宗庆后：社交零售非传销 对女儿的果汁品牌不太看好

宗庆后为娃哈哈的新品站台

所谓社交零售，是用互联网粉丝经济，来链接实体经济和人。通过社交裂变让更多人分享，把消费者“代理加代言”变成联营者。

原标题：宗庆后：社交零售不是传销 对女儿做的果汁品牌不太看好

来源：界面新闻

作者：赵晓娟

靠庞大高效的联销体建立起饮料帝国的娃哈哈，正以一款保健饮品打头阵，开始尝试一种它此前从未涉足过的新模式。73岁的娃哈哈创始人宗庆后最近一周内两次出面为它站台。

这款名为“天眼晶晴”的发酵乳饮料，由娃哈哈和浙江中南控股集团（下简称中南集团）合作推出。前者负责产品生产，中南集团旗下的中南天眼为这款产品的独家经销商。按产品介绍，天眼晶晴拥有保健食品批号（蓝帽子），它含叶黄素、维生素A、锌元素和牛磺酸等成分、具有缓解视力疲劳的功能。

回归保健品领域，娃哈哈选择了一条新赛道——依托IP互动和粉丝经济的社交零售。对天眼晶晴来说，这个IP是中南卡通股份有限公司制作的动画片《天眼传奇》中的人物形象。这部动画片目前在央视少儿频道播出。

娃哈哈在微商渠道推广的新品

中南集团董事局主席吴建荣、娃哈哈集团销售公司总经理沈建刚解释说：所谓社交零售，是用互联网粉丝经济，来链接实体经济和人。通过做社交零售，鼓励消费者分享，把过去的买卖关系变成粉丝强关系。而大品牌加好产品是分享经济的基础，通过社交裂变让更多人分享，把消费者“代理加代言”变成联营者。“娃哈哈和中南卡通想要用天眼动漫形象的影响力来带动粉丝，将简单的买卖关系变为IP互动关系。”

外界把这种社交零售等同于微商看待，也有质疑者者将它视为直销。宗庆后在6月6日接受包括界面新闻在内的媒体的采访时表示， 社交零售和传销不一样，直销国家也是允许的，而且这款饮料是“国家食药总局审批过的，通过实验确实有功效才通过的。”

自称不会拥抱电商的宗庆后终于还是选择试水线上渠道。在他看来，产品创新并不难，主要难在推销，而借助社交零售，可以做到从人到人的推销。这种新模式也改变了过去经销商-批发商-代理商的三级销售体系。但他也提到“现在社交零售还是新概念，我是不自觉地走入了这个方向。“

宗庆后看好保健品饮料的未来，他讲述了娃哈哈做天眼晶睛背后的逻辑。“最早娃哈哈是从保健品娃哈哈营养液起家，解决小孩子吃饭的问题。后来，果奶饮品让我们觉得饮料市场更大，才开始重点做娃哈哈一系列饮料。现在老百姓收入提高，老年人寿命增长了，同时年轻人有了富贵病，整个社会对健康开始重视起来，尤其是眼睛，从成年人到儿童，不正确的用眼方式容易产生视疲劳，天眼晶睛就是针对这一部分消费群体推出”。

宗庆后在最近的发布会上

拿到独家经销权的中南天眼科技公司则是社交零售的主要“布道者”，但现在网上能检索到的仍然是各类微商代理的招聘信息。界面新闻获悉，天眼晶睛目前处于招商阶段，正常门槛是18.6万元可以做到最高代理，每箱净赚83元。对消费者，必须按照“一箱24瓶，售价238元”的价格销售，不允许打折促销。从招商代理价目表来看，仅需1980元就可以“开启自己的微商事业”了。

据宗庆后透露，从4月底推出到现在，娃哈哈已经收到4000多万元的订货款。

下一步，娃哈哈天眼晶睛的社交零售要做线上与线下的结合，在全国组织天眼粉丝会、建立娃哈哈功能食品馆，并通过娃哈哈创客中心、创业基金等多种方式扶持小微创业。中南天眼副总经理周剑称，按计划一年内在全国建立1000家娃哈哈功能食品馆、200家娃哈哈创客中心，并扶持50万个家庭创业。

保健品外，对于娃哈哈未来的创新方向，宗庆后洞察到的趋势是，现在消费者对饮料的态度，以前是希望料足，安全就好，现在则希望清淡、健康。

这其中，代表健康的NFC果汁未来也是趋势，但对于女儿宗馥莉创立的果汁NFC品牌Kelly One，宗庆后却直接表示不太看好该产品，“因为这个东西做不大，保质期很短。我不太清楚她在搞什么，她做什么也不需要向我请示”。