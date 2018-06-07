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腾讯携手吉利控股中标动车网络公司股权转让项目

腾讯携手吉利控股中标动车网络公司股权转让项目
2018年06月07日 09:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月7日上午消息，腾讯和浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利控股”）联合宣布，双方组成的联合体成功中标动车网络科技有限公司（以下简称“动车网络”）49%股权转让项目，未来将与中国铁路总公司（以下简称“中铁总公司”） 及其相关公司，共同经营铁路增值服务。

　　动车网络成立于2017年12月20日， 是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。截至2017年，中国高铁里程已达2.5万公里，占全世界高铁总里程66.3%，动车组年运送旅客达17.1亿人次，覆盖人群约2亿人。

　　各铁路局在2017年完成公司制改革后，中铁总公司进一步落实中央对铁路改革的战略要求和“互联网+铁路”的发展思想，首次通过产权交易的方式转让动车网络49%的股权。项目从挂牌开始即受到全社会的广泛关注。

　　腾讯与吉利控股的联合体凭借在互联网业务、智慧出行和央企混改等方面的领先经验，从多家竞标方中脱颖而出。未来，双方将和铁路部门一起努力，利用互联网产品理念和工具，充分融合铁路网、互联网和地、空、水交通网，让每一位旅客都能享受一站式智慧便捷出行，最终将高铁出行打造为具有代表性的国家名片。

　　腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，数字中国建设是一个时代的变革与机遇。 腾讯希望成为数字化助手，发扬“数字工匠精神”助力各行各业实现数字化转型升级。参与动车网络49%股权转让项目，是腾讯在国企混改领域的又一次重要尝试，也是发展智慧交通业务的重要布局。我们将携手吉利控股，和铁路部门一起打造铁路互联网服务的开放合作平台，向旅客提供站车一体化、线上线下协同的一站式出行服务。

　　吉利控股董事长李书福表示，作为不断推进前沿技术发展的汽车科技公司，吉利控股在交通出行领域、智能生态和用户体验方面积累了丰富的经验，参与“互联网+高铁”项目的运营，是吉利控股支持铁路部门混改的一次实践性探索，也是吉利控股布局未来出行、转型发展的重要一步。在深化改革的大潮中，我们将携手腾讯，向乘客提供线上线下高度融合的智能移动出行服务，满足乘客个性化、多元化需求。

　　动车网络的产品上线后，除了为旅客提供优质的动车组Wi-Fi接入体验，还会进一步拓展休闲文化娱乐、内容资讯、商旅办公、特色购物、联程出行等增值服务，未来还有望以铁路会员为连接器，进一步拓展大生活圈服务，以满足老百姓日益增长的美好出行的需要。

腾讯动车吉利
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