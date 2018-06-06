男子网售今年“高考试题”已卖17万元 多人上当

原标题：这么多人上当？男子300元一套网售“高考试题”已卖17万元

随着2018年高考的临近，广大考生和家长都进入了紧张的冲刺状态，而一些不法分子也动起了歪脑筋，借着高考的名义散布谣言，实施诈骗。6月4日，哈尔滨市公安局成功侦破一起利用互联网贩卖高考试题诈骗案件，当场抓获犯罪嫌疑人一名。

6月3日，民警接到群众举报，称哈尔滨市有人在网上利用贩卖高考试题进行诈骗。接到举报后，哈尔滨市公安局高度重视，立即指派市治安管理支队开展工作。经办案民警缜密侦查，发现犯罪嫌疑人戴某达以“某某考神”、“某某教育”为QQ名，建立了“2018高考内部押题”等大量QQ群组，大肆宣传以每套300元的价格出售高考考前原题。

在掌握确凿证据后，6月4日晚18时，办案民警在南岗区西大直街某小区内将犯罪嫌疑人戴某达抓获。经过审讯，犯罪嫌疑人戴某达对其通过互联网贩卖高考试题的诈骗行为供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人戴某达微信中17万余元非法所得已被警方依法查扣，戴某达已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提醒：高考临近，广大考生及家长千万不要相信能提前透漏高考试题和答案的“高考骗子”发布的虚假信息，要提高防范，谨防上当受骗。为坚决打击涉高考违法犯罪活动，公安机关在考试前及考试期间持续开展净化网上涉考信息专项行动。同时，严厉打击各类利用各种手段实施所谓“助考”的犯罪活动，并依据《中华人民共和国刑法修正案（九）》的相关法律条文和程序做好对“替考”人员的处理工作。对组织考试作弊、买卖考题、替考以及扰乱考场秩序的违法犯罪行为，公安机关将依法坚决予以打击，对构成犯罪的迅速立案、快速侦破，保证考试顺利进行。