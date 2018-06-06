5000万元迷你定增后市值蒸发7亿 暴风集团有多缺钱？

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截至2018年一季度，暴风集团账面现金能维持半年左右经营性现金流出。

原标题：抛出5000万元迷你定增后市值蒸发7亿 暴风集团有多缺钱？

来源：界面新闻

6月6日，暴风集团（300431.SZ）股价开盘下跌6.68%，午后直接跌停。截至收盘，暴风集团股价为18.99元/股，跌10%。

股价跌停源于暴风集团公布的一则创业板小额快速融资公告。

6月5日晚间，暴风集团发布定增方案，公司拟通过定增募集资金不超过5000万元，用于互联网视频用户服务支持系统项目。

5000万元的定增金额，作为一家上市公司而言，真的是杯水车薪。2017年暴风集团收入达到19.15亿元。5000万元的定增金额，不过半个月左右的营业收入。

这也并非暴风集团的本意。按照暴风集团原本的计划，定增金额至少会高达18亿元。

2017年1月，暴风集团发布《2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》及《暴风集团股份有限公司本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，公司拟定增募集资金不超过18.42亿元，其中13.88亿元拟用于互联网娱乐综合平台项目，4.53亿元用于DT平台基础设施项目。

但是由于再融资政策法规、资本市场环境等因素，暴风集团最终没有成功实施这次的定增。2018年5月向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

这背后究竟是不是暴风集团的主动退出，不得而知。但是可以肯定的是，暴风集团极度需要资金。

2017年12月，暴风集团发布公告称，由苏州东山精密制造股份有限公司、如东鑫濠产业投资基金管理中心（有限合伙）向暴风统帅合计增资8亿元。增资完成之后，暴风集团以及暴风控股合计持有暴风统帅31.97%的股份，依然拥有控制权并为第一大股东。

但是定增这一渠道暴风集团始终没有成功，这也是暴风集团愿意抛出这一迷你定增预案的动因。但是抛出定增预案，股价却应声跌停。这背后究竟是什么原因？

从资金金额这一角度分析，愿意抛出5000万元这一“治标不治本”的定增金额，暴风集团是相当缺钱的。从2018年一季度的财报数据来看，暴风集团的资金压力不小。

数据显示，暴风集团一季度营收3.87亿元，同比下滑14%。净利润为亏损2954.17万元，上年同期亏损1647.89万元，亏损额持续加剧。虽然暴风集团表示，一季度电视产品亏损同比减少45%，TV单台平均销售单价同比提升8%。但是这并不能改变暴风集团亏损的事实。

更何况暴风集团已经陷入了“缺钱“的怪圈。

2016年至2017年，暴风集团的账面现金分别为2.77亿元和1.73亿元，经营活动现金流持续流出。截至2018年一季度，账面现金仅为1.18亿元，这也仅能维持半年左右经营性现金流出。

由于极度缺钱才不惜“面子“抛出迷你定增，或许是市场对饥饿者暴风集团最大的担忧。

根据相关规定，“小额快速融资”定向增发适用简易程序，证监会需自受理之日起15个工作日内作出核准或者不予核准的决定。这也侧面印证了暴风集团急需通过小额快融通道融资续命。

2018年是暴风集团的关键之年。暴风集团CEO冯鑫曾表示，单个TV的盈利点，即单个用户的ARPU值超过了获客成本，这个时间点预计2018年年中可以达到。2019年中将达到整体盈利。而第一个盈利点能否达到，对于后续的发展至关重要。

对于目前的暴风来说，5000万的小额融资就算获批也很难解决问题，大额融资则受限于监管，无法实施。

6月6日股价的跌停，使暴风集团市值直接蒸发7亿元。自2017年12月暴风集团复牌以来，经历短暂的股价企稳之后，暴风集团再次深陷“暴风”中。