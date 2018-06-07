刘强东强势放言：一辈子只做两件事！

来源：央视财经新媒体（记者 斯琴 陈雨芫）

一年一度的6.18狂欢购物节即将来临，这也是众望所归的全民年中购物狂欢节，近年来它已不再是京东的节日，它驱动着各类电商零售的购物浪潮。值此之际，央视财经记者独家专访了京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东。

面对镜头，京东掌门人刘强东释放多个行业重要信号，还强势放言“一辈子只做两件事”，现场金句频出↓↓↓

掌门人刘强东强势放言：一辈子只做两件事！

近年来电子商务成为全球经济增长的亮点，而中国继续引领着全球电商发展。作为中国电商代表的京东，未来战略布局如何？又将拓展哪些业务？京东集团董事局主席刘强东在接受专访时表明：“一辈子只想做两件事情”。

刘强东表示，这两件事一是以物流为载体的供应链业务，包含金融、保险、汽车、房产、健康等。二是技术。它们都有一个特点，就是需要10年、20年的时间，需要1000亿甚至几千亿的投资才能做成，但是一旦做成，不仅是一个企业具备核心竞争力问题，而且能够为社会和行业创造巨大的社会价值。如果一件事情一年、半年就做成了，那价值一般，因为如果半年做成，别人也一定能半年做成，只有做一件事情需要20年的时间，这才是企业的核心竞争力和企业家精神的体现。

刘强东：未来5年，50%以上电动汽车的销售将来源网络

互联网上消费是一个逐步升级的过程，从最初的买书、买衣服到现在家电甚至汽车等大型商品，人们对网购越来越深入。同时现在卖服务或者在电商平台上做服务的销售，也成为一个新的业务增长点。未来趋势如何呢？

刘强东认为，每个市场都是几百亿甚至上千亿市场的空间，而且过去没人开发，算是全新的市场，未来服务很重要的是对于汽车、房产、医疗这三项服务，在3-5年之内，收入占比是比较高的。比如说汽车，现在平均每天大概有2、3万辆车主会在京东上购买轮胎，替换轮胎。

一旦电动汽车普及之后，未来5年左右的时间，可能一半以上的汽车销售来自于网上。未来电动汽车根本不需要4S店，也没有4S店的概念，进入电动汽车时代，就像买一台电脑主板坏了换一个主板，显卡坏了换显卡，硬盘坏了换硬盘就好了，都是组件化、标准化、模块化。

“无界零售”离我们还有多远？刘强东：还需5-10年

刘强东曾经说过“第四次零售革命的实质是无界零售”， 打破行业壁垒，让零售渗透到互联网的各个角落。“无界零售”究竟离我们还有多远？

在接受专访时刘强东表示，“无界零售”其实就是供应链一体化，不管是开什么店，背后供应链都是同样的供应链体系，对一个品牌来讲也同样如此。通过 “无界零售”，把背后供应链和产品、库存、货物变得全部一样，减少品牌商的操作难度。而从前端来讲，“无界零售”的核心就是满足消费者随时随地消费的需求。在国内，通过大量高科技的、新的技术来解决零售问题，可能还需要5-10年的时间。

社交电商风头正劲！刘强东却提醒消费者：天上永远掉不下馅饼

从去年底到今年，社交电商风头强劲，它缓解了传统电商的获客成本高、交互关系弱等问题，那么社交电商的前景如何？下一个风口是它吗？

刘强东认为社交电商将会成为下一个风口，但是品牌品质不可颠覆。他表示社交电商这种新业态的出现，是电商行业的又一次尝试，也是一个回归的过程。现在社交电商最大的问题还是传统电商十几年没解决的问题，那就是大量的假货、劣质货充斥着，不管是社交电商还是电商或者零售，本质就是品牌品质，这规律是没有人能颠覆。当一个商品的价格便宜到一定程度的时候，其实对消费者没有好处，天上永远掉不下馅饼。