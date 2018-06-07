网约车再遭七部门联合监管 高估值下整改提速

本报记者 陶力 实习生 秦元舜 上海报道

导读

网约车已经度过了高速扩张的阶段，市场体量虽然有了很大进步，但服务质量与现有市场体量之间仍然存在巨大差异。网约车安全问题、价格监控、司机素质等方面仍有较大提升空间。政府一系列的监管措施的发力，将倒逼网约车平台继续提高服务质量。

在监管重拳下，网约车需要走过阴霾期。

6月5日，交通运输部、中央网信办等七部门联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》（简称《通知》）。《通知》明确，针对未取得网约车经营许可从事网约车经营、线上线下车辆人员不一致、信息泄露、不依法纳税、不正当竞争、非法经营资金支付结算等违法违规行为，各相关管理部门可开展联合约谈。

相比以往出台的政策，此次通知格外严厉。在约谈无效的情况下，有关部门将对平台采取下架App、6个月内停止联网等处罚措施。

目前，省级层面已有25个省（自治区）发布了规范发展“网约车”实施意见；城市层面（含直辖市），206个城市正式出台实施细则，60个城市已公开征求意见。上海、江苏、浙江、福建等多个地方交通管理部门也在近期约谈网约车平台公司，并开展打击非法营运车辆专项整治行动，整改不到位的将被停业整顿，直至吊销网约车经营许可证。

“近一段时间，我们在抓紧制定出台一系列的规章制度发文提要求，下一阶段我们将采取一系列的监管措施发力整治。”在5月的交通运输部记者发布会上，新闻发言人吴春耕表示，在汽车行业改革中，无论新老进入者，依法合规经营都是前提，任何企业都不能触及扰乱市场秩序、维护乘客安全和合法权益的底线。

值得注意的是，滴滴出行和美团点评近日均传出上市的消息。多家平台相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时均表示，已经在内部进行了整改。只是，重拳监管下，网约车未来的发展能否撑起数千亿市值，仍未可知。

行业乱象

网约车正逐渐成为人们不可替代的出行方式。根据艾媒咨询集团发布的《2017-2018中国网约车行业研究专题报告》，数据显示，截至2017年底，中国移动出行用车用户已达4.4亿人，同比增幅超40%。其中每月使用2-3次的网约车用户所占比例最高，达31.9%；每月使用2-3次及其以上的用户所占比例之和达到69.9%。

与此同时，网约车平台的种种问题也逐渐暴露出来。中国消费者协会发布的《2017年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，2017年全年全国消协组织共受理消费者投诉726，840件，解决552，398件，投诉解决率76%。商品类投诉量占比均比去年有所下降的同时，互联网服务投诉量却上升明显。这源于共享单车平台与网约车平台投诉量激增，包括实名认证问题、安全问题、平台处理消费者投诉不及时等等。

而此前4月3日，上海交通执法部门已对网约车平台滴滴出行与美团打车分别开具了10万元罚单。5月31日，上海市消保委针对滴滴出行免密支付可能存在的漏洞，再次约谈企业。而在南京，交通部门则向滴滴和美团开出150万元的罚单，创网约车新政落地以来的最大金额。

上海市交通委主任谢峰透露，上海市交通委将对网约车平台恶意竞争、违法经营始终保持高压态势，从近半个月以来的集中整治效果来看，目前沪上非法网约车数量已下降50%。截至目前，上海共有9535人获得网约车从业资格证，其中有3000多名巡游出租车司机转为网约车司机。此外，市交通委对现有网约车平台进一步认证，共计13家平台获得了经营资质。

“目前的网约车行业市场体系逐渐形成，用户体验仍需进一步优化。”艾媒咨询集团CEO张毅表示，网约车已经度过了高速扩张的阶段，市场体量虽然有了很大进步，但服务质量与现有市场体量之间仍然存在巨大差异。网约车安全问题、价格监控、司机素质等方面仍有较大提升空间。政府一系列的监管措施的发力，将倒逼网约车平台继续提高服务质量。

IPO冲刺

对于网约车平台而言，整改的步伐必须走在政策的前面。5月19日，由于空姐事件停业一周的滴滴顺风车恢复业务，不论是司机还是乘客，必须完成包括上传身份证、人脸识别等6项措施后才可使用业务。此外，滴滴顺风车业务也开始撕下“社交”的标签，去掉了个性化评论功能。

除了滴滴以外，5月30日美团打车也开始在上海全面推行线下验车，同时上线人脸识别比对系统，确保驾驶员和注册人相一致。六月中旬，美团打车将启动“临检”机制，对在网运营的车辆随机审核。新入网的车辆和驾驶员需要在线上完成三证（行驶证、驾驶证、身份证）和人车合影、人证合影的审核之后，还要去线下验车点进行验车。对于线下验车不能通过的，美团打车平台将予以封号处理。

美团打车内部人士向21世纪经济报道记者表示，美团打车目前还推出了“飓风行动”来严厉整治“套牌车”问题，从“严卡增量、严查存量、严控反复”三方面入手，先后进行两次审核机制升级。

严管之下，一方面平台的生态质量得到净化，另一方面，网约车平台的订单也面临下降。近日，滴滴出行和美团点评均传出了即将IPO的消息，滴滴出行估值达到600亿美元。

业内人士预计，在七部门的联合执法下，网约车平台的不规范现象有望得到遏制，依靠烧钱补贴司机换取市场的现象也会减少，行业的竞争全面回归到服务上来。

“网约车平台的价格大战不可持续。以补贴为名的低价恶意竞争最后达到垄断市场的目的，对于市场的经济规则而言不可取，对于消费者而言利益最终将受到侵害。”谢峰表示，网约车发展必须先考虑好自身定位，其本身一定是作为城市交通的有效补充，如果想达到城市垄断，那么就和城市交通发展的趋势、目标都相悖。

按照目前的市场现状，滴滴出行能否撑起高估值，还必须要经受漫长的考验。