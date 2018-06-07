暴风集团拒领连年亏损污名 变更募资方案因战略有变

原标题：暴风集团拒领连年亏损污名 变更募资方案只因战略有变

■本报记者 贺 骏

6月5日晚间，暴风集团发布了多个公告，核心内容为公司拟定增发行不超过300万股股票，募资不超过5000万元。6月6日，停牌6个交易日的暴风集团复牌，当日以跌停报收，收于18.99元/股。在业界看来，从股价表现上不难看出，市场对该笔融资所投项目的前景尚不太确定

5000万元融资

将用于信息流广告项目

暴风集团在公告中表示，本次定增募集资金将全部用于“互联网视频用户服务支持系统项目”， 该项目基于公司现有的会员服务体系，通过升级和整合，新建设会员特权、优化 支付系统、升级付费片库、升级付费网络环境、个性化推荐等模块，提供完整的暴风会员产品及运营方案，建立完善的暴风会员服务体系。

对此，6月5日，暴风集团CFO姜浩接受《证券日报》记者专访时表示：“这次5000万元募资，将用于我们的信息流和广告发布平台。我们的信息流，大数据，DT平台都在进行持续投入，其中信息流技术从去年年初就开始投入了。暴风本身的研发投入在过去几年是持续增长的，这种投入是跟随整个产品和技术迭代来走的，我们会坚持在这方面的投入。在整个资金安排方面，将主要来自自有资金和从资本市场募资。”

此前，暴风集团CEO冯鑫曾多次公开表示，暴风集团的信息流广告业务虽然起步较晚，但增速迅猛且利润率非常高。

新推小额融资方案

是为了追求资金效率

值得一提的是，5月9日，暴风集团刚刚发布公告，撤回了2016年8月推出的定增融资18亿元的方案。20天后，暴风集团发布公告称，新推出上述5000万元的定增计划。

一边是刚刚撤回18亿元的融资计划，一边是随即推出5000万元的融资计划。对此，5月31日，有自媒体发表题为《暴风集团生死劫：巨额资金链缺口难解 5000万迷你融资杯水车薪》的文章，从暴风集团此次5000万元的“mini”融资延伸至暴风集团或陷资金链危局。内容包括“9亿巨额偿债缺口泰山压顶”、“暴风连续亏损两年”、“负债率高达65%”、“高管人员大量流失”等。

对此，姜浩表示：“已经撤回的18亿元定增方案的募投方向以版权为主。今年年初，冯总提出的整个公司的新战略是‘All for TV’，因此在版权采购方面，我们不再会大规模的增加投入，这不是公司的战略，也不符合现在市场的竞争状态，所以我们撤回了相关定增方案。”

数据显示，目前暴风集团的股价正处于低位，在这个阶段进行定增，是否“不太划算”？对此，姜浩表示：“募资金额不在大小，在于和使用目的相匹配。一个好的募资项目要坚持良好的投入产出效率，坚持量入为出。对比暴风的业务和研发投入规模，5000万的项目投入符合我们在研发上小步快跑，持续迭代的策略。创业板的快速小额定增机制可以快速的解决我们的资金需求。我们相信该项目可以获得良好的收益，也会坚持负责任的利用好资本市场提供的融资便利，支持业务需求，创造股东价值。

记者注意到，此次5000万元募资投向中，并没有TV业务。对此，姜浩表示：“去年TV已经完成了8亿元的融资。今年TV还会在适当的时候启动融资。因为TV目前处于极速扩张的阶段，今年上半年的势头也非常好，希望大家关注一下最近市场上暴风TV的销售数据。”

奥维云网（AVC）最新发布的《中国彩电整体市场月度全渠道推总分析报告》显示，2018年4月，暴风TV销量增势猛劲，同比增长超过602.5%，进入全国电视整体市场TOP10，位列互联网电视阵营第二名。

暴风集团否认

连年巨额亏损等多个污名

在上述自媒体文章中，还指出暴风集团“连年巨额”。

记者查阅财报发现，暴风集团2015年-2017年归属上市公司股东的净利润均为正，其中2015年为1.73亿元、2016年为5939.33万元、2017年为4855.82亿元。

不过，归属于少数股东的综合收益则为负。2015年为-1552.27万元、2016年为-2.94亿元、2017年为-2.30亿元。出现了归母利润与归属少数股东利润的背离。

由此，上述自媒体文章认为，是“少数股东慷慨地承担了大部分的亏损”。

对此，姜浩解释称：“造成这种背离的原因是，暴风集团对暴风TV持股只有27%，所以在计算归母净利润是只计入27%的电视业务的亏损，其余的亏损计入少数股东权益。究其原因，由于暴风TV处于扩张期，一直通过私募股权融资获得发展资金，相应的暴风集团所持股份被持续稀释。”

对此，上述分析人士指出，暴风集团归母净利润为正，是因为其互联网视频业务的收益比较高，覆盖了TV业务的亏损。目前TV业务是投入期，如果按照冯鑫预计的2019年TV业务实现盈利，那么归母净利润和归属少数股东利润就都将为正，不会出现背离了。

在自媒体的文章中，还指出一季度暴风集团流动资产中还有6.82亿元变现能力较弱的存货。对此，姜浩表示：“6.82亿元的存货主要是TV，我们存货的周转率是不错的，大概是3-5个月的周期。我们今年一季度的存货，大部分是为了春季新品发布和迎接销售旺季进行的备货，大家可以关注一下我们二季度的产品发布和销售数据。由于我们的库存周转率相对比较快，且库存是成品库存、变现能力非常强，因此也不存在资产减值的损失。

在暴风方面看来，上述自媒体文章，文章中核心财务数据与事实严重不符，核心逻辑和对暴风集团经营状况的评价对投资者存在误导。不过，姜浩亦表示：“我不觉得其中存在什么阴谋论。这是一个公开的市场，暴风也是一个简单透明的公司，暴风的情况都体现在财报和产品上。”