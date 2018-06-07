社交功能鸡肋 苹果冲关万亿梦难圆

在与扎克伯格互撕后，苹果CEO库克又将手伸向了Facebook的社交地盘。正在美国加州圣何塞举行的苹果2018年全球开发者（WWDC 18）大会上，苹果推出了一系列具备社交属性的新功能，在没有任何硬件设备更新的窘境下，苹果大打软件升级牌。尽管市值已经突破9500亿美元，但人们对这届“史上最软”大会大失所望。市值万亿大关仅一步之遥，创造力日渐匮乏的苹果将如何走下去？

“连接”成为WWDC 18大会的关键词，苹果推出了众多旨在强化人与人之间社交和分享的小功能，例如让用户能够更轻松地与好友分享照片的小工具，最多可以有32人参与的FaceTime群聊功能，以及新的增强现实（AR）功能，让用户与好友可以在同一虚拟环境中一起玩AR游戏等等。

与此同时，苹果还在Safari浏览器中添加了新的隐私工具，将限制Facebook等应用收集个人数据，以维护苹果保护用户隐私的形象。有评论认为，数据监管加强开辟了一个围绕隐私的新领域，苹果在这一方面具备优势。

类似的做法苹果此前也尝试过。早在2010年，苹果就曾在iTunes推出名为Ping的音乐社交网络功能，但因未能获得预期效果，维持两年后被迫关闭。而在推出iOS 10以及iOS 11系统时，苹果也试图增加更多的社交功能。分析人士指出，随着iPhone销量放缓，苹果在工具中加入了社交媒体和隐私功能，是打算利用新功能来提升iPhone吸引力，让用户离不开iPhone。

然而，围绕iOS系统打造的软硬一体化封闭模式已经构成了苹果极强的用户黏度。在这一方面，增加社交功能更像是画蛇添足之举。

苹果股价与iPhone销量高度关联。与谷歌、亚马逊、Facebook等国际互联网巨头相比，苹果高度依赖硬件创新驱动软件发展的增长模式。而一旦硬件层面的创新不足，销量就会很快陷入颓势，继而导致股价下跌。2014年，iPhone 6上市之后的强劲销量，助推苹果市值突破7000亿美元，但随着iPhone 6S上市后与前代差异化不明显，手机销量开始走低，到2015年底，苹果股价跌回了6000亿美元的低位。

而近年来，苹果的硬件创新饱受诟病。无论是技术还是功能，iPhone 6到iPhone 8系列都没有太大改变。iPhone X技术又因为过于超前，在硬、软件技术以及内容尚未成熟之时强推人脸识别、AR增强和无线充电功能，导致故障频出，用户体验不佳。硬件创新不足的同时，软件升级也后继乏力。此次WWDC 18大会上披露的多项功能均被指责为因循Google的旧路。

距离第一代iPhone上市已过去11年，智能手机市场日渐饱和，库克领导下的苹果还能给市场带来惊喜吗？

北京商报记者 陶凤 实习记者 肖涌刚