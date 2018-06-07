美团缄默应对赴港IPO传言 有投资者担忧其急速扩张

来源：北京商报

北京商报讯（记者 徐慧 许伟）6月6日有消息称，据知情人士透露，美团最快会在今年9月在香港IPO，估值600亿美元。且美团创始人兼CEO王兴上周已去香港与相关投行会面，商讨IPO事宜。美团希望通过此次IPO资助该公司不断扩大的打车业务，以及未来在中国和海外的并购项目。针对此事，美团方面对北京商报记者回应称，“对市场传言不予置评”。

事实上，早在今年3月27日，就曾传出美团已经启动赴港IPO的计划。当时有消息指出，美团已经接洽了美银美林、高盛集团以及摩根士丹利3家投行，且正为最快于今年晚些时候在香港启动的IPO事宜做准备。

公开资料显示，截至2017年底，美团已拥有2.8亿用户，平台上有约500万商户。2017年GMV（即成交总额）达到570亿美元（约合人民币3613亿元），同比增长50%。且整体收入达54亿美元（约合人民币342亿元），与2016年相比翻番。目前，美团涉足的行业已多达十几个，包括团购、外卖、酒旅、电影等。今年，美团高调进军网约车市场，并收购摩拜单车，这些均被看作是美团扩大布局，提高估值，为上市做准备。

不过也有投资者对美团近年来的急速扩张表示担忧。虽然美团涉及的领域广泛，但所面临的竞争也成倍激增。有观点指出，美团为了提高在各个领域的市场份额，势必会增加不少成本，而这极易造成估价过高，进而影响IPO进程。