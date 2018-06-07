淘宝加强管控 禁售炒股软件、荐股软件

本报讯（记者 温婧）淘宝日前加强了对证券、期货投资咨询类商品的管控，炒股软件、荐股软件、配资软件产品上了黑名单；同时，禁止无资质机构从事证券、期货咨询服务。

新修改的《淘宝禁售商品管理规范》中规定，医疗、健康及金融、证券、期货投资等咨询类商品或相关服务禁止被销售，其中，“证券、期货投资”为新增项目。具体情形包括但不限于炒股软件、荐股软件、配资软件等具备证券、期货投资咨询服务功能的软件产品、软件工具或者终端设备；提供证券、期货咨询服务。已获得中国证监会相关业务许可的证券、期货投资咨询机构除外。该规范从6月12日起正式生效。

北京青年报记者昨天在淘宝发现，目前淘宝上仍有“股票分析工具”、“炒股神器”、“选股软件”等存在。一家名为“指南针炒股软件直销店”的“股票分析工具”体验版自称可以捕捉龙头股、提示买卖点，一个月内售出近300份。不过，有多位买家评论称“破软件没有用”、“骗人”、“只是一个模拟软件而已”，还有的表示“你买了之后，他会用你手机号给你注册账号，把你的信息透露给指南针的后台”、“天天打电话来骚扰推销，应该把我个人资料卖了，一大堆人加我，各位谨慎”。