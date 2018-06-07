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微信公众号赞赏功能升级苹果公司不再收取30%费用

微信公众号赞赏功能升级苹果公司不再收取30%费用
2018年06月07日 00:59 北京青年报
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　　本报讯（记者   温婧）微信昨天宣布公众号赞赏功能升级为“喜欢作者”，读者由过去的赞赏文章改为赞赏作者。同时，微信表示已和苹果达成一致，iOS系统将恢复赞赏功能，赞赏金额将直接进入作者零钱。

　　微信方面表示，赞赏功能将由对公众号赞赏转变为直接向文章作者赞赏。北京青年报记者看到，目前在部分作者的公众号页面下方，会出现文章作者头像、简介和一个“喜欢作者”的按钮。点击该按钮，将出现赞赏金额，赞赏完毕后会返回作者的文章列表页面。

　　微信团队表示，目前已与苹果方面达成一致，iOS系统同样支持升级后的赞赏功能，感谢苹果对赞赏升级的支持。不论安卓系统还是iOS系统，读者赞赏都将在7天内直接进入作者微信零钱，也就是说，苹果公司将不再收取30%的平台费用。2017年4月，受到苹果公司应用内支付新条款影响，微信方面下架了iOS系统内的公众号赞赏功能。

　　对于公众号作者来说，可以通过“赞赏账户”小程序管理自己的赞赏账户。目前，用户需要通过公众号下发邀请，方可注册赞赏账户。下发邀请的公众号也有一定条件要求，原已开通赞赏功能以及长期发布原创文章的个人类型公众号，可发送创建赞赏账户的邀请。今后，所有类型的公众号使用同一作者名发表3篇以上的原创文章，也可增加创建的机会。每个公众号最多可以邀请创建3个赞赏账户。

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