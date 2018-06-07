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航司为何叫停第三方平台“选座”：隐私和渠道问题

航司为何叫停第三方平台“选座”：隐私和渠道问题
2018年06月07日 11:27 第一财经日报
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　　航司为何叫停 第三方平台“选座”

　　陈姗姗

　　【2017年，全球航司辅营收入前十名总额破280亿美元，国内航司辅营收入总额只有7亿多人民币。】

　　你是否在航旅纵横上选过座？如果最近乘坐过南航的商业航班，你会发现，以往能够在航旅纵横上轻松完成的提前选座功能不好用了。

　　导火索是南航出台的一份《关于规范南航网络选座、值机业务的通告》，称“发现未获得南航授权许可的一些网站、App应用程序、小程序等第三方网络平台，通过各种非正常方式擅自为南航旅客办理选座、值机业务，严重扰乱了南航航班运行秩序”。

　　航旅纵横就是南航所提到的“第三方网络平台”之一，此外也包括飞常准、航班管家等其他第三方。

　　南航通告发出后不久，航旅纵横官方公众号也发布公告，宣布下线南航的手机值机功能（也就是选座）。

　　随后，包括国航、海航、东航、厦航、山航在内的多家航空公司，也开始陆续发布类似南航的通告，要求对第三方平台进行清理，并建议在航司官方渠道（官网、APP、微信公众号或者值机柜台）办理值机选座。

　　为什么一个简单的选座功能，就让航司们集体与第三方平台“反目”？

　　在发布通告时，南航曾给出这样的理由：非授权网络平台缺乏有效的信息安全监管，可能非法截存旅客身份数据、账号数据和行程数据等信息，并由此产生旅客个人隐私泄露和会员账户被盗用的风险。

　　据笔者了解，一般第三方平台得以进行值机选座，是采取网络爬虫抓取官网值机页面的方式，航旅纵横由于是中航信的子公司（中航信是几乎国内所有航空公司订座、离港等核心业务的技术服务商，值机业务也是通过中航信的系统进行），可以通过母公司获得各家航司的账号。

　　因此，航空公司均提出第三方平台有“旅客信息泄露或者被盗用”的风险，尤其是5月25日，被称为“史上最严”数据信息保护条例的欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)正式生效后，全球各行各业都开始重新审视自己的数据处理政策和行为，以避免动辄数亿的罚款。

　　当然，与第三方平台“反目”的背后，还有航司希望通过“选座”这一对旅客来说可以算是“高频”和“刚需”的功能，吸引更多客户到自有渠道，打造真正的流量入口。

　　近年来，国内航空公司一直在加强直销平台的打造，直销比例同比均大幅上升，但除了航司官网、App，呼叫中心、自营柜台等自有渠道外，接近一半还是来自其在携程、飞猪、去哪儿等平台上开设的旗舰店，真正获得流量的，更多还是第三方平台。

　　因此，为了留住真正的顾客，航空公司也在想尽办法在自有渠道提供包括值机选座、不正常航班退改服务等在内的更多“额外价值”。

　　比如南航就成立了13个项目组，全面对接旅客出行规划及订购机票、出发前往机场、在机场、飞行中、到达目的地、行程结束后等共计329个环节，希望通过退改签、选座值机、航班动态推送等真正的服务和产品来增加用户黏性。

　　毕竟，只有将真正的资源和客户汇聚在自己的平台，才有掌握主动权和流量变现的可能，比如进一步推广逾重行李、付费餐食、付费休息室、快速登机等附加服务，提升卖机票以外的辅营收入。（2017年，全球航司辅营收入前十名总额破280亿美元，国内航司辅营收入总额只有7亿多人民币。）

　　不过，与技术见长的第三方平台相比，航空公司的官网或APP既不可以对不同航司的同一航线进行比价，IT技术和旅客服务系统（PSS）的欠缺甚至还可能影响基本的交易体验，要留住真正的顾客，要改进的“硬伤”还有很多。

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