新浪科技> 互联网 > 正文

直击|沃尔玛中国与腾讯新零售合作：会员体系将结合

直击|沃尔玛中国与腾讯新零售合作：会员体系将结合
2018年06月07日 11:20 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月7日上午消息，今日沃尔玛中国与腾讯宣布结成深度战略合作关系，双方将重点围绕购物体验提升、精准市场营销、全面支付服务、强大会籍增值等多个领域开展深入的数字化和智慧化零售合作。

　　具体将围绕以下方面展开：

　　购物体验：实现店内全链条数字化运营模式，尝试腾讯社交流量向沃尔玛个性化服务的转化；

　　支付创新：共同继续优化小程序“扫玛购”，打造包括人脸、自助等在内更创新支付场景；

　　市场营销：共同探讨微信支付、小程序、社交广告等互联网工具和内容IP实现更精准且更具吸引力的信息推送；

　　会籍体系：进一步打造山姆会员商店数字会员生态系统，探索与腾讯生态系统内会员制的有机结合，形成一个更强大的会籍体系；

　　协作方式：借助企业微信，进一步提升员工与员工、员工与顾客之间的沟通效率。

　　腾讯副总裁林璟骅表示：“腾讯的智慧零售核心战略是以消费者为中心，提供工具箱，做好零售商数字化发展的助力者，与零售商共生共赢。此次和沃尔玛的合作，我们将在数字化升级、经营效率上做更深层次的探索。”

　　今年3月，沃尔玛试水智能门店，通过和腾讯合作的小程序“扫玛购”，顾客只要用手机扫描商品条形码就可自助付款。。小程序“扫玛购”早前在沃尔玛深圳部分门店进行为期两个月的测试，取得30%的渗透率。

　　此前曾有媒体报道，3月15日起，沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系，将推出独家优惠，并进行更多基于大数据分析的精准营销合作。即日起，沃尔玛在华西区（包括云南、贵州、四川、重庆）的门店暂时停止接受支付宝支付。

沃尔玛腾讯合作
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有