马云实验生态脱贫 蚂蚁森林成脱贫平台

蚂蚁森林关坝自然保护地落成。来源：被访者供图

我们可以看到阿里生态脱贫的模式，同时阿里生态扶贫实验能否成功也面临挑战。

原标题：马云实验生态脱贫

文｜《中国企业家》记者 田甜

编辑 | 林文龙

村民大会集结了。

川北山区的关坝村山脚下空地上临时架了块白板，写着“绿水青山，就是金山银山”两行竖字。主持人是“借”来的“村长”李锐，他因为主持《爸爸去哪儿》意外红了。当天还有市集，村民带着自家酿的蜂蜜、核桃这些山货来摆摊儿，期待酒香不怕巷子深。

会上宣布了一件事，阿里巴巴与四川绵阳平武县签约，将平武县关坝村作为阿里生态脱贫的一块实验田。

“蚂蚁森林将从个人参与的环境治理平台，升级到生态脱贫平台。”阿里脱贫基金副主席、蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋说。

具体而言，未来除了保护地，网友还可以在蚂蚁森林上认领经济林，认领的网友可直接购买“自己保护”的经济作物。另外，蚂蚁森林和淘宝供应商也将为保护地、经济林出产的环境友好型产品提供市场机会，帮助贫困农民增收。

5月27日，马云出现在2018年中国国际大数据产业博览会“大数据助力精准扶贫”论坛上，原本没有演讲计划的马云来了一次8分钟的“即兴演讲”，关于扶贫、慈善与公益。

马云认为，扶贫、脱贫和致富是三个不同的东西。扶贫给人以鱼，脱贫授人以渔，而致富是给大家造鱼池、鱼塘，这是三件完全不同的事情。贫穷不是农民不努力，而是农业文明和商业文明没有完美的结合。贫困县不是贫困县不努力，而是发展模式没有跟上。

在阿里巴巴内部，关注扶贫，关注脱贫，关注公益，不仅仅是为了别人好，而且是为了自己好。马云认为，大公司的“大”不是利润大，不是收入大，不是市场份额大，而是责任大，担当大。

在此之前，马云不止一次表达过他对扶贫工作的重视和阿里人的理想，在2017年12月，马云在阿里巴巴脱贫基金启动会上宣布，确立公益为阿里巴巴的战略性业务。

那次大会也是阿里巴巴继2014年IPO之后，36位合伙人首次公开亮相。除了4个副主席，阿里体系内的每个独立公司都会负责一个脱贫项目，对总裁进行脱贫KPI考核。

在5月初发布2018财年年报后，阿里巴巴也发布了一份“公益财报”。马云一个财年中完成了75个公益时，在阿里人中排名第51。

生态大县，经济小县

从绵阳向北出发到平武县城有三个半小时车程。一路上，连弯、陡坡、土路应接不暇，好几处路段被山体堵得严严实实，仅留下一条窄道。

5月中旬，《中国企业家》记者来到四川平武县。平武境内森林覆盖率达74%，还坐拥“天下大熊猫第一县”的美誉。2015年一项调查数据统计，平武境内有335只野生大熊猫。

优良的生态环境在过去没有转化为经济价值。

实际上，我国极端贫困地区分布与当地生态环境的关系是“两极分化”。一种情况是在寸草不生的荒漠化区域，贫瘠的土地无法为当地百姓提供较好的生存条件；另一种情况则是在保护价值较高的地区，因为需要承担更多保护责任，无法简单、快速地进行资源开发活动，也会导致民生发展受限。

2008年汶川大地震，平武县是十个极重灾县之一，损失惨重。这些因素叠加，平武县至今还没有摘掉“国家贫困县”的帽子。

平武县关坝村，人口不足400人。关坝村青年李芯锐18岁以前只想走出这片穷山恶水。自小生长于此，他对青山绿水已经毫无感觉了。

18岁那年到西北当兵。李芯锐回忆，当地空气干燥，到达的第三天，他鼻腔毛细血管破裂，差点死掉。他是一名坦克驾驶员，上戈壁滩训练时，全员都剃了光头，因为没有水洗头洗澡。“出去后才发现，家乡真的是天堂。”李芯锐说。

2009年，环保NGO山水自然保护中心已关注到关坝的生态保护价值。

山水自然保护中心西南山地项目主任冯杰介绍，山水拿出一笔资金，支持村民开展巡护，“山水在其中扮演协作者的角色。”

巡护主要针对打猎、挖药、电鱼等行为，这些是关坝村村民过去的生计。他们认为干这些事再自然不过，跟法律更扯不上关系。

“我们原来都是坏人啊！谁年轻时没在沟里打过猎，电过鱼呢。”郭强说。郭强现在是关坝保护小区副理事长。

2013年以前，巡护主力是六七十岁的老人。他们动员能力弱，参加巡护主要是为了获得一份营生。当村民得知要把大山封起来，让他们另寻出路，抵触情绪大，巡护队也不知如何是好。

关坝村河沟里有一种稀有的冷水鱼叫石爬子。村民高明兵回忆，小时候没肉吃，他们就来钓石爬子。村民意识到这是好东西，是看到它们在城里的饭馆打响了名气，市场上价格飙涨，一斤可卖到近千元。

小贩们见利而动，电鱼者纷纷涌入关坝村。一段时间内，关坝村河沟里的石爬子不见了，其他水生生物也没了踪影。

“七个葫芦娃”

关坝村保护现状有较大的改观，是在“七个葫芦娃”逐渐成为村里发展与保护的主力以后。

“七个葫芦娃”是自称，其实是七个返乡青年。

2011年，李芯锐结婚后返乡，帮家里放羊。一天他赶羊下山坡，看到一群外乡人风尘仆仆而来。擦身而过时，他心里琢磨，这群人干嘛的？

没想到这群人就来自山水自然保护中心，是来帮关坝发展养蜂产业的，还碰巧住进了村口他家里。

每天晚上，山水的专家和村干部开会聊天，李芯锐听得多了，自然也知晓了背后的逻辑和意义。“外面的人连夜开会给我们做事，我们自己在干嘛？”他决定加入巡护队，还从父亲手里接过养蜂合作社，开始帮全村人赚钱。

2012年，现任关坝村书记乔良返乡竞选村长。在乔良看来，保护生态既不是竭泽而渔，也不是封起来不动，而是得用得好。“不然生态保护成了画大饼，老百姓看不到收入提高，就很难持续。”

自此，关坝村开始了一场“内外联动”的生态发展运动。

乔良规劝饲养“环境消耗型物种”牛羊的村民改养“环境友好型物种”蜜蜂，原来以挖药为生的村民改种药草与核桃。他制定了计划，重新在关坝河里投放石爬子鱼苗。

养蜂是关坝村的生态产业之一。来源：被访者供图

2016年1月，在山水自然保护中心的资助和技术支持下，关坝沟流域自然保护小区成立，越来越多的返乡青年也参与到巡护队伍中。“七个葫芦娃”之一的孟吉2016年回乡时，河里的石爬子再一次现身，目前保守估计其经济价值达到20万元以上。

“我返乡是因为家乡的环境变好了。”孟吉说。

去年，在乔良等人的推动下，村民大会制定了村规民约，其中一条写道：不许在关坝沟打猎挖药电鱼，如有违反，就不能得到村级合作社分红。

村民们在公告纸上签了字，效果出奇得好。之后一次分红，每人分了250元。分红资金除了合作社的提成，还有一部分来自出售冷水鱼的收益。钱不多，但让那些持观望甚至质疑态度的村民对这条发展道路有了信心。

阿里生态扶贫探路

《中国企业家》记者跟随“七个葫芦娃”一同巡山。山间石头缝隙中，定点安放了红外相机，如果不是有意去寻找，一般游客很难发现它们。

红外相机监测野生动物数量，也监督非法盗猎行为。来源：被访者供图

李芯锐说，2013年以前，这些红外相机没拍到过野生动物，最近几年才拍到了熊猫，还有黑熊一家。去年，狗熊偷走了60箱蜂蜜。“要是在别处，就该处死了，熊掌还能卖钱，只有在关坝，这个贼还能好好活着。”

目前关坝村民的收益中，大约有15%来自生态效益，包括巡护收入、合作社提成、给参观者做导游等。乔良认为理想状况是，生态收益达到村民收入的80%。

现状距离目标还有很长一段距离，关坝村发展已遇到瓶颈。

比如卖蜂蜜，蜂蜜毕竟不是刚需，很多人一年才吃一罐。在市场竞争中，生态农产品卖的是信任感，山沟沟里的土货如何取信于人？

还有销售渠道受限。关坝村村养蜂合作社曾尝试各种销售渠道，还有公益机构来帮忙卖蜜，结果预定了2000斤蜜，最后只卖出了200斤，多收上来的蜜都砸在了仓库里。

此外，据“七个葫芦娃”估算，受自然承载力之限，蜂蜜产业只能占到村民收入五分之一。如何利用已经积累下的资源，探索更宽的生态发展之路？他们希望得到外界的帮助。

2017年12月，阿里巴巴合伙人集体亮相，宣布脱贫将成为阿里的战略性业务，未来5年投入100亿元用于精准脱贫和乡村振兴。生态脱贫是四大方向之一。

阿里选择平武县关坝村作为其首块生态扶贫实验田，原因之一是当地已有较好的生态保护和生态产业规划基础。“七个葫芦娃”是关坝村发展的内生力量，外部还有山水自然保护中心等机构，已在当地做了大量保护工作。

关坝村附近还有雪宝顶国家级自然保护区、王朗国家级自然保护区、小河沟省级自然保护区、老河沟公益保护地等生态保护试点。这些试点都需要巩固和扩大成果。

阿里希望通过其科技平台的连接，把已试点的一些工作整合起来，弥补当地原有商业运营能力中较薄弱的一环。

具体做法是，首先阿里联合中科院对平武全县进行生态价值评估，帮助平武寻找适宜当地发展的生态产业；其次，支持环保公益机构在平武建设运营多块公益自然保护地，护林管护等岗位的就业机会向贫困人口倾斜；最后，阿里通过蚂蚁森林等渠道，启动保护地及周边生态产品营销试点。

阿里还将联合农村淘宝、盒马生鲜、四川地区生态农产品知名电商王淑娟、中央美院等合作伙伴，帮助平武打造保护地蜂蜜品牌、开拓销售渠道，并通过提供产业培训、互联网技术培训，帮助当地带头人发展生态产业。

5月15日下午4点，支付宝蚂蚁森林上线“关坝自然保护地”。截至5月16日下午4点，140万人次的网友通过蚂蚁森林能量对其进行认领，认领面积超过160万平方米。

我们可以看到阿里生态脱贫的模式：搭建一个跨界连接的平台，除了阿里体系内的电商、培训、新零售、技术等介入其中，跨界合作伙伴也是该模式中的重要环节，阿里还通过蚂蚁森林形成“注意力经济”，让普通网友也关注贫困地区。

蚂蚁森林上有140万人次的网友认领，我们可以视为已有140万人次的网友关注到了关坝村这个川北贫困山沟里的小村落，以及他们的生态产品。这种“注意力”可能只有几秒钟，关坝村却已然在电商领域积累了稀缺的资本。

阿里生态扶贫的目标当然不止于此。第一步，先把“实验田”走通，探索出一条在互联网时代可被复制的生态脱贫路子；将来阿里还会在大熊猫栖息地、滇金丝猴栖息地等区域内寻找其他县域合作。

每块实验田都需要多方合力发展。但现实是，中国民间环保力量较为薄弱，既有在地大自然保护项目经验，又有全国网络的机构屈指可数，这对阿里生态扶贫实验能否成功也是一大挑战。