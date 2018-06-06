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昆仑万维：累计出售趣店股票255.2万股 获益约1.23亿

昆仑万维：累计出售趣店股票255.2万股 获益约1.23亿
2018年06月06日 21:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月6日晚间消息，昆仑万维今日发布公告，累计出售趣店股票255.2万股，交易均价8.8555美元，获得投资收益约为1.23亿元人民币，占2017年度经审计净利润的12.35%。

　　以下为昆仑万维公告全文：

　　北京昆仑万维科技股份有限公司关于公司出售Qudian Inc.股票的进展公告

　　一、交易概述

　　1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司适时出售 Qudian Inc.股票的议案》，同意授权公司管理层根据股票市场行情择机处置持有的 Qudian Inc.（以下简称“趣店”）股票，授权期间为董事会审议通过之日起 12 个月。

　　2、截止本公告出具日，公司通过集中竞价交易累计出售趣店股票 2,552,161股，交易均价 8.8555 美元。本次交易前，公司持有趣店 55,603,706 股股份。本次交易后，公司持有趣店 53,051,545 股股份。

　　3、本次出售股票的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易的目的及对公司的影响

　　1、本次出售趣店股份有利于提高资产流动性及使用效率，取得投资收益，维护全体股东利益。本次交易获得的投资收益约为12,333万元人民币，占2017年度经审计净利润的12.35%。

　　2、公司本次出售趣店股份已履行相关披露义务，如后续继续出售趣店股票，公司将重新计算投资收益，当投资收益达到公司最近一期经审计净利润10%时，将履行相关的披露义务，请投资者以中国证监会指定信息披露网站刊登的公告为准。

　　3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

　　二零一八年六月六日

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