知乎推出了“知乎大学” 但离赚钱可能还有点远

知乎副总裁、知乎大学事业部负责人张荣乐

体系化的知识服务会是知识付费平台的下半场么？

来源：界面新闻

作者：柯晓斌

知乎在知识付费领域又前进了一步。

6月6日，知乎正式宣布，原有的“知识市场”业务升级为“知乎大学”，并组建新的知识市场事业部。此前，知乎书籍和知乎Live由不同的团队负责，新事业部组建后，原有的知识服务团队将放到一起运营。

“知乎大学”的知识服务矩阵由“课程体系”、“书的体系”和“训练营”共同组成。课程体系包含“Live小讲”和“私家课”，完成从音频到视频、从小体量到大体量、从短时分享到长期体系化的初步覆盖。“书的体系”则包含“知乎书店”的电子书、有声书、知乎·读书会。

与此同时，知乎宣布“超级会员”启动正式售卖，标价348元，购买的用户可一站获取知乎站内超过3000场知乎 Live、600多本由知乎各领域优秀回答者所领读的“读书会”音频、超过700本热门电子书等。

依据知乎官方提供的数据，知乎至今已提供15000个知识服务产品，生产者达到5000名，知乎付费用户人次达到600万。每天，有超过100万人次使用知乎大学。

知识付费服务经过两年多的发展，已渐趋成熟，由早期的碎片化浅层次知识服务向系统化知识服务升级。今年二月， 知识付费平台“分答”升级为“在行一点”，构建讲、课、班三种不同产品形态，首次提出“虚拟大学”的概念。

知乎副总裁、知乎大学事业部负责人张荣乐表示，知识服务是传统的出版行业和教育行业的升级。传统出版市场的体量达到800多亿，而教育行业仅线上市场规模就超过千亿，线下市场更难以估计。“去年整个知识付费行业大概只有几十亿的市场，所以相比来说，还处在一个比较初期的状态。”

相比其他知识服务平台，张荣乐认为知乎的优势在于，其社区沉淀了一大批优秀回答者，可以持续生产内容，形成良好的生态。“知乎大学”将通过音频、视频、图文等多元化的媒介形态，制作优质内容产品，并有效连接内容生产者和消费者。

张荣乐表示，知乎平台上知识产品的复购率目前在40%左右。为了进一步提升产品复购率，知乎在尝试用AI进行内容分发， 更精准的把付费内容传达给有需要的用户。同时，知乎推出的会员机制和生态也有助于内容传播，用户成为会员后，可能更有动力为不同领域的内容付费，从而提升整个市场。

不过，尽管知乎在不断完善其知识付费服务体系，但离赚钱可能还有点远。张荣乐表示，今年知乎大学的目标是找准定位、探索增长路径，暂时没有变现的业绩压力。

张荣乐还称，现在知乎的变现途径仍以广告为主，整体广告收入增长速度“非常快”。