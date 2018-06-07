部分ASMR直播涉色情 平台称将监管

一名ASMR主播直播页面留有QQ群号。

一名ASMR主播衣着暴露。

记者在斗鱼直播间刷完礼物后，得到一个存有视频的链接。

深夜，打开一些直播网站，主播们或是在键盘上打字发出咔咔声，或是翻弄杂志发出沙沙声，或是模拟咬碎薯片、吞咽食物的声音。这些另类的视频有一个共同的名字“ASMR”。

“ASMR”翻译成中文是“自发知觉高潮反应”，也叫“颅内高潮”。国外神经科学家实验的结果显示，ASMR或许确实能减轻一些人的紧张和失眠症状。

这种最初用来让人放松助眠的ASMR，传入中国5年来已经割裂成两种完全不同的风格。一种坚持初衷，用舒缓的声音帮助人缓解压力；另一种则加入了暧昧、色情的元素。新京报记者发现，尽管斗鱼、B站、荔枝FM、虎牙等平台都发布了监管措施，禁止打擦边球的情色ASMR，但仍有主播将流量导到微信、QQ等更为私密的渠道，出售“主播福利视频”，还有一些ASMR网站甚至直接出售大尺度ASMR视频。

刷100元礼物买到22个视频

“这个姿势你喜欢吗？”“拉链拉开？不要。”6月3日深夜，在斗鱼的一个ASMR直播间内，主播身着露肩装和黑丝袜，用暧昧的话语挑逗着观众的情绪。

按照屏幕上的QQ群号，记者加入了这名主播的福利群。其管理员告诉记者，“10个办卡10个永久视频”、“1个飞机20个永久视频”、“1个火箭40个永久视频”，这里的办卡、飞机、火箭指的是斗鱼礼物。

从管理员提供的截图来看，福利指的是以“高质量舔耳”、“蕾丝睡衣”、“透视睡衣”等命名的视频。

随后，记者在该主播的斗鱼直播间刷了“一架飞机”（价值100元），将截图发至管理员后得到了一个百度网盘的链接。链接里面包含22个视频，其中一部分已经被百度网盘封禁。记者打开其中一个视频后发现，主播身着露胸装，并发出低吟声、吐舌头。

此外，记者发现，在B站、猫耳FM等音视频网站上，也存在大量涉及色情的ASMR内容，标题很博眼球，比如《耳语、接吻、舔、嘴里的声音》等。

而在浏览器中直接搜索“ASMR”，排名靠前的网站也在售卖所谓的“福利视频”。记者点击进入其中一家“ASMR耳骚网”，一周热门排行显示的是《可爱的埋埋办卡福利》等。不过，要查看上述内容，需要注册后充值。

平台称监管难在处理尺度把控

这并不是第一次被曝出直播平台上存在涉色情的“ASMR”直播。

斗鱼回应称，斗鱼一直提倡绿色、健康的ASMR直播内容，此前已发布公告规定“严禁低俗大尺度或色情擦边嫌疑的行为”、“严禁主播进行带有性暗示的抚摸、舔咬等动作”等。若主播违规，将根据情节严重程度扣除相应分值。但目前，平台监管的难点在于处理尺度的把控。

此外，斗鱼明令禁止主播以付费方式引导用户加群，并在群内售卖色情大尺度视频，包括但不限于QQ群、微信群。监管方式包括直播间信息巡查、观众举报等等。

B站则表示，对于ASMR，有严格的内容规范，包括“禁止低俗、挑逗方式表演ASMR”、“禁止使用易引起低俗互动的道具表演ASMR”等，如观众发现主播利用ASMR直播表演低俗、擦边内容，一经举报核实将封禁直播房间60天，严重违规将永久封禁直播间。

北京韬安律师事务所律师李晨瑶告诉记者，《网络视听节目内容审核通则》明确禁止具有明显性挑逗意味的音效、音乐、画面等。所以，即使有些所谓的ASMR视频打着“放松”、“催眠”的旗号，但如果触及红线，依然是违规的。

主播需要承担的责任需要视具体违规的程度，但可以明确的是，责任的承担是有层次的，第一层是承担平台内的责任，例如视频被下架、积分或者之类的权益被扣减、甚至账号被关停等；第二层是承担法律责任。

“就视频网站的审核层面来说，网络视听节目内容审核通则中，具体规定了9种情形，有一部分ASMR内容属于渲染色情和庸俗低级趣味的情形。”李晨瑶说，平台对于内容有审核义务，如果审核不力，从法律角度上需要负行政责任，具体来说，即可能面临被行政部门约谈、要求整改，甚至停止经营、吊销营业执照等。

变异的ASMR

ASMR是软色情吗？最初并不是。

2007年，一位网友在医学资讯网站SteadyHealth上发了一篇名为《Werid Sensation Feels Good》（一种舒服而奇怪的感觉）的帖子，介绍了从儿时起他经历的那些特别的感觉，这些感觉通常是由看似随机的、毫无关联的事件引发。

后来，这种“舒服但奇怪”的感觉被网络安全专家Jennifer Alan定义为“ASMR”，并推广开来。

ASMR为什么能助眠？一种解释是，ASMR其实是在为观众创造被人关爱的体验，那些低声细语、轻柔抚摸能触发一些人的“联觉”，但是一位神经外科医生告诉记者，目前并没有确切的证据表明ASMR有助眠作用，“不同的人情况不一样。”

2014年，ASMR被引入中国。ASMR制作者Richard表示，最初的一年很单纯，大家都专注于制作好作品，“那时候MT（ASMR制作者）还发私信问我Zoom H1是否可以用于录音”。

但随后，ASMR制作者这种专心探讨“业务”的氛围被打破。

被媒体称为“ASMR第一人”的陈子桐回忆，2016年中国做ASMR的人还是屈指可数，从2017年前后开始火爆，几个大的直播平台开始做ASMR，平台以赚钱为导向，对于专业性、规范性的要求并不高，基本上有设备就能入门。

此后，各大直播平台的秀场主播打着ASMR的旗号，内容里添加了很多本不属于ASMR的情色元素。

ASMR爱好者凉凉（化名）表示，ASMR本来是一种让人放松、安抚人入睡的声音、视频，“通俗来说就是弄一些很轻微的声音让听的人更易于入睡，但是，现在很多都是模拟喘息、穿丝袜互相摩擦的声音。”

多位业内人士表示，ASMR低俗化和直播的兴起有很大的关系，ASMR本就处在暧昧地带，与直播这种秀场模式结合，自然就产生了情色交易。其次，ASMR本来是小众的爱好，但暧昧、挑逗、情色更吸睛迎合大众，主播和受众自然会被这种东西吸引。

被阻碍的“正规军”

在一些正规的ASMR主播看来，色情ASMR的出现，不仅会劣币驱逐良币，还会误导大众的认知。

陈子桐介绍，制作一条ASMR并不是件容易的事情，一般要经历写脚本、试录、正式录制、后期四个阶段，每一条ASMR都倾注了制作者的心血，实际的制作过程对大部分人都有点“痛苦”。

通常来讲，一条ASMR并不需要过多后期剪辑降噪，甚至在没有重大错误的情况下一般不需要剪辑。但痛苦的是，往往会有一些无法避免的环境音乱入，这会非常折磨制作人的精神。

有观点认为，ASMR是被直播带起来的产业，还没有较清晰的盈利模式，目前ASMR主播都是靠前期吸收流量，再通过直播打赏、植入广告、贩卖周边等完成变现，如果能跟其他行业结合，可能会有好的发展。被低估的ASMR也许会是音频产业的突破口，但现在仅仅局限于二次元或是软色情的视频直播上。

在影院、游戏日益追求极致体验的当下，ASMR能够与之结合的机会还有很多。有分析称，如果ASMR的内容制作中能够找到将作品融入进游戏行业的方法，不仅会大幅提高游戏体验感，也能够帮助ASMR整体行业发展。

另外，广告主们也注意到了ASMR的营销价值。目前，宜家、京东、德芙、百事都在ASMR广告上做了尝试。宜家曾推出了一则主打“触觉同感”的广告，在广告中，借助摩擦、敲打等声音，为观众营造温馨、放松的体验。京东则将先后联合农夫山泉、施华蔻、欧莱雅合作推出ASMR音频。

回到ASMR本身，陈子桐表示，ASMR真正的魅力并不是它本身多么神奇，而是制作人倾注的心血和爱，给人带来的陪伴感和良好的心态，“这也是我为什么选择做ASMR的原因。”

新京报记者 万珮