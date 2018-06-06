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天涯社区1000万转让90万股股权 网友：怀念青春

天涯社区1000万转让90万股股权 网友：怀念青春
2018年06月06日 17:08 新浪科技综合
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　　来源：游民星空

　　近日，有网友贴出了一份天涯社区股权转让公告，公告显示受委托转让天涯社区网络科技股份有限公司90万股股权。虽然转让方海南信息产业创业投资基金只是天涯的一个小股东，但是这一纸公告还是引发了网友们集体的回忆杀。当年大家刚刚学会上网冲浪的时候，就常年泡在上面的天涯社区，如今如何了呢？

　　不少80后、90后网友在天涯社区的官方微博下面评论道，看到这条公告的内容让人感慨起了当年泡在天涯的岁月，几个小时刷着网站，还提到了不少明星版块。有网友表示：“天涯杂谈当时的江湖地位是所有BBS望其项背的，写手优质，甚至有些现在成了名人、作家。榕树下、新浪、红袖都有杂谈，风格类似，可不如天涯。情感类论坛紧随其后，比起现在的抖音、快手，唉。”感慨万千。

　　当年的天涯也是互联网时代的流量王，不少社会热点事件、娱乐八卦都是在天涯发酵传播，社会影响力并不亚于现在社交媒体。最早的一批网络红人，比如宁财神、孔二狗等等，也是首先从天涯扎稳了根基，获得了自己第一批忠实的粉丝。当时的天涯文章质量也非常高，很多网友表示当时都是追着帖子催更。

　　而如今的天涯，也面临着转型的困境。老用户的流失，新兴网民对这种“古早”社交网站的不适应等等，如今再说起“斑竹”、“大虾”、“灌水”等等那个年代的流行词，都隔着一层年代感了。很多曾经的用户也表示N久没有登陆天涯了，如今看到这样的消息，更多的是在追忆自己的青春岁月。

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