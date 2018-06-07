网络强国建设三年行动年内启动

来源：经济参考报

《经济参考报》记者从工信部等权威部门获悉，2018年我国将正式启动网络强国建设三年行动，围绕城市和农村宽带提速、5G网络部署、下一代互联网部署等领域，加大网络基础设施建设。根据相关计划，业内预计，未来我国网络基础设施建设投资规模将突破3000亿元，不但能推动相关产业和上下游产业链发展，还能为未来数字经济的发展奠定“硬件”基础。

根据工信部等部委的工作计划，为确保网络强国目标顺利实现，网络强国建设三年行动将进一步加大网络基础设施的建设。其中包括，加快百兆宽带普及，推进千兆城市建设，实现高速光纤宽带网络城乡全面覆盖、4G网络覆盖和速率进一步提升；全面完成13万个行政村光纤宽带建设和升级改造，提前实现“十三五”有关任务目标；完善国际通信网络出入口布局，完成互联网网间带宽扩容1500G；推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障，补齐5G芯片、完成第三阶段测试，推动形成全球统一5G标准，并推动5G网络商用部署；实施下一代互联网IPv6规模部署行动计划，促进IPv6产业发展。

《经济参考报》记者还了解到，工信部未来还将根据多个指导性文件，制定和实施相关政策，加强网络强国建设。其中包括，推进“中国制造+互联网”，即以工业互联网、智能制造等为抓手，推动制造业与互联网的融合发展，促进实体经济升级；健全网络安全体系，加强关键信息基础设施保护，持续深入防范打击通讯信息诈骗，加大数据资源和用户信息安全防护力度，提升安全保障能力，综合推动网络强国建设和实体经济创新发展。

《经济参考报》记者从负责相关工作的三大运营商以及设备制造商处了解到，上述各项网络基础设施的建设投资规模将突破3000亿元，能够极大地带动5G、物联网、车联网、下一代互联网等多个产业快速发展。以5G商用网络部署为例，多家市场机构预测，三大运营商有可能在2018年展开5G网络建设。第一阶段覆盖国内主要大中城市，第二阶段覆盖全国主要地区。根据以往经验，三大运营商前两阶段的网络建设投资将不低于4G网络建设，其总额将在2000亿到3000亿元水平。

一直以来，我国对网络强国建设高度重视。十九大报告已明确指出，发展数字经济，建设网络强国，抢抓全球新一轮产业竞争制高点，促进实体经济加快转型升级。此前，工信部部长苗圩已在多个场合强调了网络强国战略的重要性。工信部总工程师张峰也多次表示，网络强国战略对振兴实体经济意义重大，同时还是确保“中国制造2025”、制造业与互联网融合发展等国家战略能否顺利推进的关键。因此，网络强国将成为工信部今后一阶段工作的一大主线，工信部未来将有针对性地出台一系列措施和手段，推进网络设施建设、5G研发、工业互联网创新等相关领域的重点任务和项目。

对于网络强国战略，特别是加强网络基础设施建设的重要性，各界已形成共识，认为这将是奠定我国未来数字经济发展的“硬件”基础。阿里研究院院长高红兵向《经济参考报》记者表示，网络基础设施正在成为像公路、铁路、电力系统一样，能够确保国民经济顺利发展的“硬件”，不但相关的互联网上下游会成长为国民经济的支柱性产业，还将为我国数字经济发展和经济转型奠定物质基础。

业内普遍认为，目前我国已经确立了网络强国和发展数字经济的国家战略，未来相应的网络基础设施建设将不断完善。张峰介绍，2015年我国网络建设投资在4000亿元左右，同比增长10%；2016年和2017年投资将累计超过7000亿元。按照上述投资规模估算，“十三五”期间，我国网络建设投资规模将在1.75万亿元左右；考虑到“十二五”期间，我国大数据、云计算等业务刚刚起步，5G和IPv6网络尚未部署，因此在“十三五”期间，相关网络基础设施的建设投资增长将更为迅速，这有可能使“十三五”期间我国网络基础设施建设投资额突破2万亿元大关。