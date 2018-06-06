马化腾、刘强东等四人组天团驰援孙宏斌到底图什么？

来源：野马财经

作者丨叶露

腾讯、京东、苏宁、TCL等各路资本齐聚乐融致新，堪称投资天团，但出资金额加起来不过30亿元，且附设了无法预估完成时间的增资条件，多位市场人士评论“这桩投资怕是看老孙的面子”。

6月5日上午，乐视网（300104.SZ）召开临时股东大会，董事长刘淑青、CFO张巍、董秘赵凯等高管出席，到场股东共计12人。

此次临时股东大会的主要议案为11家公司对乐视网控股子公司乐融致新增资27.4亿元。增资方可谓“天团”，集齐腾讯、京东、苏宁、TCL等巨头，不过这11位救火队员中还有3位未签署最终的合作协议。

随着会议的召开，乐视网的股价也一路走高，当日盘中直线拉升涨幅一度超6%后震荡回落，收涨2.76%。6月6日下午直线涨停，直至收盘尚有20万手封单。事实上，4月中旬马化腾等人要增资的消息一出来，乐视网便拉了3个涨停板。

野马财经注意到，会上中小股东投了不少反对票，但这些议案均被通过，看来小股东们对此次增资也心存疑虑，更关心增资后的发展路径以及对乐视网的推动作用。董秘赵凯在会上表示“增资可缓解资金状况，但具体恢复到哪一步，要根据进一步的发展情况而定。融资成功，也可以给乐视网提供一个好的开端”。

30亿或许不够，乐视网即将召开的年度股东大会里有这么一个议案：乐融致新向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元。

大佬“天团”增资乐融智新

当初的PPT做得有多好，眼下的乐视网就有多么窘迫：重组终止、复牌连续11个跌停、2017年巨亏138亿元，巨额债务压身。

此前孙宏斌在接受野马财经采访时曾坦言“要解决乐视危机，需百亿以上资金，且还需让钱合理合规的进来”。从目前的公告来看，乐视网暂时没有重组的打算。

乐视网陷得太深不好拉，而另一边被孙宏斌看好，“点名保护”的乐融致新迎来了一波护花使者，增资金额达27.4亿元。

乐融致新，曾用名新乐视智家、乐视致新，主管电视业务，行走步伐与乐视网一致。2015年-2016年发展态势良好，2016年出货量超500万台，贾跃亭甚至提出2017年扭亏为盈，然而2017年乐视危机爆发，电视业务亏损再次扩大。截至2017年年末，乐融致新净资产为-18.18亿元，营收为41.17亿元，亏损57.64亿元；2018年一季度情况并未好转，净资产下滑至-20.29亿元，营收降至1.91亿元，亏损1.48亿元（2018年数据未审计）。

董秘赵凯曾在乐视网业绩说明大会上表示增资是在乐融致新品牌与信誉严重受损，部分应收款项回收难度较大，导致公司现金流极度紧张的背景下，公司采取的自救方案。 现场股东质疑管理层的举措，赵凯解释称“在融资方面，乐融致新更具备操作性”。

不过，野马财经注意到，虽然增资额有27.4亿元，但实际上，包括乐视网、深圳金锐显数码、江苏设计谷在内的近7亿元为债权增资，实际现金增资额为20亿元左右。11家公司中，除了乐视网和融创方面的天津嘉睿外，腾讯、京东、苏宁、TCL等均大名鼎鼎。其他的增资方如金锐显数码、设计谷虽没有前者知名，但也背靠A股上市公司达华智能（002512.SZ）、毅昌股份（002420.SZ）。

值得注意的是，苏宁、钜锦投资和弘毅投资目前只是达成意向还尚未签署正式协议，意向增资金额分别为3亿元、3亿元和0.5亿元。

此外，本来在乐视网的计划中，乐融致新估值为120亿元，然而，投资方尽调后降至90亿元。要知道，2017年初孙宏斌救场时，乐融致新的投前估值已达到270亿元，一年过去，缩水近七成。

当然，孙宏斌仍然看好电视业务，也的确再一次增资，履行了自己的承诺。这些投资人的进场也释放了一个积极的信号，中经汇金投资基金管理有限公司合伙人邓雷告诉野马财经增资对象既有互联网巨头，也有债权人，代表了他们对乐视这块资产的看好，同时钱进账也能让乐融致新的业务开展起来。

重生仍存变数

乐视内部人员曾透露，早在2017年6月，腾讯方面便开始与乐视接触，集团副总裁带队和孙宏斌谈。

于腾讯来说，与乐融致新的合作，有助于腾讯视频拓宽第三方内容分发渠道，提振会员和广告收入。

一个多月前乐融致新发了一封内部信，展望了一下未来与巨头们合作的领域：与内容霸主腾讯在视频领域合作；与电商巨头京东开拓线上零售和O2O的合作；与苏宁展开内容与零售的合作；与融创、世嘉展开智慧社区、文化娱乐的合作；与全球家电巨头TCL展开售后服务的合作；与金锐显、毅昌进行智能硬件开发方面的合作等。

如果仅仅是引入资金，对还没有恢复元气的乐融致新来说，用不了太久，恐怕就全亏完了，此前也有投资人担忧“如果增资的钱是拿去还债，而不是投入到业务中，那增资毫无意义”。

为此，腾讯、京东、TCL这次与其达成增资协议，均提出了详细的交割条件。乐视网称，关于与腾讯、京东签署的《增资协议》，公司需要出具令本轮投资方满意的业务合作协议、初步计划和年度预算、无起诉诉求、供应商债务解决方案、书面框架协议等条件后才能满足交割条件，上述交割条件是否可完成及完成时间存在重大不确定性。

最新披露的TCL对乐融致新的增资协议更是提出，增资款分两期进入公司，第一期增资款的交割条件就包括乐融致新先得与腾讯和京东分别签署增资协议，乐融致新前六大供应商出具令投资方满意的债务解决方案等。

面对这样的要求，乐视网表示，不知能何时才能出具令TCL满意的债务解决方案。

针对这些交割条件，野马财经致电乐视网董秘办，但截至发稿并未取得回应。

乐视网的尴尬：核心资产恐“出表”

目前乐融致新陷入半瘫痪状态，但即使这样，它也算得上是乐视网的核心资产，上一组数据来证明这个卖电视的重要程度：若剔除乐融致新的业务，2017年前三季度乐视网合并抵消后收入将从61.52亿元降至25.47亿元，降幅近60%。

有投资机构人士将乐融致视为乐视网业绩的晴雨表，如果2018年乐融致新业绩得到改善，也会缓和乐视网面临的危机。

在6月5日的股东大会上，有小股东质疑所有动向都围绕着乐融致新，是否会弃车保帅，董秘赵凯称“轻重进展和主次安排，不存在放弃乐视网的情况”，不难看出，管理层对未来乐融致新的期望之高。

只是，解决乐融致新的难处却把自身陷入了一个尴尬的境地，若不能掌握乐融致新的实控权，上述所有的未来将化成泡影。

此前，在乐融致新引融创入股之后，乐视网对其持股比例从58.55%降至40.31%，乐视控股还持有乐融致新18.28%的股权，乐视网仍将乐融致新纳入合并报表，理由为“公司还占据新乐视智家董事会席位的三分之二，能主导其财务及经营决策”。

随着这次增资，乐视网的持股比例进一步下降至33.46%，且其中逾86%已质押给了融创；而乐视控股所持的股权已处于冻结状态，部分或全部将进入司法拍卖程序。

乐视网也多次公告，称存在失去对乐融致新控股权的风险，可能致使后者无法计入上市公司合并报表范围。

高级会计师刘文斌对野马财经表示“若乐融致新出表，基本上乐视就没希望了，乐融致新是目前来看唯一一块有价值的资产。当然，如果现在将其剥离，或许从数字来看，会给乐视网降点负债，增加净资产，但乐视网就真成了空壳”。

乐融致新未来是否会单飞，乐视网的危机何时能解除？您怎么看？评论区见。