入规划。未来区块链在数据交换、数据处理、信息安全、价值传递等重要服务领域将得到广泛应用。

如何饮好区块链这瓶带着泡沫的啤酒？

区块链“看上去很美”。不过，区块链真的无所不能吗？究竟是“风口”还是“骗局”？我们该如何理性地看待区块链的应用前景？

应当说，任何事物的发展都是循序渐进的，目前的区块链尚处于起步阶段，很多方面都需要完善。其一，区块链目前应用的场景都是虚无缥缈的，不是真实存在的，唯一成熟的应用就只有带着投机属性的比特币。其二，很多行业对区块链并不存在刚需，目前区块链项目解决的都是伪需求，解决的是创业者幻想出来的需求。其三，在技术上，区块链还有很多问题需要解决。其四，区块链本身带来了信任，但谁来推动区块链应用，是需要公信力的，目前，只有央行或者行业龙头企业才有能力推动区块链在金融领域的应用，其他机构囿于公信力难以成为区块链落地的“推手”。

毫无疑问，任何一个新技术浪潮到来时，都伴随着一定的狂热与泡沫。而区块链投资就如同带着泡沫的啤酒，泡沫一定占大多数，但不尝泡沫，又怎么会喝上啤酒呢？

那么，我们该如何饮好这瓶啤酒？在金沙江创投董事总经理朱啸虎看来，“区块链的泡沫今年肯定会破。任何一个技术浪潮都需要经历一个S曲线，从疯狂、增长到泡沫期，然后走过一个死亡谷，再慢慢起来。在死亡谷右侧再去投资和创业，才是比较靠谱的。”

对投资者而言，需要关注交易风险、理性投资，切勿贸然跟风。对开发者而言，需要开发更能满足合规要求的区块链技术，要防止新瓶装旧酒，尤其要防止触及监管红线的行为。而有关部门则应创新管理、加强管理。