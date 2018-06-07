新浪科技> 互联网 > 正文

部分ASMR直播涉色情 平台称将监管

部分ASMR直播涉色情 平台称将监管
2018年06月07日 01:46 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　部分ASMR直播涉色情 平台称将监管

　　一名ASMR主播直播页面留有QQ群号。

　　一名ASMR主播衣着暴露。

　　记者在斗鱼直播间刷完礼物后，得到一个存有视频的链接。

　　深夜，打开一些直播网站，主播们或是在键盘上打字发出咔咔声，或是翻弄杂志发出沙沙声，或是模拟咬碎薯片、吞咽食物的声音。这些另类的视频有一个共同的名字“ASMR”。

　　“ASMR”翻译成中文是“自发知觉高潮反应”，也叫“颅内高潮”。国外神经科学家实验的结果显示，ASMR或许确实能减轻一些人的紧张和失眠症状。

　　这种最初用来让人放松助眠的ASMR，传入中国5年来已经割裂成两种完全不同的风格。一种坚持初衷，用舒缓的声音帮助人缓解压力；另一种则加入了暧昧、色情的元素。新京报记者发现，尽管斗鱼、B站、荔枝FM、虎牙等平台都发布了监管措施，禁止打擦边球的情色ASMR，但仍有主播将流量导到微信、QQ等更为私密的渠道，出售“主播福利视频”，还有一些ASMR网站甚至直接出售大尺度ASMR视频。

　　刷100元礼物买到22个视频

　　“这个姿势你喜欢吗？”“拉链拉开？不要。”6月3日深夜，在斗鱼的一个ASMR直播间内，主播身着露肩装和黑丝袜，用暧昧的话语挑逗着观众的情绪。

　　按照屏幕上的QQ群号，记者加入了这名主播的福利群。其管理员告诉记者，“10个办卡10个永久视频”、“1个飞机20个永久视频”、“1个火箭40个永久视频”，这里的办卡、飞机、火箭指的是斗鱼礼物。

　　从管理员提供的截图来看，福利指的是以“高质量舔耳”、“蕾丝睡衣”、“透视睡衣”等命名的视频。

　　随后，记者在该主播的斗鱼直播间刷了“一架飞机”（价值100元），将截图发至管理员后得到了一个百度网盘的链接。链接里面包含22个视频，其中一部分已经被百度网盘封禁。记者打开其中一个视频后发现，主播身着露胸装，并发出低吟声、吐舌头。

　　此外，记者发现，在B站、猫耳FM等音视频网站上，也存在大量涉及色情的ASMR内容，标题很博眼球，比如《耳语、接吻、舔、嘴里的声音》等。

　　而在浏览器中直接搜索“ASMR”，排名靠前的网站也在售卖所谓的“福利视频”。记者点击进入其中一家“ASMR耳骚网”，一周热门排行显示的是《可爱的埋埋办卡福利》等。不过，要查看上述内容，需要注册后充值。

　　平台称监管难在处理尺度把控

　　这并不是第一次被曝出直播平台上存在涉色情的“ASMR”直播。

　　斗鱼回应称，斗鱼一直提倡绿色、健康的ASMR直播内容，此前已发布公告规定“严禁低俗大尺度或色情擦边嫌疑的行为”、“严禁主播进行带有性暗示的抚摸、舔咬等动作”等。若主播违规，将根据情节严重程度扣除相应分值。但目前，平台监管的难点在于处理尺度的把控。

　　此外，斗鱼明令禁止主播以付费方式引导用户加群，并在群内售卖色情大尺度视频，包括但不限于QQ群、微信群。监管方式包括直播间信息巡查、观众举报等等。

　　B站则表示，对于ASMR，有严格的内容规范，包括“禁止低俗、挑逗方式表演ASMR”、“禁止使用易引起低俗互动的道具表演ASMR”等，如观众发现主播利用ASMR直播表演低俗、擦边内容，一经举报核实将封禁直播房间60天，严重违规将永久封禁直播间。

　　北京韬安律师事务所律师李晨瑶告诉记者，《网络视听节目内容审核通则》明确禁止具有明显性挑逗意味的音效、音乐、画面等。所以，即使有些所谓的ASMR视频打着“放松”、“催眠”的旗号，但如果触及红线，依然是违规的。

　　主播需要承担的责任需要视具体违规的程度，但可以明确的是，责任的承担是有层次的，第一层是承担平台内的责任，例如视频被下架、积分或者之类的权益被扣减、甚至账号被关停等；第二层是承担法律责任。

　　“就视频网站的审核层面来说，网络视听节目内容审核通则中，具体规定了9种情形，有一部分ASMR内容属于渲染色情和庸俗低级趣味的情形。”李晨瑶说，平台对于内容有审核义务，如果审核不力，从法律角度上需要负行政责任，具体来说，即可能面临被行政部门约谈、要求整改，甚至停止经营、吊销营业执照等。

　　变异的ASMR

　　ASMR是软色情吗？最初并不是。

　　2007年，一位网友在医学资讯网站SteadyHealth上发了一篇名为《Werid Sensation Feels Good》（一种舒服而奇怪的感觉）的帖子，介绍了从儿时起他经历的那些特别的感觉，这些感觉通常是由看似随机的、毫无关联的事件引发。

　　后来，这种“舒服但奇怪”的感觉被网络安全专家Jennifer Alan定义为“ASMR”，并推广开来。

　　ASMR为什么能助眠？一种解释是，ASMR其实是在为观众创造被人关爱的体验，那些低声细语、轻柔抚摸能触发一些人的“联觉”，但是一位神经外科医生告诉记者，目前并没有确切的证据表明ASMR有助眠作用，“不同的人情况不一样。”

　　2014年，ASMR被引入中国。ASMR制作者Richard表示，最初的一年很单纯，大家都专注于制作好作品，“那时候MT（ASMR制作者）还发私信问我Zoom H1是否可以用于录音”。

　　但随后，ASMR制作者这种专心探讨“业务”的氛围被打破。

　　被媒体称为“ASMR第一人”的陈子桐回忆，2016年中国做ASMR的人还是屈指可数，从2017年前后开始火爆，几个大的直播平台开始做ASMR，平台以赚钱为导向，对于专业性、规范性的要求并不高，基本上有设备就能入门。

　　此后，各大直播平台的秀场主播打着ASMR的旗号，内容里添加了很多本不属于ASMR的情色元素。

　　ASMR爱好者凉凉（化名）表示，ASMR本来是一种让人放松、安抚人入睡的声音、视频，“通俗来说就是弄一些很轻微的声音让听的人更易于入睡，但是，现在很多都是模拟喘息、穿丝袜互相摩擦的声音。”

　　多位业内人士表示，ASMR低俗化和直播的兴起有很大的关系，ASMR本就处在暧昧地带，与直播这种秀场模式结合，自然就产生了情色交易。其次，ASMR本来是小众的爱好，但暧昧、挑逗、情色更吸睛迎合大众，主播和受众自然会被这种东西吸引。

　　被阻碍的“正规军”

　　在一些正规的ASMR主播看来，色情ASMR的出现，不仅会劣币驱逐良币，还会误导大众的认知。

　　陈子桐介绍，制作一条ASMR并不是件容易的事情，一般要经历写脚本、试录、正式录制、后期四个阶段，每一条ASMR都倾注了制作者的心血，实际的制作过程对大部分人都有点“痛苦”。

　　通常来讲，一条ASMR并不需要过多后期剪辑降噪，甚至在没有重大错误的情况下一般不需要剪辑。但痛苦的是，往往会有一些无法避免的环境音乱入，这会非常折磨制作人的精神。

　　有观点认为，ASMR是被直播带起来的产业，还没有较清晰的盈利模式，目前ASMR主播都是靠前期吸收流量，再通过直播打赏、植入广告、贩卖周边等完成变现，如果能跟其他行业结合，可能会有好的发展。被低估的ASMR也许会是音频产业的突破口，但现在仅仅局限于二次元或是软色情的视频直播上。

　　在影院、游戏日益追求极致体验的当下，ASMR能够与之结合的机会还有很多。有分析称，如果ASMR的内容制作中能够找到将作品融入进游戏行业的方法，不仅会大幅提高游戏体验感，也能够帮助ASMR整体行业发展。

　　另外，广告主们也注意到了ASMR的营销价值。目前，宜家、京东、德芙、百事都在ASMR广告上做了尝试。宜家曾推出了一则主打“触觉同感”的广告，在广告中，借助摩擦、敲打等声音，为观众营造温馨、放松的体验。京东则将先后联合农夫山泉、施华蔻、欧莱雅合作推出ASMR音频。

　　回到ASMR本身，陈子桐表示，ASMR真正的魅力并不是它本身多么神奇，而是制作人倾注的心血和爱，给人带来的陪伴感和良好的心态，“这也是我为什么选择做ASMR的原因。”

　　新京报记者 万珮

主播色情
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有