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“限塑令”尴尬：三大外卖平台年消耗73亿个塑料包装

“限塑令”尴尬：三大外卖平台年消耗73亿个塑料包装
2018年06月07日 07:15 央视财经
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　　外卖叫欢了，“限塑令”尴尬了......一年至少消耗73亿个塑料袋！

　　2008年6月1日起，我国发布限塑令，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋。

　　到今年，“限塑令”已经发布十年了，调查发现，在商场、超市按照规定严格执行，但在菜市场，不合格的塑料袋还是屡禁不止。

　　商超使用量下降 菜市场难杜绝

　　记者在北京几家大型超市看到，超市使用的塑料袋上基本都印了尺寸规格，塑料袋的厚度都符合“限塑令”的要求。结账时，塑料购物袋也都有相应价格。

　　记者也发现，很多消费者都有很强的环保意识，来超市购物时自己携带购物袋。

　　数据显示，限塑令实施以来至2016年，全国商超塑料袋使用量普遍减少2/3以上，累计减少塑料购物袋140万吨左右。但是在菜市场这样的小型商贸市场里，个体经营者免费提供塑料袋的问题仍普遍存在。

　　效果打折扣原因多 快递外卖消耗成增量

　　经过十年的努力，“限塑令”虽然取得了一定成果，但受价格因素、新增需求等多方面原因的叠加，效果也逐渐消弱。目前，大家并没有明显感受到塑料垃圾废弃和污染的减少。

　　在各大超市，虽然使用塑料袋需要收取一定费用，但是选择付费的年轻人消费者仍不在少数。

　　据了解，10年前“限塑令”出台时，我国城镇居民人均可支配收入15781元，而去年为36396元，但塑料袋的价格却与10年前持平，因此收费对消费者来说约束有限，并且现在由于快递外卖的兴起，塑料垃圾还出现了增量。

　　从08年限塑令开始实行到2016年，全国主要商品零售场所使用的塑料购物袋，共节约了约700亿个，平均计算下来每年大概节约87.5亿个。但是如今，快递包装和外卖盒越来越多，成了新的问题。

　　数据统计，2016年全国快递行业消耗塑料袋约147亿个，而国内三大外卖平台一年至少消耗73亿个塑料包装，加起来远超每年节约下来的塑料购物袋。

　　树业环保科技股份有限公司包装事业部总经理 杨炯鹏：之前做超市用的背心塑料袋，后来停产了，因为随着国家的限塑令，要求市场上要减少这种袋子的使用。快递袋从去年开始，去年大概做了不到1亿条，今年的年产量大概4亿条。

　　除了这些问题之外，现有的有偿使用，实际上也为商家提供了可观的利润。记者了解到，多数塑料袋的批发价格每个仅为几分钱，外卖盒的成本也不到1元，均远低于商家收取的费用。在有利可图的情况下，商家减少使用塑料袋的动力不足。

　　回收处理难 限塑仍需从前端入手

　　在“限塑令”当中也提到，要提高废塑料的回收利用水平。但在现实生活当中，面对大量消耗的塑料袋和塑料包装垃圾，我们是否有办法能进行高效率的回收处理呢？

　　在北京东城区的一个垃圾资源回收站里，每天都有专门负责的工作人员，从周围社区回收各种各样的垃圾。但是，其中回收的塑料制品所占比例非常低，大概只有9%左右。

　　北京天龙天天洁再生资源回收利用有限公司总经理 刘权：主要是居民喝水的塑料瓶，还有一些油壶。塑料袋如果污染以后是不可回收的，还有一些塑料袋的回收成本非常高，目前这些袋子还没有一个正常的渠道进行消纳，回收起来非常困难。

　　据了解，目前大部分塑料袋底部印有回收标志，是可以回收和再生利用的，但是因为居民不注意垃圾分类，回收困难，只能进行焚烧或者填埋，这也对环境产生污染。事实上，国际上对塑料袋治理着力点都是限制使用。今年5月，欧盟就提案将立法扩大“限塑”范围，全面禁止塑料餐具。专家建议，我国限塑环保也应当从消费使用行为入手。

　　中国物资再生协会再生塑料分会副会长 王永刚： 第一就是老百姓首先要少消费、绿色消费；第二就是要重复利用；第三要提倡回收，怎么让它更好地回收，最后实在不行再进入生活垃圾填埋或者焚烧。

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