抖音侮辱英烈广告现身搜狗 搜索引擎竞价广告惹祸了

今日，有网友在微博爆料，今日头条旗下短视频平台抖音在搜狗搜索的广告投放中，出现了侮辱英烈邱少云的内容。

在被爆出的视频中，使用搜狗搜索关键词“邱少云”，出现的首条是以“邱少云-被火烧的笑话-2018新版下载”的链接，点开该链接是抖音的广告，点击上面的提示banner，可以下载抖音。

6月6日下午，北京市网信办工商局依法约谈查处抖音搜狗并责令整改。

今日头条致歉：未认真审核关键词

针对此事，今日头条在今天下午发表声明，称就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。

并进一步称，该广告系公司推广团队委托北京某广告公司，在某搜索平台投放关键词竞价广告时出现的严重失误。头条方未认真审核第三方提供的关键词包，发生严重疏漏，未能过滤相关内容，错误完全在自己。

现在相关投放已经全部暂停，头条方正在认真梳理推广流程中的类似漏洞，严肃整改，并对推广团队总经理和项目负责人作停职处理。

寻找中国创客记者联系到搜狗市场部人员，对方表示正在内部讨论声明中，一切以正式声明为准。截至发稿，对方尚未回应。

广告从业者：“关键词包”是问题核心

一位10年广告行业从业者告诉寻找中国创客，搜狗有一个商业推广投放系统，投放竞价广告的流程一般是：开户，提交营业执照、网站备案等相关资质，通过后才可以在后台提交关键词、广告语等信息，搜狗会对这些信息进行审核，审核通过广告即投放完成。

今天下午，寻找中国创客以尝试借广告主的身份寻求搜索引擎排名广告的服务。一家在某搜索引擎中排名首位的第三方广告商告诉寻找中国创客，作为专营此类业务的广告公司，他们会结合广告主的业务特点和推广需求定制匹配的关键词，并在一段时间内将广告推到搜索结果中较靠前的位置，即所谓的“SEO优化（关键词优化）服务”。与此同时，这些广告公司也具备利用大数据抓取和制作“关键词包”的能力，这也是抖音事件中出现问题的核心环节。

上述广告从业者称，其中的关键词一般都是与行业、业务相关，也有将热搜词作为关键词的情况。

一个疑问是：为什么将“邱少云”设置为关键词？一位关键字挖掘和数据分析从业者向寻找中国创客表达了自己的猜测：“如果使用机器进行关键字选取的话，人工智能可能会莫名其妙自动扩展一些词。之后人工审核，一审可能就几百几千个词，不排除一时疏忽没审核出来的可能。”

上述人士称，由于担心陷入纠纷，对搜索广告词的审核非常严，敏感词、品牌保护词都是禁止出售的，“敏感词是有关部门下发一部分，自查一部分，‘邱少云’作为烈士名字可能没人会买为关键词，所以没被设为敏感词”。

搜狗、抖音未依法审查，已被立案查处

6月6日下午，北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法联合约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容并进行严肃整改。

经查，抖音对其制作的广告内容未尽到依法审核职责，搜狗搜索对其发布的广告未尽到依法审核义务，导致侮辱英雄烈士违法信息在网上传播，造成不良影响。

网信办称，以上行为涉嫌违反《中华人民共和国网络安全法》第12条“任何个人和组织使用网络应当遵守宪法和法律，遵守公共秩序，尊重社会公德”和第47条“网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告”的规定；

此外还涉嫌违反5月颁布实施的《中华人民共和国英雄烈士保护法》第22条“禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。”“英雄烈士的姓名、肖像、名誉受法律保护。任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉”的规定；涉嫌违反《中华人民共和国广告法》第9条中明确的广告不得有“法律、行政法规规定禁止的其他情形”的规定。

目前，市网信办、市工商局已经启动行政执法程序，对抖音、搜狗的违法违规行为进行立案查处。

编辑：苏琦 倪雪莹