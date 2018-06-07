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通用汽车总裁离开Lyft董事会：双方关系紧张

通用汽车总裁离开Lyft董事会：双方关系紧张
2018年06月07日 08:14 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月7日早间消息，美国专车公司Lyft今天宣布，通用汽车总裁丹·阿曼（Dan Ammann）将卸任该公司董事。这也再次表明通用汽车与Lyft之间的合作关系并未达到预期。

　　曾经担任公关高管、目前与阿曼一起任职于惠普企业公司董事会的麦基·维尔德罗特（Maggie Wilderotter）将取代阿曼。

　　阿曼2016年1月加盟Lyft董事会，通用汽车当时斥资5亿美元投资了这家创业公司。双方当时希望能够加强合作——短期内将通用生产的汽车租赁给Lyft司机，并在长期构建无人驾驶汽车网络。

　　但这些梦想很快破灭。Lyft在2017年9月与通用汽车的竞争对手福特共同开发无人驾驶技术。到了今年，Lyft又宣布与汽车供应商马格纳国际（Magna International）展开重大合作。阿曼也不得不退出Lyft的一些公司决策。

　　通用汽车在2016年3月收购了自己的无人驾驶创业公司Cruise Automation，Lyft则宣布与其他无人驾驶汽车公司展开合作，包括Alphabet旗下的Waymo。

　　阿曼离开Lyft董事会的决定解决了这种疏远关系引发的一些问题。知情人士表示，通用汽车仍是Lyft和阿曼的大股东，而阿曼的继任者也是他亲自挑选的。通用汽车对Cruise Automation的持续投资是双方紧张关系的一大来源。

　　通用汽车发言人说：“我们对Lyft的投资感到满意。董事会变动不会影响我们的投资。”

　　除了董事会变动外，Lyft还宣布今年第二季度总交易额达到19亿美元。与竞争对手Uber不同，Lyft并未披露每个季度的财务数据。该公司表示，他们目前每周的订单数量达到1000万次，高于2016年1月的700万次。Lyft称其在美国专车市场的份额从2017年1月的22%增加到目前的35%。(思远)

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