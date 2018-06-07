美议员施压Facebook 要求对数据分享行为更加坦诚

新浪科技讯 北京时间6月7日早间消息，美国共和党和民主党议员于当地时间周三对Facebook提出批评，要求该公司对其过去的数据共享行为更加坦诚。

两党对Facebook的批评反映出，美国国会对于Facebook保护其全球20多亿用户的隐私的方式越来越不满。

美国众议院能源和商务委员会（House of Representatives Energy and Commerce Committee）领导人指责Facebook首席执行官扎克伯格在今年4月份出现在外国公司面前时，并没有披露公司与这些外国公司的协议，并证实Facebook与第三方分享用户个人信息。

“很明显，该公司与其他外国公司的合作关系应该在国会和美国人民面前披露。”该委员会的共和党主席格雷格·瓦尔登和民主党领袖弗兰克·帕隆在一份声明中表示。

他们写道：“我们强烈建议Facebook和及整个科技行业实现完全透明化。”

Facebook则回应说，扎克伯格花了10多个小时来回答议员们的问题。

“多年来，那些备受外界质疑的公司政策行为其实一直是非常明显的——而业界还有其他许多制造商也在宣扬标榜这些功能”，该公司在一份声明中回应道，“但是，随着越来越少的用户依赖它们，我们已在今年春天主动宣布，我们将开始关闭它们。”

Facebook说，它一直牢牢控制着用户数据的共享，而其他科技公司在智能手机问世的初期也与其他外国公司达成了类似的协议。

而在纽约，Facebook的股价下跌了近1%。

Facebook于当地时间周二表示，公司和全球各地约60家公司签署了为用户重新创造类似Facebook的体验的合同，之后这60家公司获得了一些Facebook的用户数据。

民主党参议员埃德·马基在Twitter上写道：“马克·扎克伯格需要回到国会来，证明为什么@facebook会与有问题的外国公司分享美国人的私人信息。”

共和党参议员马尔科·卢比奥在推特上问道：“为什么Facebook没有在几个月前就披露这一数据共享协议？

在《纽约时报》报道了用户的好友的数据可能未经他们的明确同意就被访问后，议员们纷纷表达了担忧。Facebook对此予以否认，并表示数据访问是为了让用户能够访问移动设备上的账户功能。

美国联邦贸易委员会（U.S. Federal Trade Commission）拒绝置评。该委员会在2011年就其信息共享方式与Facebook达成了和解。

周二，美国参议院商业、科学和交通委员会（Senate Commerce, Science and Transportation Committee）在另一封信中敦促Facebook提供更多信息，而参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）的民主党领袖则敦促Facebook公布更多细节。Facebook表示将会解决商务委员会的问题。

国会助手说，在扎克伯格4月份在两个委员会作证之后，Facebook还没有回答议员们的数百个问题。几名助手表示，议员们正在等待Facebook的答复，然后再决定是否举行更多的听证会。

另有一些国家正在仔细审查Facebook——因为它未能保护约8700万用户的数据，而这些数据是与现已停办的政治数据公司剑桥分析共享的。(青卡)