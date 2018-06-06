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Facebook数据泄露门牵扯华为联想等4家中国公司

Facebook数据泄露门牵扯华为联想等4家中国公司
2018年06月06日 15:35 新浪科技综合
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　　来源：华尔街见闻

　　原标题：Facebook数据泄露门牵扯4家中国公司

　　周二，Facebook证实与至少四家中国电子产品公司存在数据分享合作伙伴关系，分别是华为、联想、TCL和OPPO。

　　路透援引Facebook发言人称，自2007年起，Facebook就与全球大约60家公司签署了数据分享合作协议，为他们的用户再创一种类似于Facebook的体验。

　　发言人还提到，截止6月5日，超过半数的合作关系已经终止，并计划将在本周内结束与华为的数据分享合作关系。

　　但同时《华尔街日报(博客,微博)》指出，仍不清楚Facebook何时结束与另外三家中国公司的数据共享关系。

　　新锐媒体Axios称，目前尚没有证据表明中国公司或其他公司有滥用这些数据信息，而Facebook也表示这些信息受严格的合同约束。

　　上周日，《纽约时报》报道称，Facebook在过去十年里，与包括苹果亚马逊黑莓微软和三星在内的至少60家设备制造商达成了数据分享合作伙伴关系。

　　该报记者Michael LaForgia提到，Facebook通过所谓的私有应用程序接口（API）向这些公司提供了访问用户数据权限。

　　随后，Facebook产品合作关系副总裁Ime Archibong发文回应称：

　　“鉴于使用这些API能够使其他公司创建Facebook体验，我们从一开始就严格把关......这些合作伙伴签署了协议，仅为了将Facebook的信息用于重新创建Facebook似的体验，而不是其他目的”。?

　　Facebook指出，与设备制造商进行的数据分享，跟剑桥分析公司的数据共享存在非常大的不同，后者目的不纯，并且在4月“数据泄露门”之后，Facebook已经开始逐步减少API的使用。

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