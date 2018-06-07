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拼多多现涉黄涉暴商品 回应：全面清理关闭涉事店铺

拼多多现涉黄涉暴商品 回应：全面清理关闭涉事店铺
2018年06月07日 09:42 新浪科技
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　　相关新闻：拼多多现违法涉黄涉暴力商品 客服至今无反馈

　　新浪科技讯 6月7日上午消息，针对法制晚报有关“拼多多现违法涉黄涉暴力商品”的报道，拼多多在微博中发布公告称，拼多多高度重视，紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

　　法制晚报的报道称，拼多多上除了可以拼着买到又便宜又好的商品外，还有不少涉黄、涉暴力且涉违法的商品，包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌及充气娃娃等。

　　以下为拼多多回应全文：

　　今日，《法制晚报》报道《拼多多现违法涉黄涉暴力商品》，拼多多高度重视，紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。

　　一直以来，拼多多在入驻规则中均要求商家网售商品必须合法，严禁销售违规、违法产品。目前，拼多多商品审核系统24小时自动识别、自动巡查违禁品，并通过人工排查随时下架违规、违禁品，并及时处理违规商家。

　　感谢媒体监督，作为一家成立不到3年的公司，拼多多深知还有太多不足。欢迎各界向我们举报平台上店铺的违规行为，我们将严肃处理，并配合相关部门坚决打击制售违禁品的黑色产业链。我们希望全电商行业一起推动图片识别、AI巡检技术的进步，未来能够彻底清除该类商品，营造电商发展的健康环境。

　　拼多多

　　2018年6月6日

拼多多涉黄商品
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