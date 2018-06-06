直击|汽车之家战略投资天天拍车1亿美元

新浪科技讯 6月6日晚间消息，汽车之家宣布以1亿美元可转债形式战略投资二手车线上拍卖平台——天天拍车。汽车之家有权在本轮投资交割完成后三年内继续以可转债形式对天天拍车做出不超过6500万美元的投资。此次投资完成后，双方将共同打造“二手车交易诚信平台”，全面服务二手车消费市场。

2016年，汽车之家确定了“4+1”发展战略，即建设“车媒体、车电商、车金融、车生活”4个圈，并从“基于内容的垂直领域公司”转型升级为“基于数据技术的汽车服务公司”，打造汽车生态圈。在平台化转型的过程中，二手车业务成为重要的战略发展方向之一。

汽车之家方面称，为了构建线上线下融合的二手车业务模式，线下业务的协同发展成为汽车之家未来的发展方向。天天拍车是国内二手车线上拍卖平台，在全国范围内有广泛的线下服务网络，汽车之家本次对天天拍车的战略投资，旨在完成二手车线上线下紧密结合的一系列战略部署，打通汽车之家二手车C2B环节，将C2B2C的模式实现落地。一方面，让用户更快地、以更合理的价格卖出车辆，可享受免费一键卖车等服务；另一方面，让二手车商更快、更便捷地完成收车，从而加速优质二手车的流转。

汽车之家称，此次战略合作，打通了车源用户与二手车商之间的交易通道，解决了用户卖车难题、经销商车源难题、以及二手车市场车源碎片化、管理碎片化以及跨区域流通不畅等问题。同时，汽车之家二手车凭借自身平台及大股东平安集团的大数据和征信体系优势，携手商家打造二手车诚信交易平台，共同推动整个行业发展。(韩大鹏)