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8月起深圳新增网约车必须是纯电动车辆

8月起深圳新增网约车必须是纯电动车辆
2018年06月07日 08:27 新浪科技综合
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　　作者：张艳丽 来源：南方都市报 编辑：潘莹瑜

　　深圳8月1日起，禁止非纯电动车辆新注册为网络预约出租车。

　　根据深圳市交委消息，2018年8月1日起，禁止非纯电动车辆新注册为网络预约出租车。这意味着，自规定之日开始，深圳新增网约车必须全部使用纯电动车辆。

　　为全面贯彻中央、省和市有关决策部署，持续提升大气质量，加快建设“美丽深圳”和国家可持续发展议程创新示范区，今年深圳市人民政府办公厅印发《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》。根据计划，在出租车电动化方面，要求2018年7月31日前，由深圳市交委修订《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，禁止非纯电动车辆新注册为网络预约出租车。

　　城区物流电动化工程方面，将制定鼓励性政策，重点推动轻型柴油车电动化等项目。根据计划，5月1日起，新增营运类轻型货车全部为纯电动车；12月31日前，淘汰2万辆营运类轻型柴油车，推动1万辆非营运类轻型柴油货车置换为纯电动货车。

　　与普通轻型货车相比，纯电动货车将享路权优先。7月1日起，允许轻型电动货车在除深南大道外的其他道路行驶，对车长6米及以下的中重型电动货车，参照普通轻型货车限行规定。

　　7月1日起，相关部门还将在福田中心片区、罗湖人民南路片区、南山科技园片区、盐田中心片区、宝安海秀片区、龙岗龙城片区、龙华北站片区、坪山体育中心片区、光明广场片区、大鹏葵涌中心片区等十个片区试点设立“绿色物流区”，全天禁止柴油货车行驶。

　　另外，7月1日起每日7—24时，禁止异地载货汽车在除高速公路，以及深圳机场、东西部港口、海吉星农批市场与高速公路接驳线以外的道路通行。

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