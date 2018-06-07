那些没去参加高考的人 现在都怎么样了？

文：喃酱 明宇小姐 花萌呆 寒冰

这次，我们聊点不一样的。

2018年的高考正式迈入了“00后”时代。

这些被称为互联网原住民的一代，从出生起，就开始在PC、手机、平板电脑和电视间的屏幕间切换。网络赋予他们先天的选择权，他们从小就知道自己想要什么，比起百度更相信知乎。也因此有着更独立的价值观，即使肥宅也很快乐。

网络也为他们贴上了网瘾少年、甚至是“垮掉一代”的标签，但他们并不介意。在对待别人的看法上，00后比90后还要佛系。至于“考上好大学、选个好专业、毕业找份好工作”这条曾经的成功路径，甚至连这届年轻人的家长都不再执着了。

尽管，对于如今这些年轻人而言，高考可能只是通往目标的一条路，但它曾经确实承载着独木桥般的使命，有着山一般的重量。

你也一定好奇，那些没经历过高考的人，现在怎么样了？

如果看远一点，今天的00后也许是对的，比起高考本身，他们更在乎远处那个目标，是曾经被我们视作虚无缥缈的理想。事实上，可能只是简单的喜欢，才成为了最根本的源动力，而高考从来都不是终点。

这可能是我们绕了一大圈之后才明白的。

为了配合高考出题，曾经和出题老师一起被关起来

乔志国，1991年出生

未参加高考原因：保送

最高学历&职业：博士在读

我是因为保送没参加高考的，化学竞赛一等奖倒数第二，混了个保送。我本来是应该参加高考的，拿到了清华大学30分的降分，但是参加高考的话要补寒假作业，不想补，就放弃了。

没有参加高考的感受就是很爽啊！我寒假开学之前就知道保送了，开学之后就没和别的同学一起上课。学校专门开了一间屋子给保送生，避免我们影响要正常考试的同学。当时应该是不用按时去学校的，但是我每天都按时到校，因为可以和其他被保送的同学一起打Dota。

五月份的时候我配合高考出题，去试做试卷了，和出题老师一起被关起来。在里面具体的工作内容签了保密协议不能说，说点感受吧。

印象很深的是和出题老师、看守我们的解放军一起吃自助餐，里面有一道菜是整个绿豆馅的包子。可能是因为里面生活很无聊，也可能是突然没有家长管了，有个同学有一天早饭吃了七碗拉面，当然是比较小的碗，但是那也不少了啊。后来有一天早上他又吃了不知道多少的西瓜，结果到了中午，他就又饿又胀。

在里面生活很单调，我天天在电视上看《游戏风云》，看到本来没打过《魔兽争霸3》的我已经能够完全看懂比赛了。在里面被关了好多天，直到高考最后一门英语开始考试的一瞬间，大巴从那个地方开出来，然后回到了市区某个事先约好的地方。到的时候英语还没考完，所以我们也只能坐在里面等，直到考完试我们才出来各找各妈。

所以为什么要去？也没有什么好处，只是给家里省了些伙食费吧，其实当时是期待着跟一个妹子一起去的，结果妹子没有去，事与愿违了。后来……也没在一起。

我其实不觉得没参加高考遗憾，因为我后来考研了。虽然考研远没有高考辛苦，我也就复习了三个多月吧，从十一假期复习到元旦之后考的试。本来大三暑假申请了保送直博的，但是最后录取了13个人，我和另外一个人并列14。我就怒了，一次不行两次还不行？然后就考上了清华的研究生，现在在清华读博士。

稍微有点遗憾的是学了物理吧。当时我是化学竞赛得的奖，本科的专业学了飞行器环境与生命保障工程，选这个是因为名字好听，环境啊！一听就是化学啊！后来去了才发现，是温湿度和压力环境，于是就开始学烧锅炉热物理，后来研究生和博士也就继续学了物理。

我其实……从小到大没参加过任何升学考试

熊奇，1992年出生

未参加高考原因：保送

最高学历：本科

职业：程序员

我其实……从小到大没参加过任何升学考试，小升初、中考、高考，都没有考过。我其实觉得挺遗憾的，人生少了一段大部分人都有的经历，挺不完整的，也没有跟同学们一起度过高三。不过这个感受有时候跟别人说起来，他们会觉得我在得便宜卖乖。

这个事情其实没有你们想的那么难，我小学六年级的时候提前考小卷，考上了我们那边一个很厉害的中学的实验班，这个实验班可以初高中五年一贯制，不需要中考。当时似乎每个小学只有一个名额去考，为了争取这个名额我六年级还转了一次学——当时我奥数挺厉害的，能帮学校拿奖，转学时跟那个学校讲的条件就是转过去要把这个名额给我。

大学是因为计算机竞赛保送的，上海交大，计算机科学与工程专业。上小学五年级的时候我爸给我买了一些编程的书，我挺感兴趣，自己按照上面教的也试着写过一些程序。后来实验班二年级（初二）的时候，有个很厉害的计算机竞赛辅导班来我们学校免费教了几节课，我觉得很有趣，就走上了计算机这条不归路。

学竞赛其实挺累的，辅导班每周上两次课，留很多作业，在作业之外还有很多别的题可以做。计算机题目是这样，一道题要写很久，一旦开始写了就不想停下，所以我基本上每天都要写到半夜一两点。有时候在网上参加一些国际的比赛，基本都是按照美国时间举行的，半夜一两点可能比赛才开始。我实验班二到四年级都是这样过的，到确定保送了之后才好一点。

学竞赛的另外一个影响就是我的学习会非常差。晚上做题到很晚才能睡，白天上课肯定就不想听。而且我准备竞赛的时候正常课程基本是放弃的，一般竞赛的比赛距离期中期末考试会有半个月到一个月的时间，我只有在那段时间里才会稍微准备一下，学习成绩在实验班里大概是倒数十名左右吧。

老师因为学习成绩差找过我家长，但是爸妈都挺支持我学竞赛的，最差也就是高三的时候突击一年考个我们本地最好的大学吧。我其实也不后悔学竞赛，因为即便我把学竞赛的时间都拿去学习了，成绩大概也不会好到哪里去。

我参加的计算机竞赛是分成NOI（全国青少年信息学奥林匹克竞赛）和NOIP，NOIP是省赛，NOI是全国赛。每个省会根据NOIP的成绩和几次省内比赛的成绩来决定谁去参加NOI。那年是五个比赛名额加上三个夏令营的外部名额，我是省选分数的第一名。

比赛是在实验四年级（高二）暑假在绍兴举办的，其实没什么压力，因为当时已经有本地的985说拿到铜牌就要我们了，铜牌对于我们当时的实力还是很简单的。NOI比赛结束第二天就有学校当场面试，我拿了银牌，当场经定下来保送上海交大。

暑假结束之后我跟着同学们上了两三天的高三吧，学校就觉得我们会影响别人学习，把不用高考的人单独放在一个小教室里了。当时计算机竞赛是最早保送的，之后数学和物理竞赛的人也来了，还有几个定下来去新加坡的同学，最多的时候我们的小教室里大概有十几不到二十个人吧。大家刚开始很无聊，后来就开始打牌、玩电脑游戏，我在那一年里把柯南那时候出过的集数都看完了，差不多有500集？

学校有管理的责任，就要求我们每天必须去上学，但是去了干什么是不管的，所以我们可以在别人上课的时候去操场打球。我们和班里同学一起上了四年学，感情很好的，我们几个保送的每天中午就会提前去食堂帮大家买盒饭，用食堂保温的泡沫塑料箱子一箱一箱送到班里。但是晚上饭我们就不管了，晚上我们走得很早的。

从五月份到开学前不到一个月，我都在交大上课，只有交大计算机系是这样的，会学一些大一的基础课程，比如线性代数、数学分析等等。比较遗憾的一点是因为去交大上课错过了毕业典礼、毕业照、谢师宴等等一系列毕业流程，感觉没有和大家一起毕业。

大学我基本上是混过去的，因为计算机竞赛的基础很好，经常翘课但是成绩还能维持得凑合。说凑合其实主要是数学、物理这些课，本来基础就差，上课也不愿意听。我的专业课还是很不错的，大二的时候就做了数据结构课的助教，有工资、一般研究生才能当的那种，帮大家批改作业。

计算机竞赛学的东西和很多科技公司程序员做的事情其实贴合很紧密的，所以我虽然大学没怎么学，在求职的时候也还是比别的同学好一点。程序员求职面试是要做题的，除非是特别特别刻苦的那种同学吧，大学才开始学计算机的一般努力的同学，求职的时候还是会比我差一点。我大三在微软实习，毕业之后就去了微软，后来又去了Google。本来打算出国的，但是一直也没有抽到签证，现在在一家创业公司做无人驾驶技术。

学竞赛帮我找到了喜欢的事情，但是其实也让我很早就看到了我的一个上限吧。不管是因为当时省里的竞赛教育水平，还是我自己的智力程度之类的限制，我其实很早就能感受到会有一个没办法突破的限制在那里。就像有些题我不管怎么努力都不能做出来，但有些人很轻松就可以做出来了，而与此同时，我在我周围的一些人里又算是水平很不错的。我不知道这对于我的人生来说是不是一件好事。

我自己开了家美容院 每天挣几千块钱

程莉，1992 年出生；

未参加高考原因：有更想做的事

最高学历：大专

职业：美容院老板娘

说实话，我觉得自己长得还行。身高一米七，读书时课桌里常有情书，从小到大都是老师选拔舞蹈队、找礼仪学生时第一个想到的姑娘。

我这人就是不喜欢读书。中考成绩太差，只能读老家二十八线小城镇的职业中学，选的幼师专业也没什么意思，我高二就退了学，跟着小姐妹去上海打工。读书对我来说真的太难了，只要不读书，不需要动脑子钻研、想象的东西，我都愿意接受。

我同学高考的那几天，我已经在上海一家美容所做首席助理了，每天把各种美容液涂在松江大学城女教授们皱巴巴的脸上。高考对我来说太遥远了，没概念，啥感觉都没。为了混个文凭，我后来还是在上海报了电大，考完大专后，我的学业就到此为止了。

两年前我回了老家，嫁了个本地的男生。家里有几个铺面，我自己开了家美容店。做一次半永久收费一千多到两千，成本不到四百块钱。一天赚几千块钱，在小城镇有车有房，起码吃喝上达到财务自由了吧。老公算不得上进，有空就在家打游戏，还有些大男子主义，有时候还让我吸二手烟。我一说他就开始吵架，后来我干脆不说他了。我要是晚结婚一年，肯定不会选他。

五个月前我意外发现自己怀孕了。偷偷用测男宝女宝的测卡试了下，结果是男孩，也不知道准不准。一想到有了孩子的种种麻烦，好像一眼望穿一辈子，我还没有做好当妈的准备呢。为了宝宝健康，除了眉眼唇之外的美容项目我都停了。

老家待着太安逸了，现在是生意淡季，下午 3 点过后没什么事我就睡了，有空就钻研钻研什么样的半永久和眼妆更好看。其实我挺羡慕那些一直读书的同学的，感觉他们人生还有很多可能。我想和老公商量以后把孩子留给家里老人照顾，去成都或者深圳做医美生意。我老公学过微雕、针剂、线雕，拼一把呗。我手机号七八年都没换过，还是上海移动，不知道以前生意上的伙伴现在还能不能联系上。

如果时光能重来，我还是想考个大学

李丰，1989年出生

未参加高考原因：当兵

最高学历：大专

职业：军人

我到部队之后才知道，在这也是需要学习的。现在，我在部队养成了学习的习惯，到现在背东西还很快，如果上高中有这个劲头早就考上大学了。

我上高中的时候就是想混个文凭，天天上课睡觉，被管一下都能和老师吵起来。高考，我连想都没想过，丢不起那个人。高中那会儿，我就有当兵的想法，也不想学习，总得给自己找个出路——农村的孩子，总不能再重复父母种地的生活。但真决定去当兵，还真是临时起意。

高三那年冬天，我刚参加完会考，语文数学英语全考完了，高中毕业证是稳拿了，正赶上那一年的征兵开始了，我就报了名。当时还在上课，一个电话我就跑到东北当兵去了。

部队跟我想象的完全不一样，刚去的那几年，我每天的人物就是训练，打扫卫生做饭这些杂活也要干，剩下的时间就是学习专业课，学机械相关的知识。

刚开始我也不好好学，跟高中一样，但是部队管理可是比学校严格多了。这里也会定期组织考试，而且不及格是会受惩罚的。我开始也考不及格过，教员的惩罚是让我一直学，学到会为止，别人玩的时候，我也得学习，还有些教员会说一些让人很难受的话。

年纪稍大了一些，懂事了，也要脸了，想法也和高中不一样了。部队文化层次有高有低，大方向肯定是往高文化水平发展，个人的文化水平也需要提升。大环境逼迫你要好好学习，也只能这样。我意识到，虽然我以前学习不好，但自己也不是傻子，部队学的那些专业课也不是难得学不会，只要认真一下还是可以的。

我开始好好学习，纯粹是被逼的，后来就慢慢养成习惯了，价值观也发生了转变：上学还是挺重要的。在部队待了三年之后，我考了士官学校，在安徽上了两年大学，也算是体验到了大学生活。如果时光还能重来，我当然还是更愿意高中能好好学习，考个大学。

我读完士官学校又回到东北的部队了，现在在部队的生活和上班一样，朝九晚五（大部分义务兵在部队待两三年都会退伍）。两年前找了个当地的女朋友，买了房，结了婚，也生了娃，我的生活算是稳定下来了。但我现在依然对学习保持着热情，也还在不断的学习。

努力学习，保持上进，才会有好生活。我以后会把道理讲给我的孩子听。

老娘隐形的翅膀都被掰断了

丹宁，1991年出生

未参加高考原因：出国交流

最高学历：研究生

职业：某互联网公司海外事业部策划

高三那年我在美国做交换生，听说国内高考的作文题是什么隐形的翅膀，我高考完同学还和我说，你看你多好，都不用高考什么的。我当时就努怼：你以为我很轻松吗，老娘隐形的翅膀都在这被掰断了！

我当时刚来美国，上了一个月的课，我当时的寄宿家庭突然告诉我，我不能住在他们家了。我当时还不到17岁（比大家早上了两年学），就面临在异国他乡无家可归的局面，坦白说是非常无助的。而且当时我在当地的负责人，也是我唯一能求助的人，因为自己的利益，一直在推脱责任。甚至在我自己找新的寄宿家庭时候，在中间制造困难，我当时就觉得别人都是靠不住的，关键时刻只能靠自己。

我不想让家人担心我，所以在给家里打电话的时候就憋着没说，有几次，其实在偷偷哭。后来，我问遍了我当时班里的所有同学，我和每一个同学说能不能帮忙找寄宿家庭。终于，我一位同学的老师愿意收留我，我就搬到了老师家里去住。

这其实只是那年诸多困难中的一个，语言的问题、课业的压力，当时还要在短时间内申请学校，参加SAT考试。我觉得如果国内的高考算是检验知识水平的终极考验，对于我来说，刚来美国的那一年，我能经历了一场全方位的人生大考。

后来想想，其实这些考验对谁而言都不可避免，可能有些人分散在几年时间，有些人一股脑全都赶上了，说不清谁更幸运一点。

我背负着来自梦想的压力

Arya，2001年出生

未参加高考原因：出国

最高学历：国际高中高二在读

职业：学生

按照常理，我应该在明年的这个时候参加高考。但是，我在两年前，即将中考的时候就知道我不用高考了。事实上，我连中考也没参加。因为在中考前三个月，我已经通过了一所国际高中的自主招生考试。

说实话，我去读国际高中，爸妈当时是有些犹豫的。可能在几年前，国际高中是那些成绩不好家里有钱同学读的，当做一个跳板。但是现在情况大不一样了，重点高中的国际部在抢学生，就像之前的实验班，只不过标准从奥数变成了英语。

我从小英语就好，可能学的早，小时候学着也不费劲，一到暑假就去大学里上那种外教办的夏令营，感觉就是去玩着就把英语学了。好多同学不敢去和外教老师交流，我胆子大，就去和老师聊天，我的发音和听说都不错，我觉得当时如果说有些障碍的话，可能是思维方式。

我觉得这非常有趣，我就从那时候开始听英文歌，看美国电影，看英剧。觉得英音好听，我也试着练伦敦音，觉得花体字好看，我就在家写了好几本花体字帖。反正很多人问我英语怎么学的，我真的不知道，可能就是喜欢。

我小时候学过电子琴、古筝、跆拳道、画画、唱歌……好多技能，但是爸妈从来没有要求过我在这些兴趣里面要出什么成绩。所以我在毫无压力的情况下，跆拳道练了快十年，也是因为喜欢。

虽然我在大家忙着中考的时候，已经确定了学校开始玩了，遭到了不少羡慕嫉妒恨。但是国际高中深似海，出来混总是要还的。学业压力真的不是一般大，我们全英文授课，老师基本都是外教，教材全是国外的“大砖头书”。而且我们分专业教学，我是学生物的，专业词汇真的不算什么，关键是老师不讲他让你做PPT讲。

我是住校生，平时手机是不允许带进学校的，管的非常严。除了上课，晚自习，回宿舍写作业之外，我真的没有什么课余时间。上周末，朋友来我家玩，朋友在重点高中上学，和我说临近期末，每天放学之后还要考试，压力很大。我真觉得不叫事儿，我们的考试都是突击的，周五放学的时候告诉你周日要早上回学校，考试！就是模拟SAT那种，那就是美国的高考啊，我们从高一开始就备战高考。上了国际高中，每天都是高三。

其实我虽然嘴上说着辛苦，但是这是我自己的选择，我会对我的选择负责，所以我很努力的在学。如果说和参加国内高考有什么不同，我觉得这就是最大的不同，我的压力是真正对自己前途负责，在现阶段，这关系到我能不能申请到想去的大学和想学的专业，可能是梦想的压力。