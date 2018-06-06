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工信部:推进网络扶贫 优先支持深度贫困地区网络应用

工信部:推进网络扶贫 优先支持深度贫困地区网络应用
2018年06月06日 16:53 中国新闻网
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　　原题为《工信部：推进网络扶贫 优先支持深度贫困地区》

　　中新网6月6日电，据工信部网站消息，近日，工信部印发《推进网络扶贫的实施方案(2018-2020年)》，方案称，要推进贫困村通宽带进程，加强贫困地区网络应用，优先支持深度贫困地区和部系统定点县、片区县。

　　方案提出工作目标：到2018年，国家“十三五”规划纲要明确提出的“宽带网络覆盖90%以上的贫困村”目标提前完成；到2020年，全国12.29万个建档立卡贫困村宽带网络覆盖比例超过98%。保障建档立卡贫困人口方便快捷接入高速、低成本的网络服务，保障各类网络应用基本网络需求，更多建档立卡贫困人口都有机会通过农村电商、远程教育、远程医疗等享受优质公共服务、实现家庭脱贫，高速宽带网络助力脱贫攻坚的能力显著增强。

　　方案指出，要推进贫困村通宽带进程。

　　——精准建立贫困村通宽带台账。加强对全国建档立卡贫困村通宽带情况的调查摸底，全面了解建档立卡贫困村和部系统定点县、片区县贫困村通光纤、4G网络情况和纳入电信普遍服务支持情况。重点就未通宽带贫困村建立台账，并动态跟踪及时更新。

　　——推进光纤宽带网络延伸。加快电信普遍服务试点4.3万个建档立卡贫困村光纤网络建设步伐，确保任务按时按质完成。优先安排电信普遍服务结余资金用于贫困村网络建设。

　　——加快4G网络覆盖进程。深化电信普遍服务试点，支持农村及偏远地区4G网络覆盖。在试点地区遴选中向贫困地区重点倾斜，在项目实施中重点加强对贫困地区项目建设的指导督促，优先保障贫困村4G网络覆盖。鼓励基础电信企业加大投资，进一步将宽带网络向有条件的贫困自然村延伸。

　　方案提出，加强贫困地区网络应用。

　　——推出优惠网络资费。进一步加大网络提速降费力度，引导基础电信企业加大面向贫困地区和贫困人口的优惠力度，鼓励推出扶贫专属资费优惠，减轻贫困群体宽带网络使用负担。

　　——加快智能终端普及。积极引导智能终端生产企业履行社会责任，研发简单易用、低成本的4G手机等智能终端，满足贫困地区群众的使用需求。

　　——开发扶贫移动应用程序(APP)。组织开发适合贫困地区特别是少数民族边远地区特点和需求的移动APP，涵盖社交、电商、农技、医疗、教育等行业应用。拓宽和保障扶贫移动APP推广渠道，协调主要应用商店及时上架、重点推荐和免费应用，利用网络闲置资源做好扶贫移动APP宣传。协调基础电信企业为指定的扶贫移动APP提供流量资费优惠。

　　——积极推广视频服务。鼓励基础电信企业在贫困地区开展视频服务，通过交互式网络电视(IPTV)等方式，满足贫困群众多样化、多层次文化信息需求，促进文化信息消费，提供各类扶贫资讯及应用。

　　——大力推进“互联网+教育”。加强贫困地区各类学校高速宽带网络建设，实现两类学校(乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校)宽带网络全覆盖。配合教育部门加强远程教育应用推广，推动优质教育资源在贫困地区的共享应用。

　　——实施“互联网+健康扶贫”。完善贫困地区基层卫生服务机构网络基础条件。联合国家卫生健康委员会开展“互联网+健康扶贫”应用，发挥医疗机构、研究院所等主体作用，积极动员社会力量，推动远程诊疗覆盖到村、在线医学教育普及到人、在线慢病管理精准到户，改善深度贫困地区基层医疗卫生服务能力，提高贫困人口健康水平。

　　——加强精准扶贫平台开发应用。引导基础电信企业结合各自优势，搭建并推广扶贫信息管理平台，实现扶贫目标、扶贫措施、脱贫跟踪更加精准到位，实现用数据直观反映脱贫进程，用数据支撑脱贫摘帽实际成效，助力精准扶贫精准脱贫政策的落实。

　　此外，方案还提出，要优先支持深度贫困地区和部系统定点县、片区县。

　　——优先向“三区三州”倾斜。全面贯彻深度贫困地区脱贫攻坚座谈会精神。深入西藏、四省藏区、新疆南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等“三区三州”开展网络扶贫大调研活动。在电信普遍服务中加快“三区三州”贫困村光纤网络建设步伐，优先支持“三区三州”贫困村4G网络建设，实现90%以上建档立卡贫困村通宽带。优先支持“三区三州”贫困村信息化建设，充分发挥高通量卫星比较优势，在教育、医疗等领域加大推广力度。引导基础电信企业、互联网企业深入“三区三州”等深度贫困地区开展网络通信帮扶。

　　——重点支持部系统定点县和片区县。全面落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的指导意见》和《国务院关于燕山-太行山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)的批复》，优先将网络建设及应用等安排在部系统定点县和片区县，在2020年前实现部系统定点县和片区县贫困村宽带网络全覆盖，形成若干个网络扶贫应用样板县。鼓励社会力量广泛参与，引导支持中国互联网百强、电子信息百强、软件百强企业将自身优势和地方实际相结合，与部系统定点县和片区县的深度贫困村建立“一对一”帮扶机制，有关业绩贡献纳入百强企业评判指标体系。

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