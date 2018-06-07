直击|沃尔玛中国与腾讯新零售合作：会员体系将结合

新浪科技讯 6月7日上午消息，今日沃尔玛中国与腾讯宣布结成深度战略合作关系，双方将重点围绕购物体验提升、精准市场营销、全面支付服务、强大会籍增值等多个领域开展深入的数字化和智慧化零售合作。

具体将围绕以下方面展开：

购物体验：实现店内全链条数字化运营模式，尝试腾讯社交流量向沃尔玛个性化服务的转化；

支付创新：共同继续优化小程序“扫玛购”，打造包括人脸、自助等在内更创新支付场景；

市场营销：共同探讨微信支付、小程序、社交广告等互联网工具和内容IP实现更精准且更具吸引力的信息推送；

会籍体系：进一步打造山姆会员商店数字会员生态系统，探索与腾讯生态系统内会员制的有机结合，形成一个更强大的会籍体系；

协作方式：借助企业微信，进一步提升员工与员工、员工与顾客之间的沟通效率。

腾讯副总裁林璟骅表示：“腾讯的智慧零售核心战略是以消费者为中心，提供工具箱，做好零售商数字化发展的助力者，与零售商共生共赢。此次和沃尔玛的合作，我们将在数字化升级、经营效率上做更深层次的探索。”

今年3月，沃尔玛试水智能门店，通过和腾讯合作的小程序“扫玛购”，顾客只要用手机扫描商品条形码就可自助付款。。小程序“扫玛购”早前在沃尔玛深圳部分门店进行为期两个月的测试，取得30%的渗透率。

此前曾有媒体报道，3月15日起，沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系，将推出独家优惠，并进行更多基于大数据分析的精准营销合作。即日起，沃尔玛在华西区（包括云南、贵州、四川、重庆）的门店暂时停止接受支付宝支付。