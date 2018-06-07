区块链可为发展中国家带来科技创新 实现飞跃性发展

原标题：区块链如何助力发展中国家？

特约撰稿 陈凯

未来，区块链在发展中国家的使用是无限的，它可带来科技创新、经济发展机会、体制改革、效率的提升、成本的下降等，使发展中国家实现飞跃性发展。

改善薄弱的体制

薄弱的体制是发展中国家的一个主要问题。发展规划往往无法达到预期结果的一个原因是体制薄弱。

一是消除腐败，增加体制的透明度。在银行系统中使用区块链技术，系统账户向所有用户开放，便于他们查看和监控，可以实现完全透明，可有效防止金融腐败的发生。在选举中使用区块链，就可更好地记录投票，其透明性可防止记录被修改，可确保选举以公平的方式进行。

二是提高社会信任度。在发展中国家，社会信任度低，而社会信任的关键决定因素取决于法律制度和社会异质性的可靠性，而信任对于社会至关重要。

区块链技术在提供信任方面非常有效，特别是在没有竞争的环境中。换句话说，在国家不能提供良好信任模式的地方，区块链技术可以介入现有规则和法规。

三是改善政府的管理。政府管理功能低下，也是发展中国家面临的问题之一。通过实施区块链技术，有助于快速跟踪各部门、加强因缺乏基础设施而受损的机构，特别是那些拥有大量数据记录的机构。数据的安全存储和合法信息访问问题，也可以通过区块链的安全措施解决。

促进金融的包容性

对于发展中国家， 如果一家银行希望在偏远地区设立分支机构，基础设施建设、资源使用和服务交易建立的成本是巨大的，管理货币流通还需投入大量资金。使用区块链技术构建相同的流程，人们可登录互联网轻松进行验证，并通过银行设立的区块链网络收发现金。

许多饱经战乱的高贫困地区都无法获得银行业务，去中心化的货币和钱包，可为这些人提供帮助。

加密货币银行业务和Initial Bounty产品，并非区块链可用于发展中国家加强银行业务的唯一方式。肯尼亚及周边国家，在无需银行的情况下，已开始使用手机存取货币。随着区块链技术的发展，现有手机银行系统M-Pesa，不再需要大量的纸制文件和费用，这将导致法定货币存储的发展，增加货币的稳定性。

区块链技术的这些应用，将大大促进发展中国家的金融包容性。

发展中国家如何发展区块链？

首先，建立房地产登记。大多数国家在记录房地产方面都存在严重问题，发展中国家也不例外。拉丁美洲、撒哈拉以南非洲和南亚的市场，财产登记制度平均表现还不及发达经济体的一半。区块链可用于发展中国家最简单方法之一是创建更好的房地产交易跟踪系统。

其次，建立基本法律数字文件。ID不存在是欠发达国家的一个普遍问题，它限制了人们的银行使用、选举投票或使用政府服务等活动的能力。鉴于这些问题的严重性，数字法律文件可以显着改善人们的生活，商业环境和整体治理。

与财产登记处类似，需要创建一个分类账，第一步登记身份证件（ID）、驾驶执照、出生证明或婚姻证件等基本法律文件；第二步保护知识产权，并通过区块链创建虚拟身份管理。这一工作包括数字化现有的身份和新生儿登记。

再次，建立面向政府和相关机构的支出监测系统。开发预算追踪机制用于政府和当地社区，对资本使用情况提供透明和细致的概述，有利于公众或其他机构更好地监督政府，增加腐败和贪污的难度。

又次，建立共享小额信贷体制。发展中国家的人们经常受到金融边缘化的困扰，无法获得银行服务、保险和小额贷款等基本服务。

小额信贷机构可开发共享小额信贷分类账。不同的金融机构可存储有关其用户财务状况信息。银行可监控用户的财务状况，并更有效地评估贷款的风险和条件。

（本文系作者个人研究之观点，不代表本报立场。作者系资深分析师）