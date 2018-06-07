转手A站股权只是前戏，中文在线和快手达成战略合作

原价转手A站股权只是前戏，中文在线和快手宣布达成战略合作

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

将在A站的权益出售给快手后，中文在线（300364）又火速与快手达成战略合作。

6月6日晚间，中文在线数字出版集团股份有限公司（300364，中文在线）发布公告称，该公司与北京快手科技有限公司签订了《战略合作协议》，双方本着平等互利、优势互补、利益共享的原则，在内容合作及渠道合作方面达成战略合作，合作期限为3年。

在内容合作领域，中文在线称，鉴于快手有强大的数据分析能力及用户基础，中文在线具备海量的IP内容资源，双方拟借鉴对方的资源和能力，对现有内容资源进行二次开发、宣发及推广，提高双方的内容吸引力。

在渠道合作领域，中文在线称，通过整合双方渠道资源，进一步扩大各自品牌影响力，为各自的产品推广提供更好服务。此外，双方将积极探索其他领域的合作，共同提升客户体验，加强公司之间互动。

中文在线称，本次签订的战略合作协议仅为战略性项目合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

中文在线是国内最大的正版数字内容提供商之一，拥有数字内容资源超400万种，旗下互联网原创文学平台包括17K小说网、汤圆创作、四月天，驻站网络作者人数超370万，同时，公司以优质文学IP为核心， 进行影视、游戏、动漫、听书、周边的开发及推广，实现IP一体化开发和粉丝经济协同发展，持续完善泛娱乐生态。

而成立于2011年的快手目前是国内最大的短视频平台，据快手方面提供的数据，快手累计注册用户达到7亿，每日上传短视频数量达到1500万，每日活跃用户量（DAU）为1.2亿，用户日均消耗时长超过60分钟。

眼下，短视频领域的战火正酣，最早攻城略地的快手正直面字节跳动旗下抖音的追击，腾讯也重启了自家短视频产品微视，百度和阿里也推出了短视频产品，连爱奇艺这种主打长视频的公司，也在今年推出了独立的短视频App纳豆。

快手过去一直保持减少运营对内容呈现的影响，更多依托于算法对内容进行分发推荐，其口号是“记录生活记录你”，聚焦在普通用户的使用体验和社交关系链建设上，不过其内容依赖算法推荐的模式在近几个月引发了不少争议以及监管层面的关注。

另一方面，来势汹汹的竞品抖音，内容调性也更潮更酷。

在此背景下，在内容建设方面，快手的策略或有所变化。不论是对于A站的收购，还是与中文在线合作，快手都在尝试拓展内容、形式和功能的边界。

对于快手和中文在线的合作影响，中文在线在公告中称，本次合作符合公司战略发展方向，双方同属于互联网文化领域，分别有各自的内容和渠道以及相关技术优势，具备良好的战略协同性。通过本次合作，公司可以推荐部分适宜于快手用户的IP，在快手平台上创作分享和交流，有机地将双方资源利用起来，为社会、创作者和双方用户创造价值，实现多赢。

中文在线和快手的蜜月期始于对A站的交易。

就在前一天，快手宣布全资收购弹幕视频网站AcFun（即A站），快手将在资金、资源、技术等给予A站大力支持，A站将保持独立品牌，维持独立运营，保留原有团队。

从2017年下半年开始，A站正进行融资的消息传出，坐在谈判桌上的有阿里系的云锋基金和今日头条，不过最终是由快手将奥飞系的蔡东青、软银中国、优酷土豆和中文在线这A站四大股东“请出”，保持A站的独立性以及更诚意的出价，可能是快手拿下A站的关键。

其中，蔡东青是A站的天使投资人，而软银中国和优酷土豆进入A站时间较早，最晚进入的中文在线，则因A站在2017年持续动荡，这笔投资也被“套牢”。

2016年底，中文在线宣布2.5亿元现金取得A站13.1%股权，A站的估值达到18.5亿元。2017年6月，A站因不具备《信息网络传播视听节目许可证》，而被国家新闻出版广电总局通报并要求全面整改。在内容整改后，有报道称，A站的活跃用户数据较2017年年初时大幅下降，这使得A站在后续引入投资时，对其估值造成巨大影响。

中文在线对A站原定2.5亿的投资，也只支付了1.385亿元的预付款。中文在线称，因公司与A站签署的《关于广州弹幕网络科技有限公司增资协议》中设有“先决条件”，A站未能满足相关要求，因此公司未完全支付预订全部的投资款，亦未进行工商变更。

2018年6月5日，中文在线与快手签署 《转让协议》，拟将公司持有的全部A站权益以1.4亿元出售给快手。中文在线1.4亿转售给快手的，是已经向A站投资的1.385亿元所获得权益，那么A站的估值很可能和2016年时并没有过多变化，维持在约18.5亿元的规模。

而快手的出价，让中文在线收回1.385亿元的同时，还有150万元的投资收益，帮助中文在线成功“解套”。