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印象笔记重组成独立中企 并获得红杉首轮数亿元投资

印象笔记重组成独立中企 并获得红杉首轮数亿元投资
2018年06月07日 01:05 新京报
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　　新京报快讯（记者 陈维城）印象笔记6月5日宣布完成重组，作为Evernote已在中国独立运营近6年的品牌，印象笔记将成为由中方控股的中美合资独立运营实体，并获得红杉宽带跨境数字产业基金首轮数亿元人民币投资。

　　2012年，Evernote进入中国，发布中文版产品——印象笔记，是最早为中国用户提供独立中文版软件服务的硅谷公司之一。经过6年的发展，印象笔记已成为Evernote全球第二大市场，拥有独立品牌、本地数据存储。

　　Evernote方面表示，此前，印象笔记的产品和研发一直以来集中于美国总部，难以快速及时地响应中国用户及中国合作伙伴的独特需求。

　　此外，红杉将参与首轮投资数亿元人民币。重组后的印象笔记建立起美国Evernote公司、中方投资者、中方管理团队三方均等的持股结构。在红杉推动下，印象笔记与腾讯社交网络集团（SNG）将在基础架构、消费者服务、企业服务、人工智能等方面展开深入合作。不久前，印象笔记全部数据已经于从本地数据中心整体迁移至腾讯云。

　　Evernote CEO聂坤瑞（Chris O’Neill）表示，独立的股权结构和新注入的资本将赋予重组后的印象笔记在战略、技术、产品、运营层面完整的自主权。印象笔记CEO唐毅表示，新版印象笔记App将于六月末正式发布。

　　编辑：倪雪莹

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