OFO小黄车高管离职属实 戴威的控制权越来越烫手？

原标题：OFO小黄车高管离职属实戴威的控制权越来越烫手？

编者按：作为中国“新四大发明”的共享单车，走到今天这个地步，的确让人唏嘘不已。如果能够重新来过，相信摩拜和OFO都不会再如此的烧钱和绞杀。不知道时至今日是否还有后悔的机会。曲终人散之后，资本和创业者又将如何复盘这一年多来的得失。

■本报记者 刘斯会

昔日风光无限的OFO小黄车似乎在不断走下坡路。

从此前爆出OFO员工开始降薪，到如今持续不断爆出公司要大规模裁员、部分高管离职以及现金流断流等等问题。这些还不是全部，最近还有爆料称，有沙特留学生状告OFO、百度肖像侵权，要求赔偿精神损害抚慰金近30万元。

一切的一切开始呈现多米诺骨牌效应，这些难道真的要归咎于OFO创始人戴威的强硬态度吗？

与滴滴谈不拢，被阿里边缘化，昔日滴滴与阿里两大股东笑嘻嘻“入驻”，如今迎来尴尬收场，这一切究竟该由谁买单？

面对市场上各种满天飞的消息以及媒体的集中质疑，OFO有关负责人却并不认可，对于OFO裁员以及资金链断裂一事， OFO直接回应《证券日报》记者称，公司是“遭遇有组织集中抹黑，目前已向相关媒体发律师函。”

不过，不承认归不承认，《证券日报》记者从内部人士获得可靠消息，公司高管之一的负责市场公关业务的高级副总裁南楠离职已经是不争的事实。

对此，OFO上述有关负责人员并未直接回应，其仅表示，“自己在休假，对离职一事不清楚，不了解。”

高管离职属实

人员动荡，特别是高管走人，对创业型的企业来说打击是致命的，很多时候这意味着走的不是一个人，而是一个小团队，这也是为何一旦涉及高管离职的消息能引来市场关注的原因。

不过，针对此次的OFO高管离职事件，小黄车方面似乎并不愿意承认，其官方公关号“OFO小黄车骑闻”的文章指出，24小时内数十个微信公众号密集转载了内容相似的文章，相同的标题前缀，只改了一个标题后缀：《小黄车快黄了？OFOXXXX》。同时，微博上出现1000多条同一话题和不同博主的相同微博内容，并有大量网络水军集中助推，试图引导舆论。

据不完全统计，短短一天内，《小黄车快黄了》一文被转发报道2190频次，数十个微信渠道号发布推送，“OFO裁员”话题微博1000多条，阅读量超617万。

“这涉及故意集中抹黑，”OFO还强调：在这个世界上，从来没有一家公司，因为谣言而倒下！也从来没有一家公司，像OFO一样，捍卫自己的梦想。

尽管官方声明言辞犀利，不过，《证券日报》记者从内部可靠人士获知的消息却显示，OFO高管走人已经是板上钉钉的事情了，“已经可以明确的是，负责市场公关业务的高级副总裁南楠已经离职。”

对于高级副总裁南楠离职的消息，《证券日报》记者求证OFO公关部有关负责人得到的消息是，“不知道，不清楚，不了解。”

前述内部人士在与记者交流时表示，内部消息称南楠是被开除的，从职位层级上来说，南楠的层级高于OFO公关部主管杨汛，“一般来说，公司老板对公关部不满意的话，是会开除公关部的直接负责人，具体到副总裁南楠和杨汛，这个‘锅’当然得南楠来背。”

这也不难理解，被传离职的当事人之一OFO公关部主管杨汛为何敢公开表示，自己离职都是谣言，并在微信朋友圈回应称“没离职，状态良好”。

资金链断裂？

与高管走人传言相伴随的还有

OFO资金链断裂的消息。

这并非空穴来风，有消息称，今年5月下旬，由于难以靠用户的单次骑行获取利润，OFO开始发动员工售卖车身广告，以期从B端寻找到大规模变现的路径。根据刊例显示，OFO给出的资源数据为“1500万辆单车、覆盖2.5亿用户”，而品牌定制车身的广告价格为每辆2000元/月，开屏广告价格为100元至120元。

除寻求收入来源外，OFO还在“节流”，例如，取消了全国20个城市的芝麻信用免押金活动。

另外，OFO似乎在保住用户押金问题上，使用了一些“小手段”，有用户向《证券日报》记者反映称，如果自己卸载OFO并要求退还押金，会发现很难找到退还押金的入口，一旦点击退押金，APP则会出现免费送5元现金券的活动，诱使用户留下。

种种迹象显示，OFO对资金的渴求是非常足的，至于市场议论的资金链断裂的消息，这在行业人士看来，似乎只是时间的问题，“毕竟共享单车这个市场，目前来看还没有明确的盈利模式，还是要靠大规模烧钱的，钱一直在烧而后续的候补资金一直不到位，可以说是很危险了。”

OFO的两大金主滴滴以及阿里巴巴，似乎对昔日的香饽饽开始另做准备了，阿里巴巴方面，在6月1日，蚂蚁金服子公司上海云鑫以14.68亿美元估值，向哈罗单车增资20.6亿元人民币。此次增资后，蚂蚁金服占股比例上升为36%，为哈罗单车第一大单一股东。而永安行的持股比例从10.2%降至8.9%。

自2017年12月至今，短短半年内，哈罗单车完成了4轮融资，共计15.3亿美金，而几乎每一轮都有蚂蚁金服的身影。

有分析称，作为股东，面对OFO与哈罗这两个投资标的，从资金需求来看，显然是OFO更需要支援，而阿里却选择了哈罗。这种选择本身就代表二者战略地位的升降。

阿里方面在积极培育属于自己的嫡系部队，滴滴方面也没有闲着，滴滴于今年1月份与小蓝单车达成业务托管合作，小蓝单车的品牌、押金和欠款等各项事务仍归属于小蓝公司，小蓝单车APP用户押金、特权卡及充值余额可转换为等值的滴滴单车券和出行券。

并且滴滴还推出了自有品牌青桔单车，在滴滴APP接入口的单车选项中，有小蓝单车以及OFO单车，只不过，如果扫码骑行OFO单车是需要199元押金的，而小蓝单车则主打免押金骑行，骑行之后分享券还可以获得5元免费小蓝单车和青桔单车的抵用券。

按照滴滴方面的布局，青桔目前并未在北京以及上海等一线城市投放，相对来说在往二、三线城市下沉，而这种布局以及打法似乎与阿里巴巴扶持的哈罗单车打法有些类似，“试图采取农村包围城市的模式”，事实上，这也收到了一定的成效，此前，有消息称，哈罗单车被传日订单量超摩拜和OFO，这似乎也从侧面佐证了这种打法的成功。

最终归属难题

不过，面对日渐式微的OFO小黄车，曾经真金白银砸钱进去的投资人可不愿意看到如今的局面。

毫无疑问OFO的融资轮数可不少，并且阿里巴巴以及滴滴都是投资人，最近的一次是今年3月13日，小黄车宣布完成8.66亿美元E2-1轮融资。此轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。

投资方可不是傻子，他们如何能容忍这种局面，各种补救的消息也开始满天飞了。有消息称，尽管滴滴与OFO交恶，但也不排除滴滴驰援OFO的可能性。另外，滴滴也有可能在OFO身上复制拯救小蓝单车的模式——还掉小额债务，拿下既有投放量和运营权。

不过，对于上述说法，有接近滴滴的人士却并不赞同，其表示，根据滴滴方面的规划，目前滴滴的头等大事当然是其下半年以同股不同权形式的上市计划。

另外手握青桔以及小蓝单车的滴滴似乎不愿意在共享单车上多做逗留，据《证券日报》记者了解，程维目前的工作重点已经放在“洪流联盟”计划上，据了解，该联盟是今年4月24日滴滴联合31家汽车企业成立的，联盟将以开放和赋能为核心，汽车全产业链合作共建汽车运营商平台，推进新能源化、智能化、共享化的产业发展。

此外，滴滴的业务PK重点也开始放在外卖业务上，据记者了解，滴滴外卖在6月6日宣布在江苏泰州正式开城。这是滴滴外卖上线的第三座城市，6月1日，滴滴外卖刚刚在南京开城。滴滴外卖称，泰州开城后，可与无锡、南京共同构建滴滴外卖江苏运营体系的铁三角布局，积累更多的运营经验。

至于阿里巴巴方面，在“亲儿子”哈罗单车以及OFO的倾向性上态度已经摆的很明显了，想继续做独行侠，坚称要奋斗到底的戴威或许真的该考虑一下，钱一旦烧完后的最终归属问题了。