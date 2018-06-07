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Facebook与多家主流媒体合作 制作独家新闻节目

Facebook与多家主流媒体合作 制作独家新闻节目
2018年06月07日 08:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月7日早间消息，Facebook已经与CNN、福克斯新闻和其他几家新闻服务提供商合作，发布自己的独家新闻节目。

　　该公司周三宣布，将为几家新闻机构提供资金，这些机构将为Facebook平台打造原创的独家新闻节目。这些节目将出现在专门提供原创视频内容的Facebook Watch平台上。

　　Facebook正因为假新闻的传播而受到越来越多的批评。该公司表示，将于今年6月删除提供热门新闻话题和链接的“趋势”功能，进一步转向移动和基于视频的新闻内容。

　　Facebook全球新闻合作负责人坎贝尔·布朗（Campbell Brown）在博客中表示：“今年早些时候，我们承诺在Facebook上展示值得信赖、信息丰富、本地化的新闻内容。作为承诺的一部分，我们正在Watch中创建专门的栏目，让新闻发行商为Facebook制作独家新闻节目。通过这一举措，我们将测试高质量、及时更新的新闻内容平台。”

　　第一批节目将于今年夏季晚些时候首播，这些节目来自ABC新闻、Advance Local、ATTN、CNN、福克斯新闻、Mic和Univision。ABC新闻的“On Location”将是每日更新的国际新闻节目，报道每天最重大的新闻。而CNN的“Anderson Cooper Full Cirlce”将以垂直视频的形式在周一到周五回顾每日国际新闻头条。(张帆)

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